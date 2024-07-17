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15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü ‘SMA’ yazılı araçla trafiğe kapatan sanık için mahkeme kararını verdi
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü ‘SMA’ yazılı araçla trafiğe kapatan sanık için mahkeme kararını verdi
Sputnik Türkiye
Bomba süsü verilmiş düzenekle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü üzerine ‘SMA’ yazılı araçla trafiğe kapatan sanık, hakim karşısına çıktı. Mahkeme, sanığın tutuklu... 17.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-17T10:58+0300
2024-07-17T10:59+0300
türkiye
sma
15 temmuz şehitler köprüsü
dava
istanbul cumhuriyet başsavcılığı
tahliye
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İstanbul Beşiktaş’ta 14 Haziran 2024’de bomba süsü verilmiş düzenekle birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü üzerine ‘SMA’ yazılı araçla trafiğe kapatan sanık Resul Can Çatı’nın yargılanmasına başlandı. İstanbul 9.Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Resul Can Çatı ve avukatı hazır bulundu.‘’Sonuçlarının böyle olacağını bilemedim’’Duruşmada savunma yapan sanık Çatı, daha önce medyada SMA hastası çocukların durumunu gördüğünden dolayı bu duruma üzüldüğünü belirterek, ‘’Bundan dolayı dikkat çekmek için böyle bir eylem gerçekleştirdim. Sonuçlarının böyle olacağını bilemedim. Son derece pişmanım. Kastım trafik güvenliğini tehlikeye sokmak değildi. Suç işleme kastıyla hareket etmiş değilim. Herhangi bir örgütle bağlantım yoktur. Daha önce bir hastanenin psikiyatri servisinde tedavi gördüm. Doktor bana düzenli kullanmam için ilaçlar verdi. Tutuklu kaldığım süre de nazara alınarak tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum’’ dedi.‘’Evde bazen mantıksız hareketleri oluyordu’’Sanık Çatı’nın annesi Gülay Çatı ise tanık olarak verdiği ifadesinde, ‘’Oğlumun böyle bir eylem yapacağından haberim yoktu. İlaca yeni başlamıştı, evde bazen mantıksız hareketleri oluyordu. Biz de zaten bu durum üzerine hekime başvurduk’’ ifadelerini kullandı.Duruşmada sanık avukatı, müvekkilinin bipolar bozukluk hastası olduğunu belirterek, ‘’Müvekkil ilaç kullanmaya yeni başladığından böyle bir durum yaşanmıştır. Pişmanlığını da huzurda dile getirmiştir. Tahliyesini talep ederiz’’ şeklinde konuştu.Tahliye edildiAra kararını açıklayan mahkeme, sanık Resul Can Çatı’nın tutuklu geçirdiği süreyi ve mevcut delil durumunu da dikkate alarak ‘imza atmak’ şeklinde adli tedbir uygulanması şartıyla tahliyesine karar verdi.Cezai ehliyetinin olup olmadığına ilişkin rapor alınacakMahkeme ayrıca, sanığın tedavi olduğu kurumların bildirilmesi için İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’ne yazı yazılarak sanığın tedavisine ilişkin dosyaların mahkemeye gönderilmesine de karar verdi. Akabinde sanığın cezai ehliyeti bulunup bulunmadığının anlaşılması için Adli Tıp Kurumu’ndan rapor alınmasına da hükmeden mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.İddianamedenİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Resul Can Çatı’nın olay günü bomba süsü verilmiş düzenekle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde araç yolu trafiğini kapatmak suretiyle kara yolu ulaşımının güven içinde akışını bozduğu, başka insanların hayatı ve sağlığı açısından tehlikeye neden olduğu, ayrıca halk arasında endişe, korku ve panik oluşturarak ‘tehdit’ eylemini gerçekleştirdiği aktarıldı.Şüpheli Çatı’nın ifadesine de yer verilen iddianamede, şüphelinin ‘’Bomba süsü verilmiş düzeneği kendim yaptım, amacım da trafiği kapatmak ve bu mevzuya dikkat çekmekti. Düzenekte un, makarna ve bulgur bulunuyordu. Ayrıca akü ve bir takım kablolar yerleştirdim’’ dediği kaydedildi.Hazırlanan iddianamede şüpheli Resul Can Çatı’nın ‘trafik güvenliğini tehlikeye sokmak’ suçundan 1 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/msbden-yunan-savunma-bakaninin-ifadelerine-sert-tepki-yalan-ve-iftira-dolu-aciklamasini-kiniyoruz-1085926855.html
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sma, 15 temmuz şehitler köprüsü, dava, istanbul cumhuriyet başsavcılığı, tahliye
sma, 15 temmuz şehitler köprüsü, dava, istanbul cumhuriyet başsavcılığı, tahliye

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü ‘SMA’ yazılı araçla trafiğe kapatan sanık için mahkeme kararını verdi

10:58 17.07.2024 (güncellendi: 10:59 17.07.2024)
© AA / İstanbul Valiliği15 Temmuz Şehitler Köprüsü, çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, köprüyü her iki yönde araç girişine kapattı. Köprüde çok sayıda polis ekibi bulunurken, araçların köprüye girişine izin verilmiyor. Köprü girişlerinde yoğun araç kuyrukları oluştu.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü, çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, köprüyü her iki yönde araç girişine kapattı. Köprüde çok sayıda polis ekibi bulunurken, araçların köprüye girişine izin verilmiyor. Köprü girişlerinde yoğun araç kuyrukları oluştu. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2024
© AA / İstanbul Valiliği
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Bomba süsü verilmiş düzenekle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü üzerine ‘SMA’ yazılı araçla trafiğe kapatan sanık, hakim karşısına çıktı. Mahkeme, sanığın tutuklu geçirdiği süreyi de dikkate alarak tahliyesine karar verdi.
İstanbul Beşiktaş’ta 14 Haziran 2024’de bomba süsü verilmiş düzenekle birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü üzerine ‘SMA’ yazılı araçla trafiğe kapatan sanık Resul Can Çatı’nın yargılanmasına başlandı. İstanbul 9.Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Resul Can Çatı ve avukatı hazır bulundu.

‘’Sonuçlarının böyle olacağını bilemedim’’


Duruşmada savunma yapan sanık Çatı, daha önce medyada SMA hastası çocukların durumunu gördüğünden dolayı bu duruma üzüldüğünü belirterek, ‘’Bundan dolayı dikkat çekmek için böyle bir eylem gerçekleştirdim. Sonuçlarının böyle olacağını bilemedim. Son derece pişmanım. Kastım trafik güvenliğini tehlikeye sokmak değildi. Suç işleme kastıyla hareket etmiş değilim. Herhangi bir örgütle bağlantım yoktur. Daha önce bir hastanenin psikiyatri servisinde tedavi gördüm. Doktor bana düzenli kullanmam için ilaçlar verdi. Tutuklu kaldığım süre de nazara alınarak tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum’’ dedi.

‘’Evde bazen mantıksız hareketleri oluyordu’’

Sanık Çatı’nın annesi Gülay Çatı ise tanık olarak verdiği ifadesinde, ‘’Oğlumun böyle bir eylem yapacağından haberim yoktu. İlaca yeni başlamıştı, evde bazen mantıksız hareketleri oluyordu. Biz de zaten bu durum üzerine hekime başvurduk’’ ifadelerini kullandı.

Duruşmada sanık avukatı, müvekkilinin bipolar bozukluk hastası olduğunu belirterek, ‘’Müvekkil ilaç kullanmaya yeni başladığından böyle bir durum yaşanmıştır. Pişmanlığını da huzurda dile getirmiştir. Tahliyesini talep ederiz’’ şeklinde konuştu.

Tahliye edildi

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Resul Can Çatı’nın tutuklu geçirdiği süreyi ve mevcut delil durumunu da dikkate alarak ‘imza atmak’ şeklinde adli tedbir uygulanması şartıyla tahliyesine karar verdi.

Cezai ehliyetinin olup olmadığına ilişkin rapor alınacak

Mahkeme ayrıca, sanığın tedavi olduğu kurumların bildirilmesi için İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’ne yazı yazılarak sanığın tedavisine ilişkin dosyaların mahkemeye gönderilmesine de karar verdi. Akabinde sanığın cezai ehliyeti bulunup bulunmadığının anlaşılması için Adli Tıp Kurumu’ndan rapor alınmasına da hükmeden mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Resul Can Çatı’nın olay günü bomba süsü verilmiş düzenekle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde araç yolu trafiğini kapatmak suretiyle kara yolu ulaşımının güven içinde akışını bozduğu, başka insanların hayatı ve sağlığı açısından tehlikeye neden olduğu, ayrıca halk arasında endişe, korku ve panik oluşturarak ‘tehdit’ eylemini gerçekleştirdiği aktarıldı.

Şüpheli Çatı’nın ifadesine de yer verilen iddianamede, şüphelinin ‘’Bomba süsü verilmiş düzeneği kendim yaptım, amacım da trafiği kapatmak ve bu mevzuya dikkat çekmekti. Düzenekte un, makarna ve bulgur bulunuyordu. Ayrıca akü ve bir takım kablolar yerleştirdim’’ dediği kaydedildi.

Hazırlanan iddianamede şüpheli Resul Can Çatı’nın ‘trafik güvenliğini tehlikeye sokmak’ suçundan 1 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
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