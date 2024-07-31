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SON DAKİKA | Hamas lideri Haniye'nin öldürülmesinin ardından Dışişleri Bakanlığı: Savaşı yayma hedefi taşıyor
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Hamas lideri Haniye'nin öldürülmesinin ardından Dışişleri Bakanlığı: Savaşı yayma hedefi taşıyor
Hamas lideri Haniye'nin öldürülmesinin ardından Dışişleri Bakanlığı: Savaşı yayma hedefi taşıyor
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Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye’ye düzenlenen suikast sonrası Ankara'dan açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı, "Bu saldırı, Gazze’deki savaşı bölgesel... 31.07.2024, Sputnik Türkiye
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Hamas lideri Haniye'nin öldürülmesinin ardından Dışişleri Bakanlığı: Savaşı yayma hedefi taşıyor

08:10 31.07.2024 (güncellendi: 08:14 31.07.2024)
© DHATürkiye Dışişleri Bakanlığı
Türkiye Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2024
© DHA
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Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye’ye düzenlenen suikast sonrası Ankara'dan açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı, "Bu saldırı, Gazze’deki savaşı bölgesel boyuta yayma hedefi taşımaktadır" dedi.
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