https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/msbden-yunan-savunma-bakaninin-ifadelerine-sert-tepki-yalan-ve-iftira-dolu-aciklamasini-kiniyoruz-1085926855.html
MSB'den Yunan Savunma Bakanı'nın ifadelerine sert tepki: Yalan ve iftira dolu açıklamasını kınıyoruz
MSB'den Yunan Savunma Bakanı'nın ifadelerine sert tepki: Yalan ve iftira dolu açıklamasını kınıyoruz
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunan Savunma Bakanı'nın açıklamalarını kınadı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada "Mehmetçik, dün ve bugün olduğu gibi... 17.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-17T10:04+0300
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın, 'Kıbrıs Türklerini ve Türk ordusunu' hedef alan açıklamasının şiddetle kınandığını bildirdi.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Dendias'ın açıklamalarının, "Kıbrıs Türklerini ve kahraman Türk ordusunu hedef alan düzeysiz, yalan ve iftira dolu" olduğu belirtildi.Söz konusu açıklamanın şiddetle kınandığı vurgulanan açıklamada, 'Türk ordusunun, Türkiye'nin uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan "garantörlük" hakkı uyarınca harekete geçerek 1963-1974'te Rum tarafınca her türlü zulme maruz bırakılmış olan Kıbrıs Türk halkını bir soykırım girişiminden kurtardığına' işaret edildi.Açıklamada, şunlar kaydedildi:
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milli savunma bakanlığı (msb), türkiye, son dakika, nikos dendias, yunanistan
milli savunma bakanlığı (msb), türkiye, son dakika, nikos dendias, yunanistan
MSB'den Yunan Savunma Bakanı'nın ifadelerine sert tepki: Yalan ve iftira dolu açıklamasını kınıyoruz
10:04 17.07.2024 (güncellendi: 10:33 17.07.2024)
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunan Savunma Bakanı'nın açıklamalarını kınadı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada "Mehmetçik, dün ve bugün olduğu gibi yarın da Kıbrıs'ta barış ve huzurun teminatı olacaktır." ifadeleri kullanıldı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın, 'Kıbrıs Türklerini ve Türk ordusunu' hedef alan açıklamasının şiddetle kınandığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Dendias'ın açıklamalarının, "Kıbrıs Türklerini ve kahraman Türk ordusunu hedef alan düzeysiz, yalan ve iftira dolu" olduğu belirtildi.
Söz konusu açıklamanın şiddetle kınandığı vurgulanan açıklamada, 'Türk ordusunun, Türkiye'nin uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan "garantörlük" hakkı uyarınca harekete geçerek 1963-1974'te Rum tarafınca her türlü zulme maruz bırakılmış olan Kıbrıs Türk halkını bir soykırım girişiminden kurtardığına' işaret edildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Türk askerinin cesareti ve varlığı sayesinde 1974 yılından bu yana Kıbrıs'ta kan dökülmemiş, Yunanistan'ın Kıbrıs Rum halkı üzerindeki cuntacı baskısı ortadan kalkmış ve Yunanistan'daki askeri rejim yıkılarak demokrasiye dönüş mümkün hale gelmiştir. Mehmetçik, dün ve bugün olduğu gibi yarın da Kıbrıs'ta barış ve huzurun teminatı olacaktır. Yunanistan Savunma Bakanı'nı, iki ülkenin liderleri tarafından ortaya konan ve Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkileri yapıcı bir yaklaşımla ilerletmeyi hedefleyen ortak tutumu baltalamaya çalışmaktan vazgeçmeye çağırıyoruz. Sayın Dendias'ın, Türk ve Yunan halkları arasına fitne sokmak suretiyle siyasi kariyer yapma çabaları sonuç vermeyecektir."