https://anlatilaninotesi.com.tr/20240722/rekorun-ardindan-sert-dusus-gelmisti-altin-ve-borsa-icin-uzmanindan-uyari-fiyatlara-tam-yansimadi-1086094145.html
Rekorun ardından sert düşüş gelmişti, altın ve borsa için uzmanından uyarı: Fiyatlara tam yansımadı
Rekorun ardından sert düşüş gelmişti, altın ve borsa için uzmanından uyarı: Fiyatlara tam yansımadı
Sputnik Türkiye
Moody’s’in Türkiye’nin kredi notunu artırmasının ardından yurt içi piyasalara dikkatler çevrildi. Geçen hafta borsa tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü... 22.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-22T08:09+0300
2024-07-22T08:09+0300
2024-07-22T08:09+0300
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye’nin kredi notunu 2 kademe artırarak “B3”ten “B1”e çıkardı ve görünümü pozitif olarak korudu. Türkiye’nin gri listeden çıkmasının ardından bu tür olumlu raporlar bekleniyordu. Moody’s’in bu hamlesi sonrası gözler, 6 Eylül’de Fitch ve 1 Kasım’da S&P’nin vereceği not kararlarına çevrildi.Borsa ve altında beklentiler: '2 kademe artışın fiyatlara tam olarak yansımadı'Moody’s’in not artırımının ardından Borsa İstanbul’da çarşamba günü 11.252 puan ile rekor kırıldı. Ekonomist Hikmet Baydar, Milliyet'e yaptığı açıklamada, Moody's'in not artışının beklentiler dahilinde olduğunu, ancak 2 kademe artışın fiyatlara tam olarak yansımadığını belirtti. Baydar, yabancı yatırımcıların ilgisinin artmasını ve teknik verilerin yukarı yönlü hareketleri desteklediğini ifade etti. Borsa endeksinin dolar bazında 345 seviyelerini test edebileceğini söyledi.Yazılım krizinin etkisi: Borsa İstanbul etkilenecek mi?Baydar'a göre cuma günü küresel çapta yaşanan yazılım krizi bankacılık, havayolu ve ulaştırma sektörlerini olumsuz etkiledi. ABD borsalarında endekslerde düşüşler görüldü. Baydar, yazılım krizinin atlatıldığını ve Borsa İstanbul’u etkilemesini beklemediğini belirtti. Ancak, yerli yazılımın önemine dikkat çekerek yazılım şirketlerine ilginin artabileceğini vurguladı.Gram altında sert düşüşGram altın tarihi rekor seviyesinden sonra sert bir düşüş yaşadı. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimleri konusunda yaptığı açıklamalar, ons altın fiyatlarını düşürdü. Altın kontratlarındaki düşüş, spot altın fiyatlarının gerilemesine neden oldu. Baydar, ons altının 2373 dolar seviyesini görebileceğini ve gram altının 2 bin 513 lira seviyesine kadar düşebileceğini belirtti. Ancak, 2500 liranın altına inmesinin beklenmediğini, jeopolitik risklerin altın fiyatlarını etkilemeye devam edeceğini ifade etti.Borsada i̇lk takip edilecek seviyelerBaydar, borsanın ilk etapta dolar bazında 11.385 puan seviyelerini test edebileceğini belirtti. Yeni not artırımları ve CDS’lerdeki düşüşlerin yabancı ilgisini artıracağını öngördü. Eurobond ihracına gelen yüksek talebin bu düşünceyi desteklediğini ifade eden Baydar, borsanın 11.400’ün üzerinde 3 gün kalması durumunda yeni bir yukarı trendin başlayabileceğini söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240722/bunaltan-sicaklara-meteorolojiden-serinleten-haber-saganak-yagmur-geliyor-sicakliklar-cakilacak-1086092157.html
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Rekorun ardından sert düşüş gelmişti, altın ve borsa için uzmanından uyarı: Fiyatlara tam yansımadı
Moody’s’in Türkiye’nin kredi notunu artırmasının ardından yurt içi piyasalara dikkatler çevrildi. Geçen hafta borsa tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Ancak gram altın tarihi rekorun ardından sert bir düşüş yaşadı. Küresel çapta etkili olan yazılım krizi de piyasaları vurdu. Peki, yeni haftada piyasalarda neler bekleniyor?
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye’nin kredi notunu 2 kademe artırarak “B3”ten “B1”e çıkardı ve görünümü pozitif olarak korudu. Türkiye’nin gri listeden çıkmasının ardından bu tür olumlu raporlar bekleniyordu. Moody’s’in bu hamlesi sonrası gözler, 6 Eylül’de Fitch ve 1 Kasım’da S&P’nin vereceği not kararlarına çevrildi.
Borsa ve altında beklentiler: '2 kademe artışın fiyatlara tam olarak yansımadı'
Moody’s’in not artırımının ardından Borsa İstanbul’da çarşamba günü 11.252 puan ile rekor kırıldı. Ekonomist Hikmet Baydar, Milliyet'e yaptığı açıklamada, Moody's'in not artışının beklentiler dahilinde olduğunu, ancak 2 kademe artışın fiyatlara tam olarak yansımadığını belirtti. Baydar, yabancı yatırımcıların ilgisinin artmasını ve teknik verilerin yukarı yönlü hareketleri desteklediğini ifade etti. Borsa endeksinin dolar bazında 345 seviyelerini test edebileceğini söyledi.
Yazılım krizinin etkisi: Borsa İstanbul etkilenecek mi?
Baydar'a göre cuma günü küresel çapta yaşanan yazılım krizi bankacılık, havayolu ve ulaştırma sektörlerini olumsuz etkiledi. ABD borsalarında endekslerde düşüşler görüldü. Baydar, yazılım krizinin atlatıldığını ve Borsa İstanbul’u etkilemesini beklemediğini belirtti. Ancak, yerli yazılımın önemine dikkat çekerek yazılım şirketlerine ilginin artabileceğini vurguladı.
Gram altın tarihi rekor seviyesinden sonra sert bir düşüş yaşadı. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimleri konusunda yaptığı açıklamalar, ons altın fiyatlarını düşürdü. Altın kontratlarındaki düşüş, spot altın fiyatlarının gerilemesine neden oldu. Baydar, ons altının 2373 dolar seviyesini görebileceğini ve gram altının 2 bin 513 lira seviyesine kadar düşebileceğini belirtti. Ancak, 2500 liranın altına inmesinin beklenmediğini, jeopolitik risklerin altın fiyatlarını etkilemeye devam edeceğini ifade etti.
Borsada i̇lk takip edilecek seviyeler
Baydar, borsanın ilk etapta dolar bazında 11.385 puan seviyelerini test edebileceğini belirtti. Yeni not artırımları ve CDS’lerdeki düşüşlerin yabancı ilgisini artıracağını öngördü. Eurobond ihracına gelen yüksek talebin bu düşünceyi desteklediğini ifade eden Baydar, borsanın 11.400’ün üzerinde 3 gün kalması durumunda yeni bir yukarı trendin başlayabileceğini söyledi.