https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/iran-cumhurbaskani-pezeskiyan-teroristleri-pisman-edecegiz-1086364122.html
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Teröristleri pişman edeceğiz
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Teröristleri pişman edeceğiz
Sputnik Türkiye
İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, kendi yemin töreni için Tahran'a giden ve burada bir suikast sonucu öldürülen Haman Siyasi Büro Lideri Haniye için... 31.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-31T10:23+0300
2024-07-31T10:23+0300
2024-07-31T11:42+0300
dünya
mesud pezeşkiyan
iran
ismail haniye
ismail heniyye
israil
israil-filistin
açıklama
açıklama
açıklama
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Hamas lideri İsmail Haniye'nin İran'da suikast sonucu öldürülmesinin ardından Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan ilk açıklama geldi.Mesut Pezeşkiyan açıklamasında "İran, topraklarının bütünlüğünü ve onurunu savunacak, terörist işgalcileri korkakça eylemlerinden pişman edecektir. İran, Filistin direnişinin lideri, Kudüs şehidi İsmail Haniye'nin yasını tutuyor" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/hamas-lideri-haniye-olduruldu-1086359062.html
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mesud pezeşkiyan, iran, ismail haniye, ismail heniyye, israil, israil-filistin, açıklama, açıklama, açıklama, açıklama
mesud pezeşkiyan, iran, ismail haniye, ismail heniyye, israil, israil-filistin, açıklama, açıklama, açıklama, açıklama
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Teröristleri pişman edeceğiz
10:23 31.07.2024 (güncellendi: 11:42 31.07.2024)
İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, kendi yemin töreni için Tahran'a giden ve burada bir suikast sonucu öldürülen Haman Siyasi Büro Lideri Haniye için çağrıda bulunarak, "Teröristleri pişman edeceğiz, Bu suikast teröristlerin korkakça bir eylemi" dedi.
Hamas lideri İsmail Haniye'nin İran'da suikast sonucu öldürülmesinin ardından Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan ilk açıklama geldi.
Mesut Pezeşkiyan açıklamasında "İran, topraklarının bütünlüğünü ve onurunu savunacak, terörist işgalcileri korkakça eylemlerinden pişman edecektir. İran, Filistin direnişinin lideri, Kudüs şehidi İsmail Haniye'nin yasını tutuyor" dedi.