https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/hamas-lideri-haniyenin-oldurulmesinin-ardindan-disisleri-bakanligi-savasi-yayma-hedefi-tasiyor-1086361011.html
Hamas lideri Haniye'nin öldürülmesinin ardından Dışişleri Bakanlığı: Savaşı yayma hedefi taşıyor
Hamas lideri Haniye'nin öldürülmesinin ardından Dışişleri Bakanlığı: Savaşı yayma hedefi taşıyor
Sputnik Türkiye
Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye’ye düzenlenen suikast sonrası Ankara'dan açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı, "Bu saldırı, Gazze’deki savaşı bölgesel... 31.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-31T08:10+0300
2024-07-31T08:10+0300
2024-07-31T08:14+0300
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türkiye
Hamas lideri Haniye'nin öldürülmesinin ardından Dışişleri Bakanlığı: Savaşı yayma hedefi taşıyor
08:10 31.07.2024 (güncellendi: 08:14 31.07.2024)
Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye’ye düzenlenen suikast sonrası Ankara'dan açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı, "Bu saldırı, Gazze’deki savaşı bölgesel boyuta yayma hedefi taşımaktadır" dedi.