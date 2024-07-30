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Ekonomiden siyasete, dış politikadan spora, dünya ve Türkiye’de olup bitenler sonuçlarıyla Güçlü Özgan ile Yeri ve Zamanı programında konuşuluyor.
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Lüks araçlar mercek altında: '150 kişinin hiçbir geliri olmadığı halde sahip olması dikkat çekici'
Lüks araçlar mercek altında: '150 kişinin hiçbir geliri olmadığı halde sahip olması dikkat çekici'
Sputnik Türkiye
Gazeteci Güçlü Özgan, Bakan Şimşek'in vergide sıkılaştırma politikasına gittiğini belirtti. Bu kapsamda lüks segmentte yer alan 7 bin 885 aracın incelenmeye... 30.07.2024, Sputnik Türkiye
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Lüks araçlar mercek altında: '150 kişinin hiçbir geliri olmadığı halde sahip olması dikkat çekici'
Sputnik Türkiye
Lüks araçlar mercek altında: '150 kişinin hiçbir geliri olmadığı halde sahip olması dikkat çekici'
Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu (VDK) Bakan Mehmet Şimşek'in, "Vergide adalet ve etkinliği artıracağız, çok kazanandan çok vergi alacağız. Kayıt dışı ekonomiyle mücadele ederek bütçe finansmanını iyileştiriyoruz" mesajı ve talimatı doğrultusunda harcamalarına uygun vergi beyan etmeyen mükellefleri mercek altına aldı.Radyo Sputnik'te yayınlanan Yeri ve Zamanı programında vergi politikasını değerlendiren Güçlü Özgan, şöyle konuştu:"‘Vergi gelirlerini artıracağız’ cümlesi hep beni korkutur çünkü genelde bu sorun çalışanların sırtına yüklenir" diyen Özgan, şöyle devam etti:'150 kişinin hiçbir geliri olmadığı halde bu araçlara sahip olması dikkat çekici'Lüks segmentte yer alan 7 bin 885 aracın incelenmeye tabi tutulduğunu söyleyen Özgan, şu ifadeleri kullandı:
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vergi, lüks araçlar, mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı
vergi, lüks araçlar, mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı

Lüks araçlar mercek altında: '150 kişinin hiçbir geliri olmadığı halde sahip olması dikkat çekici'

09:05 30.07.2024 (güncellendi: 15:55 30.07.2024)
YERİ VE ZAMANI
Lüks araçlar mercek altında: '150 kişinin hiçbir geliri olmadığı halde sahip olması dikkat çekici'
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Güçlü Özgan
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Gazeteci Güçlü Özgan, Bakan Şimşek'in vergide sıkılaştırma politikasına gittiğini belirtti. Bu kapsamda lüks segmentte yer alan 7 bin 885 aracın incelenmeye tabi tutulduğunu söyleyen Özgan "150 kişinin hiçbir geliri olmadığı halde bu araçlara sahip olması dikkat çekici bir durum." dedi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu (VDK) Bakan Mehmet Şimşek'in, "Vergide adalet ve etkinliği artıracağız, çok kazanandan çok vergi alacağız. Kayıt dışı ekonomiyle mücadele ederek bütçe finansmanını iyileştiriyoruz" mesajı ve talimatı doğrultusunda harcamalarına uygun vergi beyan etmeyen mükellefleri mercek altına aldı.
Radyo Sputnik'te yayınlanan Yeri ve Zamanı programında vergi politikasını değerlendiren Güçlü Özgan, şöyle konuştu:

"Maliye Bakanlığı özellikle vergi meselesi üzerinden bir sıkılaştırma politikasına gidiyor. Sayın Mehmet Şimşek sık sık, çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alacağız diyor ama uygulamalara şöyle bir bakınca çok da Türkiye gerçekleriyle maalesef örtüşmediğini görüyoruz. Ama son birkaç gündür sosyal medyada yer alan vergi ödeyen, ödemeyen şirketler, buna dair yapılan tartışmalar var."

"‘Vergi gelirlerini artıracağız’ cümlesi hep beni korkutur çünkü genelde bu sorun çalışanların sırtına yüklenir" diyen Özgan, şöyle devam etti:
"Vergi kavramının ülkenin geleceği için ne kadar önemli olduğunun anlaşılması açısından vergi vermeyen şirketlerin bu kadar çok tartışılıyor olması faydalı bir durum. Umarım bu vergi meselesinin ne kadar hayati olduğunu anlamamız görmemiz açısından bu süreç önemli bir kavşak olur, bütün yükün sadece çalışanların omzuna yüklenilmemesi şartıyla elbette."

'150 kişinin hiçbir geliri olmadığı halde bu araçlara sahip olması dikkat çekici'

Lüks segmentte yer alan 7 bin 885 aracın incelenmeye tabi tutulduğunu söyleyen Özgan, şu ifadeleri kullandı:
"Maliye, sembolik olarak çok dikkat çekici bir çalışma başlattı. Lüks segmentte yer alan 7 bin 885 araç üzerinde bir çalışma yürüttü. Asıl mesele bu araç sahiplerinin gelirlerinin, giderlerinin incelenmesi. Bu kişilerin 2000 şirkette ortaklıklarının bulunduğu, bunlar arasında 300 şirketin 2022-2023 yılları arasında kar dağıttığı belirlenmiş. Ama 780 aracın hiçbir gelir kaynağı olmadığı tespit ediliyor. Lüks araç sahiplerinden sadece 150'sinin gelir mükellefiyeti bulunduğu ve bunlardan 100'ünün karının da 1 milyon liranın altında olduğu tespit edildi. Nasıl olur böyle bir gerçeklik? Bu araçlar alınırken hiç mi hesap sorulmaz? Bir yerden başka bir yere havale yapılırken bile ‘Sen bunu nereden buldun?’ diye soru soruluyor. Kaynağını göstermen gerekiyor ki bahsettiğimiz araçlar milyonluk araçlar. Bu araçların sahibi olan şimdilik belirlenen 150 kişinin hiçbir geliri olmadığı halde bu araçlara sahip olması dikkat çekici bir durum."
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