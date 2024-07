https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/scholz-israile-silah-tedarikini-durdurma-karari-almadiklarini-soyledi-1086175383.html

Scholz, İsrail'e silah tedarikini durdurma kararı almadıklarını söyledi

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Uluslararası Adalet Divanına (UAD) rağmen İsrail'e silah sağlamayı durdurma kararı almadıklarını belirtirken, “Benim... 24.07.2024, Sputnik Türkiye

israil- filistin çatışması

almanya

olaf scholz

israil

israil-filistin

israil ordusu (idf)

silah yardımı

boykot

gazze

gazze şeridi

Yaz tatili öncesi Berlin'de iç ve dış gelişmelere ilişkin basın toplantısı düzenleyen Scholz, "İsrail'e silah tedarik ettik ve bunu durdurma kararı almadık. Fakat tabii ki her seferinde duruma göre karar veriyoruz" dedi.Bunun İsrail'in Almanya'dan silah almaya devam etmeyi bekleyebileceği anlamına gelip gelmediği sorusuna Scholz, "İnsanların bizden isteyeceği her şeye her zaman sahip olmuyoruz. Silah tedarik etmemeye karar vermedik. Bu yüzden yaptık (tedarik sağladık) ve yapacağız (tedarik sağlayacağız)" yanıtını verdi.Olaf Scholz, Almanya'nın Batı Şeria'da üretilen malların ticaretinden kaçınması yönündeki talebe ilişkin ise "Benim liderliğimdeki bir hükümet, İsrail'den gelen mal, hizmet ve malların boykot edilmesini desteklemeyecektir. Doğrusunu söylemek gerekirse bu tür talepleri iğrenç buluyorum" ifadelerini kullandı.‘UAD raporu, değerlendirmemizi değiştirmedi’İsrail'in uluslararası hukukun kriterlerine uyması gerektiğini çok açık şekilde söylediklerine ve bunu da sürdürdüklerine dikkati çeken Scholz, şöyle devam etti:Almanya’daki seçimde tekrar adayScholz, gelecek yılın eylül ayında yapılması beklenen genel seçimde yeniden başbakan adayı olacağını belirterek, yeniden şansölye olmak için çok çalışmaları gerektiğini vurguladı.‘Kamala Harris, ABD seçimlerini kazanabilir’Şansölye Olaf Scholz, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in kasım ayında yapılacak başkanlık seçimini kazanabileceğini düşündüğünü söyledi.Scholz, "Kamala Harris'in seçimleri kazanmasının çok mümkün olduğunu düşünüyorum ancak buna, Amerikalı seçmenler karar verecek" diye konuştu.ABD'de başkan adayı Donald Trump'a yapılan suikast sonrası kendisiyle temasa geçip geçmediğine ilişkin soruya da Scholz, tam olarak cevap vermekten kaçınarak "Hükümet başkanı olarak hükümetlerle doğrudan temas halindeyim" yanıtını verdi.Ülkedeki kalifiye işgücü sıkıntısına da değinen Scholz, Almanya'nın diğer ülkelerden iyi uyum sağlayan, bir şeyler yapabilen ve çalışkan insanlara ihtiyacı olduğunu belirtti.

