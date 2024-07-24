https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/rusyada-bombali-saldiri-duzenleyen-terorist-bodrumda-yakalandi-1086175579.html

Rusya'da bombalı saldırı düzenleyen terörist Bodrum'da yakalandı

Rusya'da bombalı saldırı düzenleyen terörist Bodrum'da yakalandı

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Rusya'da bombalı saldırı düzenleyen teröristin Bodrum'da yakalandığını duyurdu. 24.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-24T17:49+0300

2024-07-24T17:49+0300

2024-07-24T17:55+0300

türkiye

içişleri bakanlığı

terörist

rusya

saldırı

bodrum

ali yerlikaya

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'da bombalı saldırı düzenleyen teröristin Bodrum'da yakalandığını duyurdu.Bakan Yerlikaya açıklamasında, "Bugün saat 10.30’da Rusya Interpol Birimi yetkilileri tarafından İnterpol/Europol Daire Başkanlığımız telefonla aramış, 'Rusya uyruklu Evgenii Serebriakov isimli şahsın Moskova’da bombalı araçla terör saldırısı düzenlendiği, saldırı sonucunda 2 şahsın yaralandığı ve şahsın Moskova-Bodrum uçağı ile ülkemize geldiği' bilgisi iletilmiştir" cümlesine yer verdi.Yapılan incelemeler sonucu şahsın saat 09.40’ta Bodrum Havalimanından giriş yaptığı, Interpol Uluslararası Aranan Şahıslar Veri Tabanı (e-ASF) kayıtlarında bulunmadığı için tanınmadığı, Aktif UYAP kaydının bulunmadığı bilgisi yer verilen açıklamada şu ifadeler kaydedildi:"Operasyonu yürüten kahramanlarımızı tebrik ediyorum" diyen Yerlikaya açıklamasını, "Sınırlarımız içinde ve dışında teröristlerle ve küresel çapta terörizmle mücadelemizi azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdürmeye devam edeceğiz" cümlesiyle tamamladı.

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içişleri bakanlığı, terörist, rusya, saldırı, bodrum, ali yerlikaya