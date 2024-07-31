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SON DAKİKA | Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan eş zamanlı denetim: Kuyumcularda sayım yapılacak
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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/iran-cumhurbaskani-pezeskiyan-teroristleri-pisman-edecegiz-1086364122.html
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Teröristleri pişman edeceğiz
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Teröristleri pişman edeceğiz
Sputnik Türkiye
İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, kendi yemin töreni için Tahran'a giden ve burada bir suikast sonucu öldürülen Haman Siyasi Büro Lideri Haniye için... 31.07.2024, Sputnik Türkiye
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Hamas lideri İsmail Haniye'nin İran'da suikast sonucu öldürülmesinin ardından Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan ilk açıklama geldi.Mesut Pezeşkiyan açıklamasında "İran, topraklarının bütünlüğünü ve onurunu savunacak, terörist işgalcileri korkakça eylemlerinden pişman edecektir. İran, Filistin direnişinin lideri, Kudüs şehidi İsmail Haniye'nin yasını tutuyor" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/hamas-lideri-haniye-olduruldu-1086359062.html
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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Teröristleri pişman edeceğiz

10:23 31.07.2024 (güncellendi: 11:42 31.07.2024)
© AA / Fatemeh BahramiMesud Pezeşkiyan
Mesud Pezeşkiyan - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2024
© AA / Fatemeh Bahrami
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İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, kendi yemin töreni için Tahran'a giden ve burada bir suikast sonucu öldürülen Haman Siyasi Büro Lideri Haniye için çağrıda bulunarak, "Teröristleri pişman edeceğiz, Bu suikast teröristlerin korkakça bir eylemi" dedi.
Hamas lideri İsmail Haniye'nin İran'da suikast sonucu öldürülmesinin ardından Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan ilk açıklama geldi.
Mesut Pezeşkiyan açıklamasında "İran, topraklarının bütünlüğünü ve onurunu savunacak, terörist işgalcileri korkakça eylemlerinden pişman edecektir. İran, Filistin direnişinin lideri, Kudüs şehidi İsmail Haniye'nin yasını tutuyor" dedi.
Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2024
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