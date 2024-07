https://anlatilaninotesi.com.tr/20240713/ciro-immobile-besiktas-icin-istanbulda--1085816551.html

Ciro Immobile, Beşiktaş için İstanbul'da

Ciro Immobile, Beşiktaş için İstanbul'da

Sputnik Türkiye

Beşiktaş'ın, transferi için görüşmelere başlandığını açıkladığı yıldız futbolcu Ciro Immobile, İstanbul'a geldi. 13.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-13T01:25+0300

2024-07-13T01:25+0300

2024-07-13T01:25+0300

spor

beşiktaş

beşiktaş

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/0d/1085816226_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_415d0112f8da621fb098f43c2de55b5e.jpg

Beşiktaş, forvet oyuncusu Ciro Immobile'nin transferi için oyuncu ve kulübü Lazio ile görüşmelere başladı.Beşiktaş Futbol AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, İtalyan futbolcunun transferi için hem oyuncu hem de kulübü Lazio ile görüşmelere başlandığı bildirildi.Geçen sezon Lazio formasıyla 43 resmi maçta 11 gol atan 34 yaşındaki futbolcu, İtalya 1. Ligi'nde (Serie A) 4 kez gol kralı oldu.Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Immobile'nin Roma'dan İstanbul'a geldiği belirtildi.NTV Spor'un aktardığına göre Immobile'nin uçaktan Beşiktaş'ın yeni sezonda giyeceği siyah forma ile inmesi dikkat çekti. İtalyan futbolcunun siyah beyazlı takımda 17 numaralı formayı giyeceği de kesinleşmiş oldu.Ciro Immobile havalimanında yaptığı açıklamada "Burada olduğum için çok mutluyum. Sezona başlamak için hazırım. Çok duygulandım bu karşılama için" dedi. Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel ise "Beşiktaş'ımıza hayırlı uğurlu olsun. Taraftarımız en iyisini hak ediyor. Sözümüzü tuttuk ve tutmaya devam edeceğiz. Hasan Arat başkanımız an be an takip etti ve desteğini esirgemedi. Ciro'nun yaptığı fedakarlıklarlar sayesinde transferi 48 saatlik zorluk bir süreçte bitirdik." ifadelerini kullandı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/besiktasta-kanat-transferi-icin-yeni-isim-1085638367.html

beşiktaş

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

beşiktaş, beşiktaş