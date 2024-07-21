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Alman Dışişleri Bakanı: ABD’nin yardımını reddetmek saflık olur
Alman Dışişleri Bakanı: ABD’nin yardımını reddetmek saflık olur
Sputnik Türkiye
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Rusya'nın eylemleri ışığında Avrupa'nın daha güçlü bir savunmaya ihtiyacı olduğunu ve bu bağlamda ABD'nin yardımını... 21.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-21T16:55+0300
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Funke medya grubu bünyesindeki gazetelere demeç veren Baerbock, Avrupa'nın kendisini ve Baltık ortaklarını daha fazla caydırıcılık ve ilave silahlanma yoluyla savunması gerektiğini kaydederken, “Başka türlüsü sadece sorumsuzluk değil aynı zamanda soğuk kalpli Kremlin'e karşı saflık olur” dedi.Baerbock, Rus tarafının cephaneliğini sürekli genişlettiğini belirtirken, ABD'nin ülkesine füze konuşlandırma planlarının ihtiyaç olduğunun altını çizdi.Daha önce ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD’nin 2026’da halihazırda Avrupa’da bulunan silahları önemli ölçüde geride bırakacak SM-6, Tomahawk füzeleri ve ‘hipersonik silahlar’ gibi uzun menzilli saldırı sistemlerini Almanya’da konuşlandırmaya başlayacağını bildirmişti.Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov ise ABD’nin Almanya’ya uzun menzilli füzeler yerleştirmesine karşılık Rusya’nın da nükleer başlıklı füzelerini konuşlandırabileceği olasılığını dışlamamıştı.Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile Berlin'deki ortak basın toplantısında konuşan Almanya Başbakanı Olaf Scholz, bu kararın Rusya ile bir gerilime yol açabileceği yönündeki endişelere katılmadığını belirterek, "2 bin 500 kilometreye kadar menzile sahip silahlar caydırıcı güce sahip ve gelebilecek saldırıların en başından engellemesi gerekiyor" demişti.Scholz, olası bir savaşı önlemek istediklerini, müttefikleriyle uzun menzilli sistemleri ortaklaşa geliştirmek üzere bir anlaşmaya vardıklarını hatırlattı. ABD füzelerinin Almanya'da konuşlandırılmasının ülkesinin güvenlik stratejisiyle mükemmel bir uyum sağladığını kaydeden Scholz, "Bu durum caydırıcı etkisi nedeniyle güvenliği artırıyor" diye konuşmuştu.Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısında konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, egemenliğini kaybeden Almanya'nın ABD'nin uzun menzilli füzelerine ev sahipliği yapma kararının Berlin için aşağılayıcı olduğunu kaydetmişti.
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almanya, annalena baerbock, abd, füze, hipersonik füze, egemenlik, olaf scholz, rusya
almanya, annalena baerbock, abd, füze, hipersonik füze, egemenlik, olaf scholz, rusya

Alman Dışişleri Bakanı: ABD’nin yardımını reddetmek saflık olur

16:55 21.07.2024
© AFP 2023 / OLIVIER DOULIERYAnnalena Baerbock
Annalena Baerbock - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2024
© AFP 2023 / OLIVIER DOULIERY
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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Rusya'nın eylemleri ışığında Avrupa'nın daha güçlü bir savunmaya ihtiyacı olduğunu ve bu bağlamda ABD'nin yardımını reddetmenin saflık olduğunu söyledi.
Funke medya grubu bünyesindeki gazetelere demeç veren Baerbock, Avrupa'nın kendisini ve Baltık ortaklarını daha fazla caydırıcılık ve ilave silahlanma yoluyla savunması gerektiğini kaydederken, “Başka türlüsü sadece sorumsuzluk değil aynı zamanda soğuk kalpli Kremlin'e karşı saflık olur” dedi.
Baerbock, Rus tarafının cephaneliğini sürekli genişlettiğini belirtirken, ABD'nin ülkesine füze konuşlandırma planlarının ihtiyaç olduğunun altını çizdi.
Daha önce ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD’nin 2026’da halihazırda Avrupa’da bulunan silahları önemli ölçüde geride bırakacak SM-6, Tomahawk füzeleri ve ‘hipersonik silahlar’ gibi uzun menzilli saldırı sistemlerini Almanya’da konuşlandırmaya başlayacağını bildirmişti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov ise ABD’nin Almanya’ya uzun menzilli füzeler yerleştirmesine karşılık Rusya’nın da nükleer başlıklı füzelerini konuşlandırabileceği olasılığını dışlamamıştı.
Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile Berlin'deki ortak basın toplantısında konuşan Almanya Başbakanı Olaf Scholz, bu kararın Rusya ile bir gerilime yol açabileceği yönündeki endişelere katılmadığını belirterek, "2 bin 500 kilometreye kadar menzile sahip silahlar caydırıcı güce sahip ve gelebilecek saldırıların en başından engellemesi gerekiyor" demişti.
Scholz, olası bir savaşı önlemek istediklerini, müttefikleriyle uzun menzilli sistemleri ortaklaşa geliştirmek üzere bir anlaşmaya vardıklarını hatırlattı. ABD füzelerinin Almanya'da konuşlandırılmasının ülkesinin güvenlik stratejisiyle mükemmel bir uyum sağladığını kaydeden Scholz, "Bu durum caydırıcı etkisi nedeniyle güvenliği artırıyor" diye konuşmuştu.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısında konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, egemenliğini kaybeden Almanya'nın ABD'nin uzun menzilli füzelerine ev sahipliği yapma kararının Berlin için aşağılayıcı olduğunu kaydetmişti.
Almanya parlamentosu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2024
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ABD'li eski istihbaratçı: Almanya’daki Amerikan füzeleri tehlikeli bir tırmanışa yol açabilir
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