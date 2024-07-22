https://anlatilaninotesi.com.tr/20240722/bunaltan-sicaklara-meteorolojiden-serinleten-haber-saganak-yagmur-geliyor-sicakliklar-cakilacak-1086092157.html

Bunaltan sıcaklara Meteoroloji'den serinleten haber: 'Sağanak yağmur geliyor, sıcaklıklar çakılacak'

Bunaltan sıcaklara Meteoroloji'den serinleten haber: 'Sağanak yağmur geliyor, sıcaklıklar çakılacak'

Sputnik Türkiye

Türkiye genelinde yoğun nem ve sıcak hava etkisini sürdürürken, bu durumun ne zaman sona ereceği merak konusu. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğretim Üyesi... 22.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-22T07:24+0300

2024-07-22T07:24+0300

2024-07-22T07:44+0300

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Türkiye en sıcak günlerini yaşarken, bugün daha da bunalacak. Özellikle İstanbul'da hava sıcaklıklarının 40 dereceleri bulması bekleniyor.Türkiye’nin kuzey ve doğu kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava hakim olacak. Trakya'nın batısı, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Van'ın doğu çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde hava az bulutlu ve açık geçecek.Ankara'da bugün öğle saatlerinde sıcaklık 37 derece, gece ise 22 derece olacak. İzmir'de ise gölgede 38 derece olarak ölçülecek sıcaklık, rüzgarların nemli esmesi nedeniyle bunaltıcı bir hava yaratacak.Türkiye genelinde son zamanlarda hissedilen yoğun nem ve sıcak hava etkisini sürdürürken bu durumun ne zaman sona ereceği ise merak konusu oldu.'31 dereceye kadar düşecek'Sabah gazetesinin haberine göre İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğretim Üyesi ve Meteoroloji Uzmanı Deniz Demirhan, "Günlerdir kuzeyden gelen nemli havanın etkisindeyiz. İstanbul'da bugün aşırı yüksek bir sıcaklık (36 derece) ve yüzde 87’ye varan nemli hava sonrası, yarın öğleden sonra sıcaklıkların düşmesini ve Trakya'dan İstanbul'a doğru gelen yağışın başlamasını bekliyoruz. Çarşamba sabah saatlerinde devam etmesi beklenen yağışın, kuzeyden gelen serin rüzgarla birlikte havayı 1-2 derece daha serinletmesi muhtemel. Cuma öğleden sonra yeniden kuvvetlenebilecek olan yağış, cumartesi günü sıcaklığı 31 dereceye kadar düşürecektir” ifadelerini kullandı.'2 hafta boyunca ortalamaların üzerinde sıcaklıklar olacak'Demirhan, birkaç derecelik düşüşlerin ardından uzun vadede ortalamaların üzerinde sıcaklıklar beklediklerini belirtti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uzun vadeli tahminlerine göre, önümüzdeki 2 hafta boyunca Marmara'nın kuzeybatısı, Ege bölgesi ve Akdeniz sahil kesimi ile Güneydoğu Anadolu bölgesinde ortalamaların üzerinde sıcaklıklar olacağını açıkladı. Ayrıca, önümüzdeki 4 hafta içinde Ege, Marmara, Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz ile İç Anadolu'nun batısında ortalamaların üzerinde sıcaklıkların devam edeceğini söyledi.Bugün İstanbul hava durumuBugün İstanbul'da hava sıcaklıklarının 36 dereceye ulaşması, hissedilen sıcaklığın ise 40 dereceyi aşması bekleniyor. İstanbul’da bağıl nemin biraz azalmasına rağmen, aşırı sıcak hava etkisini sürdürecek. Çarşamba gününden itibaren sıcaklıkların 4-5 derece düşmesi ve yaz sağanaklarının etkili olması bekleniyor.Bugün hava nasıl olacak?MARMARAAz bulutlu, batısının zamanla parçalı bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EGEAz bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.AKDENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.İÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyorORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve az bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra Artvin'in yüksek kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey, Van'ın doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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