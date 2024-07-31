https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/iran-lideri-hamaney-israil-cok-agir-bir-cezaya-carptirilacak-1086365243.html

İran lideri Hamaney: İsrail çok ağır bir cezaya çarptırılacak

İran lideri Hamaney: İsrail çok ağır bir cezaya çarptırılacak

Sputnik Türkiye

Haniye suikastine ilişkin açıklama yapan Hamaney, İsrail'e çok sert bir uyarı gönderdi. 31.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-31T11:05+0300

2024-07-31T11:05+0300

2024-07-31T11:50+0300

dünya

ayetullah ali hamaney

hamas

hamas

hamas hareketi

ismail haniye

ismail heniyye

israil

suikast

mesud pezeşkiyan

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0b/1b/1063871614_0:136:2125:1331_1920x0_80_0_0_6f71dc56946fb2a001c2f59eca714ef3.jpg

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Hamas lideri İsmail Haniye'ye düzenlenen saldırı nedeniyle İsrail'in çok ağır bir cezaya çarptırılacağını vurguladı.Hamaney'in basın dairesinden yapılan açıklamaya göre İran dini lideri, Haniye'nin akan kanının intikamını almanın İran'ın borcu olduğunu vurguladı.Hamaney, "Suçlu ve terörist Siyonist rejim, bu eylemiyle ağır bir şekilde cezalandırılmak için bir gerekçe ortaya çıkarmış olup biz de, İran İslam Cumhuriyeti topraklarında şehit edilenlerin kanının intikamını almayı görevimiz olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, kendi yemin töreni için Tahran'a giden ve burada bir suikast sonucu öldürülen Hamas Siyasi Büro Lideri Haniye için çağrıda bulunarak, "Teröristleri pişman edeceğiz, Bu suikast teröristlerin korkakça bir eylemi" demişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/iran-cumhurbaskani-pezeskiyan-teroristleri-pisman-edecegiz-1086364122.html

israil

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

haniye öldürüldü, haniye kimdir, haniye nerede öldürüldü, haniye nasıl öldürüldü, haniye son dakika, heniyye öldürüldü, heniyye kimdir, heniyye nerede öldürüldü, heniyye nasıl öldürüldü, heniyye son dakika