İran lideri Hamaney: İsrail çok ağır bir cezaya çarptırılacak

Türkiye
SON DAKİKA | Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan eş zamanlı denetim: Kuyumcularda sayım yapılacak
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Lüks araçlar mercek altında: '150 kişinin hiçbir geliri olmadığı halde sahip olması dikkat çekici'
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Türk Veteriner Hekimleri Birliği Başkanı Arslan: Ortada gerçekçi olmayan, açıkları olan bir yasa var
12:05
84 dk
HABER MASASI
Dünya mutluluk raporuna göre Türkiye 143 ülke arasında 98.sırada yer aldı.
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Hamas’ın siyasi kanadının lideri Haniye öldürüldü
09:20
99 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Uçan tüketicinin uğradığı mağduriyetler
12:06
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SESLİ HABER
Kuaför ve berberlerde yeni uygulama yürürlüğe girdi
15:08
3 dk
SESLİ HABER
Çin'in uyarısı gerçek oldu: ABD'den askeri yardım geldi
15:23
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/iran-lideri-hamaney-israil-cok-agir-bir-cezaya-carptirilacak-1086365243.html
İran lideri Hamaney: İsrail çok ağır bir cezaya çarptırılacak
İran lideri Hamaney: İsrail çok ağır bir cezaya çarptırılacak
Sputnik Türkiye
Haniye suikastine ilişkin açıklama yapan Hamaney, İsrail'e çok sert bir uyarı gönderdi. 31.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-31T11:05+0300
2024-07-31T11:50+0300
dünya
ayetullah ali hamaney
hamas
hamas
hamas hareketi
ismail haniye
ismail heniyye
israil
suikast
mesud pezeşkiyan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0b/1b/1063871614_0:136:2125:1331_1920x0_80_0_0_6f71dc56946fb2a001c2f59eca714ef3.jpg
İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Hamas lideri İsmail Haniye'ye düzenlenen saldırı nedeniyle İsrail'in çok ağır bir cezaya çarptırılacağını vurguladı.Hamaney'in basın dairesinden yapılan açıklamaya göre İran dini lideri, Haniye'nin akan kanının intikamını almanın İran'ın borcu olduğunu vurguladı.Hamaney, "Suçlu ve terörist Siyonist rejim, bu eylemiyle ağır bir şekilde cezalandırılmak için bir gerekçe ortaya çıkarmış olup biz de, İran İslam Cumhuriyeti topraklarında şehit edilenlerin kanının intikamını almayı görevimiz olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, kendi yemin töreni için Tahran'a giden ve burada bir suikast sonucu öldürülen Hamas Siyasi Büro Lideri Haniye için çağrıda bulunarak, "Teröristleri pişman edeceğiz, Bu suikast teröristlerin korkakça bir eylemi" demişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/iran-cumhurbaskani-pezeskiyan-teroristleri-pisman-edecegiz-1086364122.html
israil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0b/1b/1063871614_85:0:2041:1467_1920x0_80_0_0_519b8a811410a2b7cc551555b4b13547.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
haniye öldürüldü, haniye kimdir, haniye nerede öldürüldü, haniye nasıl öldürüldü, haniye son dakika, heniyye öldürüldü, heniyye kimdir, heniyye nerede öldürüldü, heniyye nasıl öldürüldü, heniyye son dakika
haniye öldürüldü, haniye kimdir, haniye nerede öldürüldü, haniye nasıl öldürüldü, haniye son dakika, heniyye öldürüldü, heniyye kimdir, heniyye nerede öldürüldü, heniyye nasıl öldürüldü, heniyye son dakika

İran lideri Hamaney: İsrail çok ağır bir cezaya çarptırılacak

11:05 31.07.2024 (güncellendi: 11:50 31.07.2024)
© İHAİran lideri Ayetullah Ali Hamaney,
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2024
© İHA
Abone ol
Haniye suikastine ilişkin açıklama yapan Hamaney, İsrail'e çok sert bir uyarı gönderdi.
İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Hamas lideri İsmail Haniye'ye düzenlenen saldırı nedeniyle İsrail'in çok ağır bir cezaya çarptırılacağını vurguladı.

Hamaney'in basın dairesinden yapılan açıklamaya göre İran dini lideri, Haniye'nin akan kanının intikamını almanın İran'ın borcu olduğunu vurguladı.

Hamaney, "Suçlu ve terörist Siyonist rejim, bu eylemiyle ağır bir şekilde cezalandırılmak için bir gerekçe ortaya çıkarmış olup biz de, İran İslam Cumhuriyeti topraklarında şehit edilenlerin kanının intikamını almayı görevimiz olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, kendi yemin töreni için Tahran'a giden ve burada bir suikast sonucu öldürülen Hamas Siyasi Büro Lideri Haniye için çağrıda bulunarak, "Teröristleri pişman edeceğiz, Bu suikast teröristlerin korkakça bir eylemi" demişti.
Mesud Pezeşkiyan - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2024
DÜNYA
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Teröristleri pişman edeceğiz
10:23
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала