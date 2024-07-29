https://anlatilaninotesi.com.tr/20240729/donetskte-rusya-savunma-bakanligina-ait-araci-havaya-ucurmayi-planlayan-bir-kisi-gozaltina-alindi-1086298483.html
Donetsk’te Savunma Bakanlığı'na ait aracı havaya uçurmayı planlayan bir kişi gözaltına alındı
Donetsk’te Savunma Bakanlığı'na ait aracı havaya uçurmayı planlayan bir kişi gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Batı’dan gelen askeri yardımlara rağmen cephede geri çekilen Kiev’in, Rusya sınırları içerisinde sabotaj eylemlerine odaklandığı kaydedilirken, üst düzey... 29.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-29T12:35+0300
2024-07-29T12:35+0300
2024-07-29T12:37+0300
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bombalı saldırı
rusya savunma bakanlığı
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FSB Donetsk Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, güvenlik görevlilerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde, Ukrayna istihbaratının görevlendirmesiyle Rusya Savunma Bakanlığı'na ait bir aracı havaya uçurmayı planlayan bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi.Açıklamada, “FSB Donetsk Halk Cumhuriyeti Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, Ukrayna Savunma Bakanlığı'na bağlı istihbarat servisine çalışan ve Rusya Savunma Bakanlığı'na ait bir hizmet aracını el yapımı patlayıcı kullanarak havaya uçurma görevini yerine getiren bir Rus vatandaşını suçüstü yakaladı” ifadelerine yer verildi.FSB tarafından kamuoyu ile paylaşılan videoda, sağlanan bir videoda, zanlının gözaltına alınmadan önce saklandığı yerden el yapımı bir patlayıcı cihazla çıktığı gözlemlenirken, FSB, zula hakkında bilgi edindiklerini ve şüpheliyi takibe aldıklarını bildirdi.İlk tahminlere göre ev yapımı bombanın 800 gram TNT içerdiği anlaşılırken, terör eylemi hazırlığına ilişkin soruşturma başlatıldığı da eklendi.Tutuklunun suçunu itiraf ettiği ve düşman için çalıştığını söylediğini vurgulayan Rusya Federal Güvenlik Servisi, soruşturma eylemleri ve ek operasyonel ve arama tedbirlerinin yürütüldüğünü kaydetti.Yakın zamanda başkent Moskova’nın kuzeyinde üst düzey askeri yetkiliye bombalı saldırı düzenleyen Rus terörist, Bodrum’da yakalanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240727/bodrumda-yakalanan-rus-terorist-olay-yerinde-bombayi-nasil-yerlestirdigini-anlatti-1086255509.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, rusya, donetsk halk cumhuriyeti, donetsk, terörist, sabotaj, bombalı saldırı, rusya savunma bakanlığı
ukrayna, ukrayna ordusu, rusya, donetsk halk cumhuriyeti, donetsk, terörist, sabotaj, bombalı saldırı, rusya savunma bakanlığı
Donetsk’te Savunma Bakanlığı'na ait aracı havaya uçurmayı planlayan bir kişi gözaltına alındı
12:35 29.07.2024 (güncellendi: 12:37 29.07.2024)
Batı’dan gelen askeri yardımlara rağmen cephede geri çekilen Kiev’in, Rusya sınırları içerisinde sabotaj eylemlerine odaklandığı kaydedilirken, üst düzey savunma yetkililerine karşı yeni sabotaj girişimi Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından engellendi.
FSB Donetsk Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, güvenlik görevlilerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde, Ukrayna istihbaratının görevlendirmesiyle Rusya Savunma Bakanlığı'na ait bir aracı havaya uçurmayı planlayan bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Açıklamada, “FSB Donetsk Halk Cumhuriyeti Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, Ukrayna Savunma Bakanlığı'na bağlı istihbarat servisine çalışan ve Rusya Savunma Bakanlığı'na ait bir hizmet aracını el yapımı patlayıcı kullanarak havaya uçurma görevini yerine getiren bir Rus vatandaşını suçüstü yakaladı” ifadelerine yer verildi.
FSB tarafından kamuoyu ile paylaşılan videoda, sağlanan bir videoda, zanlının gözaltına alınmadan önce saklandığı yerden el yapımı bir patlayıcı cihazla çıktığı gözlemlenirken, FSB, zula hakkında bilgi edindiklerini ve şüpheliyi takibe aldıklarını bildirdi.
İlk tahminlere göre ev yapımı bombanın 800 gram TNT içerdiği anlaşılırken, terör eylemi hazırlığına ilişkin soruşturma başlatıldığı da eklendi.
Tutuklunun suçunu itiraf ettiği ve düşman için çalıştığını söylediğini vurgulayan Rusya Federal Güvenlik Servisi, soruşturma eylemleri ve ek operasyonel ve arama tedbirlerinin yürütüldüğünü kaydetti.
Yakın zamanda
başkent Moskova’nın kuzeyinde üst düzey askeri yetkiliye bombalı saldırı düzenleyen Rus terörist, Bodrum’da yakalanmıştı.