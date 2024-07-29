https://anlatilaninotesi.com.tr/20240729/donetskte-rusya-savunma-bakanligina-ait-araci-havaya-ucurmayi-planlayan-bir-kisi-gozaltina-alindi-1086298483.html

Donetsk’te Savunma Bakanlığı'na ait aracı havaya uçurmayı planlayan bir kişi gözaltına alındı

Donetsk’te Savunma Bakanlığı'na ait aracı havaya uçurmayı planlayan bir kişi gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Batı’dan gelen askeri yardımlara rağmen cephede geri çekilen Kiev’in, Rusya sınırları içerisinde sabotaj eylemlerine odaklandığı kaydedilirken, üst düzey... 29.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-29T12:35+0300

2024-07-29T12:35+0300

2024-07-29T12:37+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna ordusu

rusya

donetsk halk cumhuriyeti

donetsk

terörist

sabotaj

bombalı saldırı

rusya savunma bakanlığı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/1d/1086298714_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_40e8800ab6eca77fd05cbec76fa2dd62.jpg

FSB Donetsk Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, güvenlik görevlilerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde, Ukrayna istihbaratının görevlendirmesiyle Rusya Savunma Bakanlığı'na ait bir aracı havaya uçurmayı planlayan bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi.Açıklamada, “FSB Donetsk Halk Cumhuriyeti Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, Ukrayna Savunma Bakanlığı'na bağlı istihbarat servisine çalışan ve Rusya Savunma Bakanlığı'na ait bir hizmet aracını el yapımı patlayıcı kullanarak havaya uçurma görevini yerine getiren bir Rus vatandaşını suçüstü yakaladı” ifadelerine yer verildi.FSB tarafından kamuoyu ile paylaşılan videoda, sağlanan bir videoda, zanlının gözaltına alınmadan önce saklandığı yerden el yapımı bir patlayıcı cihazla çıktığı gözlemlenirken, FSB, zula hakkında bilgi edindiklerini ve şüpheliyi takibe aldıklarını bildirdi.İlk tahminlere göre ev yapımı bombanın 800 gram TNT içerdiği anlaşılırken, terör eylemi hazırlığına ilişkin soruşturma başlatıldığı da eklendi.Tutuklunun suçunu itiraf ettiği ve düşman için çalıştığını söylediğini vurgulayan Rusya Federal Güvenlik Servisi, soruşturma eylemleri ve ek operasyonel ve arama tedbirlerinin yürütüldüğünü kaydetti.Yakın zamanda başkent Moskova’nın kuzeyinde üst düzey askeri yetkiliye bombalı saldırı düzenleyen Rus terörist, Bodrum’da yakalanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240727/bodrumda-yakalanan-rus-terorist-olay-yerinde-bombayi-nasil-yerlestirdigini-anlatti-1086255509.html

ukrayna

rusya

donetsk halk cumhuriyeti

donetsk

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, ukrayna ordusu, rusya, donetsk halk cumhuriyeti, donetsk, terörist, sabotaj, bombalı saldırı, rusya savunma bakanlığı