İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, kendi yemin töreni için Tahran'a giden ve burada bir suikast sonucu öldürülen Haman Siyasi Büro Lideri Haniye için... 31.07.2024, Sputnik Türkiye

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Teröristleri pişman edeceğiz

© AA / Fatemeh Bahrami Mesud Pezeşkiyan © AA / Fatemeh Bahrami

İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, kendi yemin töreni için Tahran'a giden ve burada bir suikast sonucu öldürülen Haman Siyasi Büro Lideri Haniye için çağrıda bulunarak, "Teröristleri pişman edeceğiz, Bu suikast teröristlerin korkakça bir eylemi" dedi.