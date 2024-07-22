https://anlatilaninotesi.com.tr/20240722/macaristan-bruksel-hasetten-orbanin-baris-girisimini-elestiriyor-1086107424.html
Macaristan: Brüksel hasetten Orban’ın barış girişimini eleştiriyor
Macaristan: Brüksel hasetten Orban’ın barış girişimini eleştiriyor
Sputnik Türkiye
Avrupa Birliği (AB) yönetiminin hasetten Macaristan Başbakan Viktor Orban’ın Ukrayna kriziyle ilgili barış girişimini eleştirdiğini söyleyen Dışişleri Bakanı... 22.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-22T14:23+0300
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Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, sosyal medya paylaşımında, “Brüksel dışişleri bürokrasisi ve bazı AB üyesi ülkelerin liderleri, yanlış stratejilerinin yarattığı hayal kırıklığı/kıskançlık/teşhir nedeniyle haftalardır barış misyonumuza dil uzatıyor” diye yazdı.Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın, Rusya lideri Vladimir Putin ve Çin lideri Şi Cinping’le yaptığı görüşmelerden dolayı eleştirildiği bir sırada, İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis’in Rus mevkidaşı Sergey Lavrov’la, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin’in de Rus mevkidaşı Andrey Belousov’la görüştüğünü anımsatan Szijjarto, sözlerini şöyle sürdürdü: “Aksine bunu Brüksel ve Avrupalı dostlarımızın çocukça boykotu ve sözlü karate takip etti. Bugün siyasi zırhlı yelekleri giyip total siyasi ateşe hazır olmalı. Brüksel'e gidiyoruz, dışişleri bakanı dostlarımız orada bizi bekliyor.”İspanya’dan Macaristan’a destek: Boykota karşı çıktıİspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albarez, AB’ye birlik ve beraberlik çağrısında bulunarak Macaristan’ın AB dönem başkanlığının boykot edilmesini reddetti.AB dışişleri bakanları toplantısına katılmak üzere Brüksel’e gelen Albarez, “Orban’ın ziyaretleri, özellikle de Moskova’ya yaptığı ziyaret, sadece onunla ilgilidir. AB’nin ortak görüşünü veya İspanya’nın AB içindeki dış politikasını temsil etmediği de açık. Ama İspanya, boykotlardan yana değil. Avrupa Birliği’nde boykot olamaz, çünkü AB birlik ve beraberlik demektir” diye konuştu.
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macaristan, peter szijjarto, avrupa birliği, ab, viktor orban, rusya, çin, vladimir putin, şi cinping, ispanya
Macaristan: Brüksel hasetten Orban’ın barış girişimini eleştiriyor
Avrupa Birliği (AB) yönetiminin hasetten Macaristan Başbakan Viktor Orban’ın Ukrayna kriziyle ilgili barış girişimini eleştirdiğini söyleyen Dışişleri Bakanı Szijjarto, AB dışişleri bakanları toplantısında “siyasi çelik yelek” giymek zorunda kalacağını belirtti.
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, sosyal medya paylaşımında, “Brüksel dışişleri bürokrasisi ve bazı AB üyesi ülkelerin liderleri, yanlış stratejilerinin yarattığı hayal kırıklığı/kıskançlık/teşhir nedeniyle haftalardır barış misyonumuza dil uzatıyor” diye yazdı.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın, Rusya lideri Vladimir Putin ve Çin lideri Şi Cinping’le yaptığı görüşmelerden dolayı eleştirildiği bir sırada, İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis’in Rus mevkidaşı Sergey Lavrov’la, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin’in de Rus mevkidaşı Andrey Belousov’la görüştüğünü anımsatan Szijjarto, sözlerini şöyle sürdürdü: “Aksine bunu Brüksel ve Avrupalı dostlarımızın çocukça boykotu ve sözlü karate takip etti. Bugün siyasi zırhlı yelekleri giyip total siyasi ateşe hazır olmalı. Brüksel'e gidiyoruz, dışişleri bakanı dostlarımız orada bizi bekliyor.”
İspanya’dan Macaristan’a destek: Boykota karşı çıktı
İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albarez, AB’ye birlik ve beraberlik çağrısında bulunarak Macaristan’ın AB dönem başkanlığının boykot edilmesini reddetti.
AB dışişleri bakanları toplantısına katılmak üzere Brüksel’e gelen Albarez, “Orban’ın ziyaretleri, özellikle de Moskova’ya yaptığı ziyaret, sadece onunla ilgilidir. AB’nin ortak görüşünü veya İspanya’nın AB içindeki dış politikasını temsil etmediği de açık. Ama İspanya, boykotlardan yana değil. Avrupa Birliği’nde boykot olamaz, çünkü AB birlik ve beraberlik demektir” diye konuştu.