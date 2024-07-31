https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/haniyenin-oldurulmesine-iliskin-israilden-ilk-aciklama-dunya-daha-iyi-bir-yer-oldu-1086360340.html
Haniye'nin öldürülmesine ilişkin İsrail'den ilk açıklama: 'Dünya daha iyi bir yer oldu'
Haniye'nin öldürülmesine ilişkin İsrail'den ilk açıklama: 'Dünya daha iyi bir yer oldu'
Sputnik Türkiye
Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da öldürülmesine ilişkin İsrail tarafından ilk açıklama geldi. Ülkenin Miras Bakanı Eliyahu... 31.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-31T07:41+0300
2024-07-31T07:41+0300
2024-07-31T07:52+0300
israil- filistin çatışması
ismail haniye
israil
israil-filistin
ölüm
suikast
iran
tahran
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İsrail'in Miras Bakanı Amichay Eliyahu, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikast sonucu öldürülmesini 'memnuniyetle karşıladığını' belirtti.Hamas liderine hakaret ederek, "Dünyayı bu pislikten temizlemenin doğru yolu budur. Artık hayali barış/teslimiyet anlaşmaları yok, bu ölümlüler için daha fazla merhamet yok" yorumunda bulundu.Hamas hareketi ve İran Devrim Muhafızları tarafından yapılan yazılı açıklamalarda, Haniye'nin Tahran'daki konutuna düzenlenen suikastte öldürüldüğü bildirilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/hamas-lideri-haniye-olduruldu-1086359062.html
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ismail haniye, israil, israil-filistin, ölüm, suikast, iran, tahran
ismail haniye, israil, israil-filistin, ölüm, suikast, iran, tahran
Haniye'nin öldürülmesine ilişkin İsrail'den ilk açıklama: 'Dünya daha iyi bir yer oldu'
07:41 31.07.2024 (güncellendi: 07:52 31.07.2024)
Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da öldürülmesine ilişkin İsrail tarafından ilk açıklama geldi. Ülkenin Miras Bakanı Eliyahu, "Haniye'nin ölümü dünyayı biraz daha iyi hale getirdi" dedi.
İsrail'in Miras Bakanı Amichay Eliyahu, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikast sonucu öldürülmesini 'memnuniyetle karşıladığını' belirtti.
Hamas liderine hakaret ederek, "Dünyayı bu pislikten temizlemenin doğru yolu budur. Artık hayali barış/teslimiyet anlaşmaları yok, bu ölümlüler için daha fazla merhamet yok" yorumunda bulundu.
Hamas hareketi ve İran Devrim Muhafızları tarafından yapılan yazılı açıklamalarda, Haniye'nin Tahran'daki konutuna düzenlenen suikastte öldürüldüğü bildirilmişti.