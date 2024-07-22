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Vucic: Batı, Rusya’yla doğrudan savaşa hazırlanıyor
Vucic: Batı, Rusya’yla doğrudan savaşa hazırlanıyor
Sputnik Türkiye
Sırbistan Devlet Başkanı Vucic, Batı’nın Rusya’yla doğrudan savaşa hazırlandığını ve bunu Doğu, Moskova ve Belgrad’daki pek çok kişinin düşündüğünden çok daha... 22.07.2024, Sputnik Türkiye
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aleksandr vucic
batı
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Sırbistan lideri Aleksandar Vucic, yerel medyaya açıklamasında, “Rusya'yı yenmelerini beklemek bazılarının hayal ettiği şekilde mümkün değil. Bu ancak (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in başına bir şey gelirse mümkün olabilir... Putin, arkasında bırakacağı siyasi mirasının İvan, Büyük Petro ve Büyük Katerina’nın elde ettiği sonuçlarının olmasını istiyor. Jeopolitik olarak düşünüyor. Tüm bu kişilerin kendinde birleştirmeyi başaran ve birleştirici faktör olan bir kişi olarak düşünüyor. Kaybederse, bu mirastan geriye hiçbir şey kalmayacak” yorumunda bulundu.Daha önce bazı İskandinav ve diğer Batılı ülkelerin Rusya topraklarını ve kaynaklarını bölmeyi önerdiklerini anımsatan Vucic, sözlerini şöyle sürdürdü:Vucic, "Onlar savaşa hazırlanıyorlar" diye ekledi.Rusya, eşit haklar temelinde diyaloğa açık olduğunu, Batı’nın da Avrupa’yı askerileştirme sürecinden vazgeçmesi gerektiğini defalarca kaydetmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin NATO ile doğrudan bir savaş istemediğini defalarca belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240722/rusya-disislerinden-bidenin-suc-faaliyeti-arastirilsin-cagrisi-1086094204.html
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sırbistan, aleksandr vucic, batı, rusya, çatışma, savaş, vladimir putin, ivan, petro, katerina, nato
sırbistan, aleksandr vucic, batı, rusya, çatışma, savaş, vladimir putin, ivan, petro, katerina, nato

Vucic: Batı, Rusya’yla doğrudan savaşa hazırlanıyor

08:31 22.07.2024
© AFP 2023 / ATTILA KISBENEDEKAleksandar Vucic
Aleksandar Vucic - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2024
© AFP 2023 / ATTILA KISBENEDEK
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Sırbistan Devlet Başkanı Vucic, Batı’nın Rusya’yla doğrudan savaşa hazırlandığını ve bunu Doğu, Moskova ve Belgrad’daki pek çok kişinin düşündüğünden çok daha hızlı yaptığını belirterek, "Ancak henüz hazır değiller" dedi.
Sırbistan lideri Aleksandar Vucic, yerel medyaya açıklamasında, “Rusya'yı yenmelerini beklemek bazılarının hayal ettiği şekilde mümkün değil. Bu ancak (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in başına bir şey gelirse mümkün olabilir... Putin, arkasında bırakacağı siyasi mirasının İvan, Büyük Petro ve Büyük Katerina’nın elde ettiği sonuçlarının olmasını istiyor. Jeopolitik olarak düşünüyor. Tüm bu kişilerin kendinde birleştirmeyi başaran ve birleştirici faktör olan bir kişi olarak düşünüyor. Kaybederse, bu mirastan geriye hiçbir şey kalmayacak” yorumunda bulundu.
Daha önce bazı İskandinav ve diğer Batılı ülkelerin Rusya topraklarını ve kaynaklarını bölmeyi önerdiklerini anımsatan Vucic, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bunu elde etmek için onları yemek gerekiyor. Oysa onlar Rusya’yı savunmaya hazır. Benim sorum şu, Batı’da bunu yapmaya hazır olan var mı? Hemen cevap vereyim, hiç kimse. Uzaktan, bir başkaları aracılığıyla savaşmak, para yatırmak ve benzeri şeyler yapmak istiyorlar. Ancak şu anda hazır değiller. Hazır olacaklar mı? Bence Doğu’daki, Rusya’daki ve Sırbistan’daki kişiler, onların hazır duruma gelmeyeceklerini düşünerek aldanıyor. Şu anda hazır olmayabilirler, ama bence Rusya’yla bir çatışmaya hazır olacaklar ve birçok insanın görmek istediğinden çok daha hızlı bir şekilde hazırlanıyorlar.

Vucic, "Onlar savaşa hazırlanıyorlar" diye ekledi.
Rusya, eşit haklar temelinde diyaloğa açık olduğunu, Batı’nın da Avrupa’yı askerileştirme sürecinden vazgeçmesi gerektiğini defalarca kaydetmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin NATO ile doğrudan bir savaş istemediğini defalarca belirtmişti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2024
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