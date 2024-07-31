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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Haniye'ye yapılan suikastı lanetliyorum, siyonistler emeline ulaşamayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Haniye'ye yapılan suikastı lanetliyorum, siyonistler emeline ulaşamayacak
Sputnik Türkiye
Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da öldürülmesine ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Haniye kardeşime yapılan... 31.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-31T11:08+0300
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dünya
recep tayyip erdoğan
israil
israil-filistin
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin öldürülmesiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaparak, suikasit 'alçaklık ve kalleşlik' olarak niteledi.Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:
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recep tayyip erdoğan, israil, israil-filistin, ismail haniye
recep tayyip erdoğan, israil, israil-filistin, ismail haniye

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Haniye'ye yapılan suikastı lanetliyorum, siyonistler emeline ulaşamayacak

11:08 31.07.2024 (güncellendi: 11:26 31.07.2024)
© İHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’yi Dolmabahçe’deki çalışma ofisinde kabul etti. İkili arasında görüşme basına kapalı olarak gerçekleşiyor.
 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’yi Dolmabahçe’deki çalışma ofisinde kabul etti. İkili arasında görüşme basına kapalı olarak gerçekleşiyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2024
© İHA
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Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da öldürülmesine ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Haniye kardeşime yapılan suikastı lanetliyorum, siyonist barbarlık emeline ulaşamayacak" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin öldürülmesiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaparak, suikasit 'alçaklık ve kalleşlik' olarak niteledi.
Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye’ye yönelik Tahran’da gerçekleştirilen kalleş suikastı şiddetle kınıyor ve lanetliyorum. Bu suikast; Filistin Davasını, Gazze’nin şanlı direnişini ve Filistinli kardeşlerimizin haklı mücadelesini akamete uğratmaya, Filistinlilerin moralini bozmaya, onları sindirmeye yönelik bir alçaklıktır.Daha önce Şeyh Ahmed Yasin’e, Abdülaziz El Rantisi’ye ve daha pek çok Gazzeli siyasi isme yapılan menfur saldırıların amacı ne ise, İsmail Heniye kardeşime yönelik düzenlenen suikastın amacı da odur; ancak siyonist barbarlık bugüne kadar olduğu gibi emellerine yine ulaşamayacaktır. İslam dünyasının daha güçlü duruşu ve insanlığın ittifakıyla inşallah Gazze’deki zulüm ve soykırım başta olmak üzere İsrail’in coğrafyamızda estirdiği terör mutlaka son bulacak, bölgemiz ve dünyamız huzura kavuşacaktır.

Bunun için Türkiye olarak bütün yolları denemeye, bütün kapıları zorlamaya ve Filistinli kardeşlerimizi tüm imkanlarımızla, tüm gücümüzle desteklemeye devam edeceğiz. 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, özgür, egemen ve bağımsız Filistin Devleti’nin tesisi için çalışmayı sürdüreceğiz. Menfur saldırı sonucu şehit olan kardeşim İsmail Heniye’ye Allah’tan rahmet; ailesine sabır, Gazzeli ve Filistinli kardeşlerimiz ile İslam alemine başsağlığı diliyorum. Rabbim cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2024
POLİTİKA
'Haniye TBMM'de konuşma yapacaktı' diyen Çelik: İsrail bölgesel savaşı için ilk tetiğe bastı
10:33
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