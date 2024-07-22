https://anlatilaninotesi.com.tr/20240722/vucic-bati-rusyayla-dogrudan-savasa-hazirlaniyor-1086094651.html

Vucic: Batı, Rusya’yla doğrudan savaşa hazırlanıyor

Vucic: Batı, Rusya’yla doğrudan savaşa hazırlanıyor

Sputnik Türkiye

Sırbistan Devlet Başkanı Vucic, Batı’nın Rusya’yla doğrudan savaşa hazırlandığını ve bunu Doğu, Moskova ve Belgrad’daki pek çok kişinin düşündüğünden çok daha... 22.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-22T08:31+0300

2024-07-22T08:31+0300

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Sırbistan lideri Aleksandar Vucic, yerel medyaya açıklamasında, “Rusya'yı yenmelerini beklemek bazılarının hayal ettiği şekilde mümkün değil. Bu ancak (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in başına bir şey gelirse mümkün olabilir... Putin, arkasında bırakacağı siyasi mirasının İvan, Büyük Petro ve Büyük Katerina’nın elde ettiği sonuçlarının olmasını istiyor. Jeopolitik olarak düşünüyor. Tüm bu kişilerin kendinde birleştirmeyi başaran ve birleştirici faktör olan bir kişi olarak düşünüyor. Kaybederse, bu mirastan geriye hiçbir şey kalmayacak” yorumunda bulundu.Daha önce bazı İskandinav ve diğer Batılı ülkelerin Rusya topraklarını ve kaynaklarını bölmeyi önerdiklerini anımsatan Vucic, sözlerini şöyle sürdürdü:Vucic, "Onlar savaşa hazırlanıyorlar" diye ekledi.Rusya, eşit haklar temelinde diyaloğa açık olduğunu, Batı’nın da Avrupa’yı askerileştirme sürecinden vazgeçmesi gerektiğini defalarca kaydetmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin NATO ile doğrudan bir savaş istemediğini defalarca belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240722/rusya-disislerinden-bidenin-suc-faaliyeti-arastirilsin-cagrisi-1086094204.html

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sırbistan, aleksandr vucic, batı, rusya, çatışma, savaş, vladimir putin, ivan, petro, katerina, nato