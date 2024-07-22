Rekorun ardından sert düşüş gelmişti, altın ve borsa için uzmanından uyarı: Fiyatlara tam yansımadı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
O ilde doğal gaz 'kullanmamak' yasaklandı
09:04
2 dk
SESLİ HABER
Rus bilim insanları samandan biyoyakıt üretti
09:16
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:28
11 dk
SESLİ HABER
Amerikalı senatör rüşvet almaktan suçlu bulundu
09:50
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Mevduat yatırımcılarına uzmanından uyarı
11:10
3 dk
TARİHTE BUGÜN
1987’den 2023’e: Türkiye’nin OHAL tarihi
11:23
10 dk
SESLİ HABER
Boş evlere ilave emlak vergisi yolda
11:46
3 dk
SESLİ HABER
Ay'da mağara keşfedildi: Üs kurulabilir
11:56
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
İstanbul'da klima cinayeti: Arkadaşının beyninde tümör varmış
12:09
2 dk
SESLİ HABER
ABD istihbaratı: Bir ülke Trump'a suikast yapacak
12:21
3 dk
SESLİ HABER
Elon Musk, ünlü Amerikalı yazarla dalga geçti
12:53
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
16:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
17:05
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
SESLİ HABER
Amerikalı Motor çetesi Ukrayna ordusu bünyesinde savaşıyor
18:10
1 dk
SESLİ HABER
Trump yaptırımlara karşı olduğunu açıkladı
18:20
2 dk
SESLİ HABER
Gambiya'da kadın sünnetini 'suç olmaktan çıkaran' yasa tasarısı reddedildi
18:53
1 dk
SESLİ HABER
Japonya'da 5 ABD'li askerin kadınları taciz ettiği ortaya çıktı
19:03
3 dk
SESLİ HABER
Rus siyaset bilimci: Türkiye, ABD karşısında savunmada
19:15
4 dk
TARİHTE BUGÜN
1987’den 2023’e: Türkiye’nin OHAL tarihi
19:30
10 dk
SESLİ HABER
Hamas’tan Filistin yönetimine sert eleştiri
19:51
3 dk
SESLİ HABER
Dinozor iskeletine rekor fiyat: Satıldı
20:04
2 dk
SESLİ HABER
Rusya ve Hindistan'ın BRICS bağları ticareti artırdı
20:16
1 dk
SESLİ HABER
İki ilin sınırı değişti
20:28
4 dk
SESLİ HABER
Lüks marka hisselerinde sert düşüş
20:42
6 dk
SESLİ HABER
Peskov'dan Türkiye'ye övgü
21:22
4 dk
SESLİ HABER
ABD, Rusya ile o anlaşmayı imzalamayı umuyor
21:35
2 dk
SESLİ HABER
Peskov'dan Türkiye'ye övgü
22:16
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240722/rekorun-ardindan-sert-dusus-gelmisti-altin-ve-borsa-icin-uzmanindan-uyari-fiyatlara-tam-yansimadi-1086094145.html
Rekorun ardından sert düşüş gelmişti, altın ve borsa için uzmanından uyarı: Fiyatlara tam yansımadı
Rekorun ardından sert düşüş gelmişti, altın ve borsa için uzmanından uyarı: Fiyatlara tam yansımadı
Sputnik Türkiye
Moody’s’in Türkiye’nin kredi notunu artırmasının ardından yurt içi piyasalara dikkatler çevrildi. Geçen hafta borsa tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü... 22.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-22T08:09+0300
2024-07-22T08:09+0300
ekonomi
moody's
türkiye
altın
yarım gram altın
gram altın
külçe altın
ons altın
piyasa
borsa
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/05/1076040485_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_53c4870ee3f43f8d6838424469c7034d.jpg
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye’nin kredi notunu 2 kademe artırarak “B3”ten “B1”e çıkardı ve görünümü pozitif olarak korudu. Türkiye’nin gri listeden çıkmasının ardından bu tür olumlu raporlar bekleniyordu. Moody’s’in bu hamlesi sonrası gözler, 6 Eylül’de Fitch ve 1 Kasım’da S&amp;P’nin vereceği not kararlarına çevrildi.Borsa ve altında beklentiler: '2 kademe artışın fiyatlara tam olarak yansımadı'Moody’s’in not artırımının ardından Borsa İstanbul’da çarşamba günü 11.252 puan ile rekor kırıldı. Ekonomist Hikmet Baydar, Milliyet'e yaptığı açıklamada, Moody's'in not artışının beklentiler dahilinde olduğunu, ancak 2 kademe artışın fiyatlara tam olarak yansımadığını belirtti. Baydar, yabancı yatırımcıların ilgisinin artmasını ve teknik verilerin yukarı yönlü hareketleri desteklediğini ifade etti. Borsa endeksinin dolar bazında 345 seviyelerini test edebileceğini söyledi.Yazılım krizinin etkisi: Borsa İstanbul etkilenecek mi?Baydar'a göre cuma günü küresel çapta yaşanan yazılım krizi bankacılık, havayolu ve ulaştırma sektörlerini olumsuz etkiledi. ABD borsalarında endekslerde düşüşler görüldü. Baydar, yazılım krizinin atlatıldığını ve Borsa İstanbul’u etkilemesini beklemediğini belirtti. Ancak, yerli yazılımın önemine dikkat çekerek yazılım şirketlerine ilginin artabileceğini vurguladı.Gram altında sert düşüşGram altın tarihi rekor seviyesinden sonra sert bir düşüş yaşadı. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimleri konusunda yaptığı açıklamalar, ons altın fiyatlarını düşürdü. Altın kontratlarındaki düşüş, spot altın fiyatlarının gerilemesine neden oldu. Baydar, ons altının 2373 dolar seviyesini görebileceğini ve gram altının 2 bin 513 lira seviyesine kadar düşebileceğini belirtti. Ancak, 2500 liranın altına inmesinin beklenmediğini, jeopolitik risklerin altın fiyatlarını etkilemeye devam edeceğini ifade etti.Borsada i̇lk takip edilecek seviyelerBaydar, borsanın ilk etapta dolar bazında 11.385 puan seviyelerini test edebileceğini belirtti. Yeni not artırımları ve CDS’lerdeki düşüşlerin yabancı ilgisini artıracağını öngördü. Eurobond ihracına gelen yüksek talebin bu düşünceyi desteklediğini ifade eden Baydar, borsanın 11.400’ün üzerinde 3 gün kalması durumunda yeni bir yukarı trendin başlayabileceğini söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240722/bunaltan-sicaklara-meteorolojiden-serinleten-haber-saganak-yagmur-geliyor-sicakliklar-cakilacak-1086092157.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/05/1076040485_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_2d6af223db666e603f46945d62a99357.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
altın fiyatları, altın fiyat tahmini, yol sonu altın tahmini, altın fiyatları, altına ne oluyor, altın hesabı nasıl oluyor, altın gram, altın yorum, altın fiyatları artmaya devam edecek mi, altın ne kadar yükselecek, altın fiyatları uzman yorumu
altın fiyatları, altın fiyat tahmini, yol sonu altın tahmini, altın fiyatları, altına ne oluyor, altın hesabı nasıl oluyor, altın gram, altın yorum, altın fiyatları artmaya devam edecek mi, altın ne kadar yükselecek, altın fiyatları uzman yorumu

Rekorun ardından sert düşüş gelmişti, altın ve borsa için uzmanından uyarı: Fiyatlara tam yansımadı

08:09 22.07.2024
© AABorsa
Borsa - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2024
© AA
Abone ol
Moody’s’in Türkiye’nin kredi notunu artırmasının ardından yurt içi piyasalara dikkatler çevrildi. Geçen hafta borsa tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Ancak gram altın tarihi rekorun ardından sert bir düşüş yaşadı. Küresel çapta etkili olan yazılım krizi de piyasaları vurdu. Peki, yeni haftada piyasalarda neler bekleniyor?
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye’nin kredi notunu 2 kademe artırarak “B3”ten “B1”e çıkardı ve görünümü pozitif olarak korudu. Türkiye’nin gri listeden çıkmasının ardından bu tür olumlu raporlar bekleniyordu. Moody’s’in bu hamlesi sonrası gözler, 6 Eylül’de Fitch ve 1 Kasım’da S&P’nin vereceği not kararlarına çevrildi.

Borsa ve altında beklentiler: '2 kademe artışın fiyatlara tam olarak yansımadı'

Moody’s’in not artırımının ardından Borsa İstanbul’da çarşamba günü 11.252 puan ile rekor kırıldı. Ekonomist Hikmet Baydar, Milliyet'e yaptığı açıklamada, Moody's'in not artışının beklentiler dahilinde olduğunu, ancak 2 kademe artışın fiyatlara tam olarak yansımadığını belirtti. Baydar, yabancı yatırımcıların ilgisinin artmasını ve teknik verilerin yukarı yönlü hareketleri desteklediğini ifade etti. Borsa endeksinin dolar bazında 345 seviyelerini test edebileceğini söyledi.

Yazılım krizinin etkisi: Borsa İstanbul etkilenecek mi?

Baydar'a göre cuma günü küresel çapta yaşanan yazılım krizi bankacılık, havayolu ve ulaştırma sektörlerini olumsuz etkiledi. ABD borsalarında endekslerde düşüşler görüldü. Baydar, yazılım krizinin atlatıldığını ve Borsa İstanbul’u etkilemesini beklemediğini belirtti. Ancak, yerli yazılımın önemine dikkat çekerek yazılım şirketlerine ilginin artabileceğini vurguladı.

Gram altında sert düşüş

Gram altın tarihi rekor seviyesinden sonra sert bir düşüş yaşadı. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimleri konusunda yaptığı açıklamalar, ons altın fiyatlarını düşürdü. Altın kontratlarındaki düşüş, spot altın fiyatlarının gerilemesine neden oldu. Baydar, ons altının 2373 dolar seviyesini görebileceğini ve gram altının 2 bin 513 lira seviyesine kadar düşebileceğini belirtti. Ancak, 2500 liranın altına inmesinin beklenmediğini, jeopolitik risklerin altın fiyatlarını etkilemeye devam edeceğini ifade etti.

Borsada i̇lk takip edilecek seviyeler

Baydar, borsanın ilk etapta dolar bazında 11.385 puan seviyelerini test edebileceğini belirtti. Yeni not artırımları ve CDS’lerdeki düşüşlerin yabancı ilgisini artıracağını öngördü. Eurobond ihracına gelen yüksek talebin bu düşünceyi desteklediğini ifade eden Baydar, borsanın 11.400’ün üzerinde 3 gün kalması durumunda yeni bir yukarı trendin başlayabileceğini söyledi.
Ankara'da akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak etkili oldu. Sağanak nedeniyle bazı vatandaşlar zor anlar yaşadı. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2024
YAŞAM
Bunaltan sıcaklara Meteoroloji'den serinleten haber: 'Sağanak yağmur geliyor, sıcaklıklar çakılacak'
07:24
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала