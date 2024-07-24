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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/scholz-israile-silah-tedarikini-durdurma-karari-almadiklarini-soyledi-1086175383.html
Scholz, İsrail'e silah tedarikini durdurma kararı almadıklarını söyledi
Scholz, İsrail'e silah tedarikini durdurma kararı almadıklarını söyledi
Sputnik Türkiye
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Uluslararası Adalet Divanına (UAD) rağmen İsrail'e silah sağlamayı durdurma kararı almadıklarını belirtirken, “Benim... 24.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-24T17:44+0300
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israil- filistin çatışması
almanya
olaf scholz
israil
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israil ordusu (idf)
silah yardımı
boykot
gazze
gazze şeridi
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Yaz tatili öncesi Berlin'de iç ve dış gelişmelere ilişkin basın toplantısı düzenleyen Scholz, "İsrail'e silah tedarik ettik ve bunu durdurma kararı almadık. Fakat tabii ki her seferinde duruma göre karar veriyoruz" dedi.Bunun İsrail'in Almanya'dan silah almaya devam etmeyi bekleyebileceği anlamına gelip gelmediği sorusuna Scholz, "İnsanların bizden isteyeceği her şeye her zaman sahip olmuyoruz. Silah tedarik etmemeye karar vermedik. Bu yüzden yaptık (tedarik sağladık) ve yapacağız (tedarik sağlayacağız)" yanıtını verdi.Olaf Scholz, Almanya'nın Batı Şeria'da üretilen malların ticaretinden kaçınması yönündeki talebe ilişkin ise "Benim liderliğimdeki bir hükümet, İsrail'den gelen mal, hizmet ve malların boykot edilmesini desteklemeyecektir. Doğrusunu söylemek gerekirse bu tür talepleri iğrenç buluyorum" ifadelerini kullandı.‘UAD raporu, değerlendirmemizi değiştirmedi’İsrail'in uluslararası hukukun kriterlerine uyması gerektiğini çok açık şekilde söylediklerine ve bunu da sürdürdüklerine dikkati çeken Scholz, şöyle devam etti:Almanya’daki seçimde tekrar adayScholz, gelecek yılın eylül ayında yapılması beklenen genel seçimde yeniden başbakan adayı olacağını belirterek, yeniden şansölye olmak için çok çalışmaları gerektiğini vurguladı.‘Kamala Harris, ABD seçimlerini kazanabilir’Şansölye Olaf Scholz, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in kasım ayında yapılacak başkanlık seçimini kazanabileceğini düşündüğünü söyledi.Scholz, "Kamala Harris'in seçimleri kazanmasının çok mümkün olduğunu düşünüyorum ancak buna, Amerikalı seçmenler karar verecek" diye konuştu.ABD'de başkan adayı Donald Trump'a yapılan suikast sonrası kendisiyle temasa geçip geçmediğine ilişkin soruya da Scholz, tam olarak cevap vermekten kaçınarak "Hükümet başkanı olarak hükümetlerle doğrudan temas halindeyim" yanıtını verdi.Ülkedeki kalifiye işgücü sıkıntısına da değinen Scholz, Almanya'nın diğer ülkelerden iyi uyum sağlayan, bir şeyler yapabilen ve çalışkan insanlara ihtiyacı olduğunu belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240721/alman-disisleri-bakani-abdnin-yardimini-reddetmek-saflik-olur-1086081728.html
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almanya, olaf scholz, israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), silah yardımı, boykot, gazze, gazze şeridi, ortadoğu, soykırım
almanya, olaf scholz, israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), silah yardımı, boykot, gazze, gazze şeridi, ortadoğu, soykırım

Scholz, İsrail'e silah tedarikini durdurma kararı almadıklarını söyledi

17:44 24.07.2024
© AFP 2023 / RALF HIRSCHBERGEROlaf Scholz
Olaf Scholz - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2024
© AFP 2023 / RALF HIRSCHBERGER
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Uluslararası Adalet Divanına (UAD) rağmen İsrail'e silah sağlamayı durdurma kararı almadıklarını belirtirken, “Benim liderliğimdeki bir hükümet, İsrail'den gelen mal, hizmet ve malların boykot edilmesini desteklemeyecektir” dedi.
Yaz tatili öncesi Berlin'de iç ve dış gelişmelere ilişkin basın toplantısı düzenleyen Scholz, "İsrail'e silah tedarik ettik ve bunu durdurma kararı almadık. Fakat tabii ki her seferinde duruma göre karar veriyoruz" dedi.
Bunun İsrail'in Almanya'dan silah almaya devam etmeyi bekleyebileceği anlamına gelip gelmediği sorusuna Scholz, "İnsanların bizden isteyeceği her şeye her zaman sahip olmuyoruz. Silah tedarik etmemeye karar vermedik. Bu yüzden yaptık (tedarik sağladık) ve yapacağız (tedarik sağlayacağız)" yanıtını verdi.
Olaf Scholz, Almanya'nın Batı Şeria'da üretilen malların ticaretinden kaçınması yönündeki talebe ilişkin ise "Benim liderliğimdeki bir hükümet, İsrail'den gelen mal, hizmet ve malların boykot edilmesini desteklemeyecektir. Doğrusunu söylemek gerekirse bu tür talepleri iğrenç buluyorum" ifadelerini kullandı.

‘UAD raporu, değerlendirmemizi değiştirmedi’

İsrail'in uluslararası hukukun kriterlerine uyması gerektiğini çok açık şekilde söylediklerine ve bunu da sürdürdüklerine dikkati çeken Scholz, şöyle devam etti:

Batı Şeria'daki yerleşimci şiddetini kabul etmediğimizi çok net şekilde söyledik ve bunu birçok Avrupalı ​​dostumuzla ve örneğin ABD ile birlikte kınadık, aynı zamanda Avrupa Birliği gibi, belirli kişilere de yaptırımlar uyguladık. İşte bu yüzden iki devletli çözüm perspektifi olarak, İsrail ile Filistin devleti arasında barış içinde bir arada yaşama perspektifinin de olması gerektiğini her zaman söyledik. Biz de tam olarak bu çizgiyi takip etmeye devam ediyoruz. (UAD danışma görüşü) Son rapor da değerlendirmemizi değiştirmedi çünkü iki devletli çözümün olması gerektiğine ve bunun gerçekçi bir perspektif olması için çalışmamız gerektiğine inanıyoruz.

Almanya’daki seçimde tekrar aday

Scholz, gelecek yılın eylül ayında yapılması beklenen genel seçimde yeniden başbakan adayı olacağını belirterek, yeniden şansölye olmak için çok çalışmaları gerektiğini vurguladı.

‘Kamala Harris, ABD seçimlerini kazanabilir’

Şansölye Olaf Scholz, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in kasım ayında yapılacak başkanlık seçimini kazanabileceğini düşündüğünü söyledi.
Scholz, "Kamala Harris'in seçimleri kazanmasının çok mümkün olduğunu düşünüyorum ancak buna, Amerikalı seçmenler karar verecek" diye konuştu.
ABD'de başkan adayı Donald Trump'a yapılan suikast sonrası kendisiyle temasa geçip geçmediğine ilişkin soruya da Scholz, tam olarak cevap vermekten kaçınarak "Hükümet başkanı olarak hükümetlerle doğrudan temas halindeyim" yanıtını verdi.
Ülkedeki kalifiye işgücü sıkıntısına da değinen Scholz, Almanya'nın diğer ülkelerden iyi uyum sağlayan, bir şeyler yapabilen ve çalışkan insanlara ihtiyacı olduğunu belirtti.
Annalena Baerbock - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2024
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