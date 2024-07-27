https://anlatilaninotesi.com.tr/20240727/bodrumda-yakalanan-rus-terorist-olay-yerinde-bombayi-nasil-yerlestirdigini-anlatti-1086255509.html

Bodrum'da yakalanan Rus terörist olay yerinde: Bombayı nasıl yerleştirdiğini anlattı

Bodrum'da yakalanan Rus terörist olay yerinde: Bombayı nasıl yerleştirdiğini anlattı

Sputnik Türkiye

Başkent Moskova'da üst düzey askeri yetkilinin aracına bombalı saldırı düzenleyen Serebryakov'un sorgusuna devam ediliyor. 27.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-27T13:57+0300

2024-07-27T13:57+0300

2024-07-27T14:11+0300

dünya

yevgeniy serebryakov

rus

terörist

bodrum

içişleri bakanlığı

rusya soruşturma komitesi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/1b/1086255495_0:0:1618:910_1920x0_80_0_0_7dd433ade8e0cf8793a55bb1f06ed040.jpg

Moskova'da bombalı saldırı düzenledikten sonra Türkiye'ye kaçan ve çok kısa sürede Bodrum'da yakalanarak Rusya'ya iade edilen Rus terörist Yevgeniy Serebryakov, soruşturma makamları tarafından olay yerine götürüldü ve saldırıyı nasıl planladığını anlattı.Türk makamları tarafından yürütülen sorgu faaliyetlerinin ardından dün sabah saatlerinde Rusya'ya ulaşan Serebryakov, Moskova'daki sorgu süreci kapsamında olay yerinde üst düzey askeri yetkilinin arabasına bombayı nasıl yerleştirdiğini uygulamalı olarak gösterdi.Rusya Soruşturma Komitesi, Serebryakov'un olay yerinde verdiği ifadenin görüntülerini kamuoyuyla paylaştı.Soruşturma Komitesi'nin açıklamasında, "Serebryakov, sorgulama sırasında, kriminal eylemlerdeki suçunu kısmen kabul etti ve ifadesinin olay yerindeki doğrulaması sırasında Soruşturma Komitesi Moskova Müdürlüğü'nün müfettişlerine suçu işlediği koşullar hakkında ayrıntılı bilgi verdi" dendi.Ne olmuştu?Çarşamba günü sabah saatlerinde Moskova'nın kuzeyinde bulunan bir bölgede bir araca bombalı saldırı düzenlenmişti.Patlamanın, evli çiftin park halindeki Toyota Land Cruiser araçlarına binmesi ile meydana geldiği bildirildi. İlk belirlemelere şoför koltuğunun altına yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu sürücü koltuğundaki kurbanın ayakları koptuğu, sürücü koltuğunun yanındaki eşinin ise şarapnel parçası isabet etmesi sebebiyle yaralandığı açıklanmıştı. Görgü tanıkları ilk yardımda bulunduğu belirtilirken daha sonra yaralılar hastaneye kaldırılmıştı.Yan yana duran beş aracın da hasar gördüğü saldırı hakkında konuşan Rusya İçişleri Bakanlığı, patlamaya aracın altında bulunan patlayıcı cihazın infilak etmesinin neden olduğunu ve bombanın sürücü koltuğunun altına yerleştirdiğini açıklamıştı.Rusya Soruşturma Komitesi tarafından cinayete teşebbüs ve yasadışı ateşli silah ve mühimmat edinme maddeleri uyarınca bir ceza davası açılırken, dava özellikle önemli vakaların soruşturulduğu Devlet Soruşturma Komitesi'ne aktarılmıştı.Şüphelinin kimliği tespit edilirken, suç mahalline taksi ile geldiği ifade edilmişti.Rusya Federasyonu Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastırkin, soruşturma hakkında bir rapor sunulması talimatını verirken, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov, “Şu an Türkiye'de. Türk tarafıyla birlikte çalışıyoruz” diye konuşmuştu.Bombalı saldırının şüphelisi Türkiye'de gözaltına alınırken, saldırıyı gerçekleştiği yerde patlayıcı arama çalışmaları tamamlanmıştı.Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Kremlin'in olayda Ukrayna izi görüp görmediği sorusuna verdiği yanıtta, Kremlin'in Moskova'daki bombalı araç saldırısının nedenleri hakkında konuşmak için erken olduğunu, soruşturma ekibinin çalışmalarının sonuçlarını beklemek gerektiğini düşündüğünü söylemişti.Peskov açıklamasında, “Soruşturma devam ediyor, soruşturma ekibine çalışması için zaman verelim” cümlelerini kaydetmişti.Serebryakov, Türkiye'deki sorgusunun ardından Rus makamlarına iade edilerek dün sabah saatlerinde Moskova'ya ulaşmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240727/rus-ordusu-donetsk-halk-cumhuriyetinde-bir-koyu-ele-gecirdi-1086254386.html

bodrum

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yevgeniy serebryakov, rus, terörist, bodrum, içişleri bakanlığı, rusya soruşturma komitesi