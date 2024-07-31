İran lideri Hamaney: İsrail çok ağır bir cezaya çarptırılacak
11:05 31.07.2024 (güncellendi: 11:50 31.07.2024)
© İHAİran lideri Ayetullah Ali Hamaney,
© İHA
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Haniye suikastine ilişkin açıklama yapan Hamaney, İsrail'e çok sert bir uyarı gönderdi.
İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Hamas lideri İsmail Haniye'ye düzenlenen saldırı nedeniyle İsrail'in çok ağır bir cezaya çarptırılacağını vurguladı.
Hamaney'in basın dairesinden yapılan açıklamaya göre İran dini lideri, Haniye'nin akan kanının intikamını almanın İran'ın borcu olduğunu vurguladı.
Hamaney, "Suçlu ve terörist Siyonist rejim, bu eylemiyle ağır bir şekilde cezalandırılmak için bir gerekçe ortaya çıkarmış olup biz de, İran İslam Cumhuriyeti topraklarında şehit edilenlerin kanının intikamını almayı görevimiz olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.
İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, kendi yemin töreni için Tahran'a giden ve burada bir suikast sonucu öldürülen Hamas Siyasi Büro Lideri Haniye için çağrıda bulunarak, "Teröristleri pişman edeceğiz, Bu suikast teröristlerin korkakça bir eylemi" demişti.
Hamaney'in basın dairesinden yapılan açıklamaya göre İran dini lideri, Haniye'nin akan kanının intikamını almanın İran'ın borcu olduğunu vurguladı.
Hamaney, "Suçlu ve terörist Siyonist rejim, bu eylemiyle ağır bir şekilde cezalandırılmak için bir gerekçe ortaya çıkarmış olup biz de, İran İslam Cumhuriyeti topraklarında şehit edilenlerin kanının intikamını almayı görevimiz olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.
İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, kendi yemin töreni için Tahran'a giden ve burada bir suikast sonucu öldürülen Hamas Siyasi Büro Lideri Haniye için çağrıda bulunarak, "Teröristleri pişman edeceğiz, Bu suikast teröristlerin korkakça bir eylemi" demişti.