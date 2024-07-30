Lüks araçlar mercek altında: '150 kişinin hiçbir geliri olmadığı halde sahip olması dikkat çekici'

"Maliye, sembolik olarak çok dikkat çekici bir çalışma başlattı. Lüks segmentte yer alan 7 bin 885 araç üzerinde bir çalışma yürüttü. Asıl mesele bu araç sahiplerinin gelirlerinin, giderlerinin incelenmesi. Bu kişilerin 2000 şirkette ortaklıklarının bulunduğu, bunlar arasında 300 şirketin 2022-2023 yılları arasında kar dağıttığı belirlenmiş. Ama 780 aracın hiçbir gelir kaynağı olmadığı tespit ediliyor. Lüks araç sahiplerinden sadece 150'sinin gelir mükellefiyeti bulunduğu ve bunlardan 100'ünün karının da 1 milyon liranın altında olduğu tespit edildi. Nasıl olur böyle bir gerçeklik? Bu araçlar alınırken hiç mi hesap sorulmaz? Bir yerden başka bir yere havale yapılırken bile ‘Sen bunu nereden buldun?’ diye soru soruluyor. Kaynağını göstermen gerekiyor ki bahsettiğimiz araçlar milyonluk araçlar. Bu araçların sahibi olan şimdilik belirlenen 150 kişinin hiçbir geliri olmadığı halde bu araçlara sahip olması dikkat çekici bir durum."