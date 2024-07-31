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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/toplu-sozlesme-ikramiyesi-hangi-memurlara-odenecek-1086362720.html
Toplu sözleşme ikramiyesi hangi memurlara ödenecek?
Toplu sözleşme ikramiyesi hangi memurlara ödenecek?
Sputnik Türkiye
Olaylı toplu sözleşme ikramiyesi Meclis Genel Kurulu’nda görüşülen kanun teklifiyle kabul edildi. Sendikalı memurlara her ay toplu sözleşme ikramiyesi adı... 31.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-31T09:39+0300
2024-07-31T09:39+0300
ekonomi
ikramiye
ikramiye
memur
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Meclis Genel Kurulu’nda toplu sözleşme ikramiyesinin yer aldığı kanun teklifi görüşüldü ve kabul edildi. Buna göre sendikalı memurlara her ay 641.81 liralık toplu sözleşme ikramiyesi ödenecek. Toplu sözleşme ikramiyesi nedir ve kimler yararlanacak?Hürriyet'ten Noyan Doğan'ın haberine göre toplu sözleşme ikramiyesi, sendika üyesi olan memurlara her ay düzenli yapılan ödemeye deniyor. Buna göre de kamu görevlileri sendikalarına üye olup, aylık ve ücretinden üyelik ödentisi kesilen memurlara aylık veya ücretleri ile birlikte toplu sözleşme ikramiyesi ödeniyor.Ancak yapılan itiraz sonucu Anayasa Mahkemesi, 2024’ün başında kamu görevlilerinin toplu sözleşme ikramiyesinden faydalanabilmesi için yüzde 2 barajını aşan sendikalara üye olma şartı getiren düzenlemeyi iptal etti. Anayasa Mahkemesi, iptal kararında ise gerekçe olarak; maddi sebeplerden ötürü çalışanların, üye sayısı yüzde 2’nin üzerinde olan sendikalara üye olmaya yönelebileceği, yeni sendikaların kurulabilmesi ve çalışanların istediği sendikayı seçmesinin engellendiği, bunun da meşru görülemeyeceği gösterildi. Bu kararla da toplu sözleşme görüşmeleri çerçevesinde yaklaşık 2.5 milyona yakın memura her ay ödenecek 538 lira toplu sözleşme ikramiyesi ödemesi durduruldu.Toplu sözleşme ödeneği vergi düzenlemeleri ile bazı kanunlarda değişiklik öngören yasa tasarısı ile yeniden gündeme geldi ve ödenek yeniden düzenlendi. Bu sefer tasarıya, yüzde 1 barajını aşan sendikalara üye memurlara toplu sözleşme ikramiyesi ödenmesi maddesi eklendi. Ancak Meclis’teki görüşmeler sırasında itirazlar gelince yüzde 1’lik baraj da kaldırıldı. Buna göre kanun tasarısının yasalaşarak, Resmi Gazete’de yayımlanması durumunda herhangi bir şart aranmadan tüm sendikalara üye olan memurlar toplu sözleşme ödeneğinden yararlanacak.Hangi memurlar ödenek alamayacak?Peki, memurlar ne kadar ödenek alacak? Tasarıya göre sendikalı memurlara 707 gösterge rakamının karşılığı olan tutar (bugün için bu rakam 641.81 lira) ödenecek. Sene başında bu rakam yeniden belirlenecek. Memurlar 641.81 liralık toplu sözleşme ödeneğini ağustos ayı maaşları ile birlikte alacak.Son açıklanan rakamlara göre de kamu sendikalarına üye 2 milyon 251 bin memur toplu sözleşme ödeneği alacak. Sendikalara üye olmayan memurlar ise bu ödenekten yararlanamayacak. Yine açıklanan son verilere göre 2 milyon 994 bin kamu görevlisi bulunuyor. Buna göre de 743 binden fazla memur toplu sözleşme ödeneği alamayacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240208/ssk-ve-bagkur-emeklilerini-ilgilendiriyor-ikramiye-zammi-icin-konusulan-rakam-ne-1080527649.html
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ikramiye, ikramiye, memur
ikramiye, ikramiye, memur

Toplu sözleşme ikramiyesi hangi memurlara ödenecek?

09:39 31.07.2024
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Olaylı toplu sözleşme ikramiyesi Meclis Genel Kurulu’nda görüşülen kanun teklifiyle kabul edildi. Sendikalı memurlara her ay toplu sözleşme ikramiyesi adı altında 641.81 lira ödenecek. Toplu sözleşme ikramiyesinden yararlanacak?
Meclis Genel Kurulu’nda toplu sözleşme ikramiyesinin yer aldığı kanun teklifi görüşüldü ve kabul edildi. Buna göre sendikalı memurlara her ay 641.81 liralık toplu sözleşme ikramiyesi ödenecek.

Toplu sözleşme ikramiyesi nedir ve kimler yararlanacak?

Hürriyet'ten Noyan Doğan'ın haberine göre toplu sözleşme ikramiyesi, sendika üyesi olan memurlara her ay düzenli yapılan ödemeye deniyor. Buna göre de kamu görevlileri sendikalarına üye olup, aylık ve ücretinden üyelik ödentisi kesilen memurlara aylık veya ücretleri ile birlikte toplu sözleşme ikramiyesi ödeniyor.
Ancak yapılan itiraz sonucu Anayasa Mahkemesi, 2024’ün başında kamu görevlilerinin toplu sözleşme ikramiyesinden faydalanabilmesi için yüzde 2 barajını aşan sendikalara üye olma şartı getiren düzenlemeyi iptal etti. Anayasa Mahkemesi, iptal kararında ise gerekçe olarak; maddi sebeplerden ötürü çalışanların, üye sayısı yüzde 2’nin üzerinde olan sendikalara üye olmaya yönelebileceği, yeni sendikaların kurulabilmesi ve çalışanların istediği sendikayı seçmesinin engellendiği, bunun da meşru görülemeyeceği gösterildi. Bu kararla da toplu sözleşme görüşmeleri çerçevesinde yaklaşık 2.5 milyona yakın memura her ay ödenecek 538 lira toplu sözleşme ikramiyesi ödemesi durduruldu.
Toplu sözleşme ödeneği vergi düzenlemeleri ile bazı kanunlarda değişiklik öngören yasa tasarısı ile yeniden gündeme geldi ve ödenek yeniden düzenlendi. Bu sefer tasarıya, yüzde 1 barajını aşan sendikalara üye memurlara toplu sözleşme ikramiyesi ödenmesi maddesi eklendi. Ancak Meclis’teki görüşmeler sırasında itirazlar gelince yüzde 1’lik baraj da kaldırıldı. Buna göre kanun tasarısının yasalaşarak, Resmi Gazete’de yayımlanması durumunda herhangi bir şart aranmadan tüm sendikalara üye olan memurlar toplu sözleşme ödeneğinden yararlanacak.

Hangi memurlar ödenek alamayacak?

Peki, memurlar ne kadar ödenek alacak? Tasarıya göre sendikalı memurlara 707 gösterge rakamının karşılığı olan tutar (bugün için bu rakam 641.81 lira) ödenecek. Sene başında bu rakam yeniden belirlenecek. Memurlar 641.81 liralık toplu sözleşme ödeneğini ağustos ayı maaşları ile birlikte alacak.
Son açıklanan rakamlara göre de kamu sendikalarına üye 2 milyon 251 bin memur toplu sözleşme ödeneği alacak. Sendikalara üye olmayan memurlar ise bu ödenekten yararlanamayacak. Yine açıklanan son verilere göre 2 milyon 994 bin kamu görevlisi bulunuyor. Buna göre de 743 binden fazla memur toplu sözleşme ödeneği alamayacak.
EYT - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2024
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