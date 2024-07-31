https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/haniyenin-oldurulmesine-iliskin-israilden-ilk-aciklama-dunya-daha-iyi-bir-yer-oldu-1086360340.html

Haniye'nin öldürülmesine ilişkin İsrail'den ilk açıklama: 'Dünya daha iyi bir yer oldu'

Haniye'nin öldürülmesine ilişkin İsrail'den ilk açıklama: 'Dünya daha iyi bir yer oldu'

Sputnik Türkiye

Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da öldürülmesine ilişkin İsrail tarafından ilk açıklama geldi. Ülkenin Miras Bakanı Eliyahu... 31.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-31T07:41+0300

2024-07-31T07:41+0300

2024-07-31T07:52+0300

israil- filistin çatışması

ismail haniye

israil

israil-filistin

ölüm

suikast

iran

tahran

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İsrail'in Miras Bakanı Amichay Eliyahu, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikast sonucu öldürülmesini 'memnuniyetle karşıladığını' belirtti.Hamas liderine hakaret ederek, "Dünyayı bu pislikten temizlemenin doğru yolu budur. Artık hayali barış/teslimiyet anlaşmaları yok, bu ölümlüler için daha fazla merhamet yok" yorumunda bulundu.Hamas hareketi ve İran Devrim Muhafızları tarafından yapılan yazılı açıklamalarda, Haniye'nin Tahran'daki konutuna düzenlenen suikastte öldürüldüğü bildirilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/hamas-lideri-haniye-olduruldu-1086359062.html

israil

iran

tahran

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ismail haniye, israil, israil-filistin, ölüm, suikast, iran, tahran