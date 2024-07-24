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Rusya'da bombalı saldırı düzenleyen terörist Bodrum'da yakalandı
Rusya'da bombalı saldırı düzenleyen terörist Bodrum'da yakalandı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Rusya'da bombalı saldırı düzenleyen teröristin Bodrum'da yakalandığını duyurdu. 24.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-24T17:49+0300
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türkiye
içişleri bakanlığı
terörist
rusya
saldırı
bodrum
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'da bombalı saldırı düzenleyen teröristin Bodrum'da yakalandığını duyurdu.Bakan Yerlikaya açıklamasında, "Bugün saat 10.30’da Rusya Interpol Birimi yetkilileri tarafından İnterpol/Europol Daire Başkanlığımız telefonla aramış, 'Rusya uyruklu Evgenii Serebriakov isimli şahsın Moskova’da bombalı araçla terör saldırısı düzenlendiği, saldırı sonucunda 2 şahsın yaralandığı ve şahsın Moskova-Bodrum uçağı ile ülkemize geldiği' bilgisi iletilmiştir" cümlesine yer verdi.Yapılan incelemeler sonucu şahsın saat 09.40’ta Bodrum Havalimanından giriş yaptığı, Interpol Uluslararası Aranan Şahıslar Veri Tabanı (e-ASF) kayıtlarında bulunmadığı için tanınmadığı, Aktif UYAP kaydının bulunmadığı bilgisi yer verilen açıklamada şu ifadeler kaydedildi:"Operasyonu yürüten kahramanlarımızı tebrik ediyorum" diyen Yerlikaya açıklamasını, "Sınırlarımız içinde ve dışında teröristlerle ve küresel çapta terörizmle mücadelemizi azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdürmeye devam edeceğiz" cümlesiyle tamamladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/rusya-bassavcisi-krasnov-turkiye-aranan-suclulari-aktif-bir-sekilde-bize-iade-ediyor-1086173453.html
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içişleri bakanlığı, terörist, rusya, saldırı, bodrum, ali yerlikaya
içişleri bakanlığı, terörist, rusya, saldırı, bodrum, ali yerlikaya

Rusya'da bombalı saldırı düzenleyen terörist Bodrum'da yakalandı

17:49 24.07.2024 (güncellendi: 17:55 24.07.2024)
Rusya'da bombalı saldırı düzenleyen terörist Bodrum'da yakalandı
Rusya'da bombalı saldırı düzenleyen terörist Bodrum'da yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2024
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İçişleri Bakanı Yerlikaya, Rusya'da bombalı saldırı düzenleyen teröristin Bodrum'da yakalandığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'da bombalı saldırı düzenleyen teröristin Bodrum'da yakalandığını duyurdu.
Bakan Yerlikaya açıklamasında, "Bugün saat 10.30’da Rusya Interpol Birimi yetkilileri tarafından İnterpol/Europol Daire Başkanlığımız telefonla aramış, 'Rusya uyruklu Evgenii Serebriakov isimli şahsın Moskova’da bombalı araçla terör saldırısı düzenlendiği, saldırı sonucunda 2 şahsın yaralandığı ve şahsın Moskova-Bodrum uçağı ile ülkemize geldiği' bilgisi iletilmiştir" cümlesine yer verdi.
Yapılan incelemeler sonucu şahsın saat 09.40’ta Bodrum Havalimanından giriş yaptığı, Interpol Uluslararası Aranan Şahıslar Veri Tabanı (e-ASF) kayıtlarında bulunmadığı için tanınmadığı, Aktif UYAP kaydının bulunmadığı bilgisi yer verilen açıklamada şu ifadeler kaydedildi:
Konu ile ilgili olarak İstihbarat Başkanlığı, ve İnterpol/Europol Daire Başkanlığınca, MİT Başkanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ile gerekli koordinasyon sağlanmış olup, Rusya INTERPOL Biriminden alınan yazıda belirtilen kimlik bilgileri ve fotoğraflarla eşleşen şahıs bugün Bodrum’da Muğla İl Emniyet Müdürlüğü birimlerimizce yakalanmıştır.
"Operasyonu yürüten kahramanlarımızı tebrik ediyorum" diyen Yerlikaya açıklamasını, "Sınırlarımız içinde ve dışında teröristlerle ve küresel çapta terörizmle mücadelemizi azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdürmeye devam edeceğiz" cümlesiyle tamamladı.
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