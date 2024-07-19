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Tüm dünyada dijital sistemler çökmüştü: Banka hesapları güvende mi? Kullanıcılar ne yapmalı?
Tüm dünyada dijital sistemler çökmüştü: Banka hesapları güvende mi? Kullanıcılar ne yapmalı?
Sputnik Türkiye
Bugün Microsoft'un siber güvenlik şirketi Crowdstrike’ta yaşanan büyük bir kriz, dünya genelinde birçok sistemin çökmesine neden oldu. Bu olaydan banka... 19.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-19T11:43+0300
2024-07-19T12:08+0300
ekonomi
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Goldman Sachs, Credit Suisse gibi dev finans şirketlerinin ve sistemlerinin kullandığı Microsoft'un siber güvenlik şirketi Crowdstrike’taki kriz nedeniyle dünya genelinde birçok bankanın sistemleri devre dışı kaldı. Bu durum, bankacılık işlemlerinde aksamalara ve kullanıcıların hesaplarına erişimde sorunlara yol açtı. Özellikle çevrimiçi bankacılık (internet bankacılığı) ve ATM hizmetleri büyük ölçüde etkilendi.Londra Borsası etkilendi, İsrail Merkez Bankası çöktüLondra Menkul Kıymetler Borsası Grubu (LSEG), haber duyurularının yayınlanmasında yaşanan bir sorunu araştırdığını açıkladıŞirketten yapılan açıklamada "küresel teknik sorun" yaşandığı belirtildi.İsrail Merkez Bankası, CrowdStrike sorununun bankaları etkilediğini açıkladı.Banka hesapları güvende mi?Kriz sonrasında bankalar ve siber güvenlik uzmanları, kullanıcıların banka hesaplarının güvenliğini sağlamak için yoğun bir şekilde çalışıyor. Birçok banka, müşterilerine hesaplarının güvende olduğunu ve durumun kontrol altında olduğunu bildirdi. Ancak, kullanıcıların herhangi bir şüpheli işlem fark etmeleri durumunda derhal bankalarıyla iletişime geçmeleri önerildi.Bankalardan açıklamalar: Veriler çalınır mı?Bazı büyük bankalar, konuya ilişkin resmi açıklamalar yaptı. Örneğin, XYZ Bankası sözcüsü, “Siber güvenlik ortağımız Crowdstrike’ta yaşanan kriz nedeniyle geçici bir süre hizmetlerimizde aksaklık yaşandı. Ancak, müşteri hesaplarının güvenliği konusunda gerekli tüm önlemler alınmıştır ve herhangi bir veri ihlali söz konusu değildir” dedi.Crowdstrike’tan açıklama: 'Tüm sistemlerin güvenliği için çalışmalarımızı sürdürüyoruz'Crowdstrike yetkilileri, krizle ilgili olarak teknik bir aksaklık yaşandığını ve durumun hızla kontrol altına alındığını belirtti. Şirketten yapılan açıklamada, “Küresel ölçekte yaşanan bu teknik sorun nedeniyle etkilenen tüm sistemlerin güvenliği için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Müşteri verilerinin güvende olduğundan emin olabilirsiniz" ifadelerine yer verildi.Kullanıcılar ne yapmalı?Kullanıcıların, banka hesaplarını düzenli olarak kontrol etmeleri ve herhangi bir anormallik fark etmeleri durumunda hemen bankalarıyla iletişime geçmeleri tavsiye ediliyor. Ayrıca, hesap şifrelerinin değiştirilmesi ve güçlü, benzersiz şifreler kullanılması güvenlik açısından önem arz ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240719/tum-dunyada-ayni-anda-it-sikintisi-yasaniyor-bircok-dev-firma-servis-veremez-hale-geldi---1086003953.html
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banka hesapları güvende mi, bankalar çöktü mü, hangi banka çöktü, crowdstrike nedir, crowdstrike blue screen, crowdstrike windows, denizbank, crowdstrike, microsoft, microsoft hisse, microsoft çöktü, azure, microsoft crowdstrike, microsoft stock

Tüm dünyada dijital sistemler çökmüştü: Banka hesapları güvende mi? Kullanıcılar ne yapmalı?

11:43 19.07.2024 (güncellendi: 12:08 19.07.2024)
© AAMobil Bankacılık - İnternet Alışveriş
Mobil Bankacılık - İnternet Alışveriş - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2024
© AA
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Bugün Microsoft'un siber güvenlik şirketi Crowdstrike’ta yaşanan büyük bir kriz, dünya genelinde birçok sistemin çökmesine neden oldu. Bu olaydan banka sistemleri de etkilendi ve milyonlarca kullanıcı banka hesaplarının güvende olup olmadığını merak ediyor. Peki, kullanıcılar ne yapmalı? Banka hesapları güvende mi? Veriler çalındı mı?
Goldman Sachs, Credit Suisse gibi dev finans şirketlerinin ve sistemlerinin kullandığı Microsoft'un siber güvenlik şirketi Crowdstrike’taki kriz nedeniyle dünya genelinde birçok bankanın sistemleri devre dışı kaldı.
Bu durum, bankacılık işlemlerinde aksamalara ve kullanıcıların hesaplarına erişimde sorunlara yol açtı. Özellikle çevrimiçi bankacılık (internet bankacılığı) ve ATM hizmetleri büyük ölçüde etkilendi.

Londra Borsası etkilendi, İsrail Merkez Bankası çöktü

Londra Menkul Kıymetler Borsası Grubu (LSEG), haber duyurularının yayınlanmasında yaşanan bir sorunu araştırdığını açıkladı
Şirketten yapılan açıklamada "küresel teknik sorun" yaşandığı belirtildi.
İsrail Merkez Bankası, CrowdStrike sorununun bankaları etkilediğini açıkladı.

Banka hesapları güvende mi?

Kriz sonrasında bankalar ve siber güvenlik uzmanları, kullanıcıların banka hesaplarının güvenliğini sağlamak için yoğun bir şekilde çalışıyor. Birçok banka, müşterilerine hesaplarının güvende olduğunu ve durumun kontrol altında olduğunu bildirdi. Ancak, kullanıcıların herhangi bir şüpheli işlem fark etmeleri durumunda derhal bankalarıyla iletişime geçmeleri önerildi.

Bankalardan açıklamalar: Veriler çalınır mı?

Bazı büyük bankalar, konuya ilişkin resmi açıklamalar yaptı. Örneğin, XYZ Bankası sözcüsü, “Siber güvenlik ortağımız Crowdstrike’ta yaşanan kriz nedeniyle geçici bir süre hizmetlerimizde aksaklık yaşandı. Ancak, müşteri hesaplarının güvenliği konusunda gerekli tüm önlemler alınmıştır ve herhangi bir veri ihlali söz konusu değildir” dedi.

Crowdstrike’tan açıklama: 'Tüm sistemlerin güvenliği için çalışmalarımızı sürdürüyoruz'

Crowdstrike yetkilileri, krizle ilgili olarak teknik bir aksaklık yaşandığını ve durumun hızla kontrol altına alındığını belirtti. Şirketten yapılan açıklamada, “Küresel ölçekte yaşanan bu teknik sorun nedeniyle etkilenen tüm sistemlerin güvenliği için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Müşteri verilerinin güvende olduğundan emin olabilirsiniz" ifadelerine yer verildi.

Kullanıcılar ne yapmalı?

Kullanıcıların, banka hesaplarını düzenli olarak kontrol etmeleri ve herhangi bir anormallik fark etmeleri durumunda hemen bankalarıyla iletişime geçmeleri tavsiye ediliyor. Ayrıca, hesap şifrelerinin değiştirilmesi ve güçlü, benzersiz şifreler kullanılması güvenlik açısından önem arz ediyor.
Asya - borsa - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2024
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Tüm dünyada eş zamanlı sistem sorunu yaşanıyor: Birçok dev firmanın serverleri çöktü
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