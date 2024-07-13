https://anlatilaninotesi.com.tr/20240713/ciro-immobile-besiktas-icin-istanbulda--1085816551.html
Ciro Immobile, Beşiktaş için İstanbul'da
Ciro Immobile, Beşiktaş için İstanbul'da
Sputnik Türkiye
Beşiktaş'ın, transferi için görüşmelere başlandığını açıkladığı yıldız futbolcu Ciro Immobile, İstanbul'a geldi. 13.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-13T01:25+0300
2024-07-13T01:25+0300
2024-07-13T01:25+0300
spor
beşiktaş
beşiktaş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/0d/1085816226_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_415d0112f8da621fb098f43c2de55b5e.jpg
Beşiktaş, forvet oyuncusu Ciro Immobile'nin transferi için oyuncu ve kulübü Lazio ile görüşmelere başladı.Beşiktaş Futbol AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, İtalyan futbolcunun transferi için hem oyuncu hem de kulübü Lazio ile görüşmelere başlandığı bildirildi.Geçen sezon Lazio formasıyla 43 resmi maçta 11 gol atan 34 yaşındaki futbolcu, İtalya 1. Ligi'nde (Serie A) 4 kez gol kralı oldu.Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Immobile'nin Roma'dan İstanbul'a geldiği belirtildi.NTV Spor'un aktardığına göre Immobile'nin uçaktan Beşiktaş'ın yeni sezonda giyeceği siyah forma ile inmesi dikkat çekti. İtalyan futbolcunun siyah beyazlı takımda 17 numaralı formayı giyeceği de kesinleşmiş oldu.Ciro Immobile havalimanında yaptığı açıklamada "Burada olduğum için çok mutluyum. Sezona başlamak için hazırım. Çok duygulandım bu karşılama için" dedi. Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel ise "Beşiktaş'ımıza hayırlı uğurlu olsun. Taraftarımız en iyisini hak ediyor. Sözümüzü tuttuk ve tutmaya devam edeceğiz. Hasan Arat başkanımız an be an takip etti ve desteğini esirgemedi. Ciro'nun yaptığı fedakarlıklarlar sayesinde transferi 48 saatlik zorluk bir süreçte bitirdik." ifadelerini kullandı
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/besiktasta-kanat-transferi-icin-yeni-isim-1085638367.html
beşiktaş
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/0d/1085816226_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_37dc0a55a873a759fac988d319b199e9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
beşiktaş, beşiktaş
Ciro Immobile, Beşiktaş için İstanbul'da
Beşiktaş'ın, transferi için görüşmelere başlandığını açıkladığı yıldız futbolcu Ciro Immobile, İstanbul'a geldi.
Beşiktaş, forvet oyuncusu Ciro Immobile'nin transferi için oyuncu ve kulübü Lazio ile görüşmelere başladı.
Beşiktaş Futbol AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, İtalyan futbolcunun transferi için hem oyuncu hem de kulübü Lazio ile görüşmelere başlandığı bildirildi.
Geçen sezon Lazio formasıyla 43 resmi maçta 11 gol atan 34 yaşındaki futbolcu, İtalya 1. Ligi'nde (Serie A) 4 kez gol kralı oldu.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Immobile'nin Roma'dan İstanbul'a geldiği belirtildi.
NTV Spor'un aktardığına
göre Immobile'nin uçaktan Beşiktaş'ın yeni sezonda giyeceği siyah forma ile inmesi dikkat çekti. İtalyan futbolcunun siyah beyazlı takımda 17 numaralı formayı giyeceği de kesinleşmiş oldu.
Ciro Immobile havalimanında yaptığı açıklamada "Burada olduğum için çok mutluyum. Sezona başlamak için hazırım. Çok duygulandım bu karşılama için" dedi.
Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel ise "Beşiktaş'ımıza hayırlı uğurlu olsun. Taraftarımız en iyisini hak ediyor. Sözümüzü tuttuk ve tutmaya devam edeceğiz. Hasan Arat başkanımız an be an takip etti ve desteğini esirgemedi. Ciro'nun yaptığı fedakarlıklarlar sayesinde transferi 48 saatlik zorluk bir süreçte bitirdik." ifadelerini kullandı