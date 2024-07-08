https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/besiktasta-kanat-transferi-icin-yeni-isim-1085638367.html
Beşiktaş'ta kanat transferi için yeni isim
Beşiktaş'ta kanat transferi için yeni isim
Sputnik Türkiye
Beşiktaş, İtalya Serie B takımlarından Sassuolo'da forma giyen Armand Lauriente'yi gündemine aldı. Siyah-beyazlı yönetim görüşmelere başlarken Fransız... 08.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-08T09:54+0300
2024-07-08T09:54+0300
2024-07-08T09:54+0300
spor
beşiktaş
beşiktaş
sassuolo
armand lauriente
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/08/1085638210_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_4b1f018fc53463898de2913f7573bf31.jpg
Yeni sezon öncesinde çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın, sol kanat transferi için Sassuolo'dan Armand Lauriente'yle ilgilendiği belirtildi.Sabah gazetesinde yer alan haberde siyah-beyazlı yönetimin 25 yaşındaki futbolcunun transferi için İtalyan ekibiyle görüşmelere başladığı öne sürüldü. Sassuolo'nun Serie B'ye düşmesi nedeniyle Fransız futbolcunun takımdan ayrılmak istediği ifade edildi. İtalyan ekibinin bu transfer için 10 milyon euroya yakın bir bonservis talep edebileceği, Lauriente'yle Fenerbahçe'nin de ilgilendiği kaydedildi.Geride kalan sezonda 40 maça çıkan ve 3078 dakika sahada kalan Lauriente, 5 gol atarken 6 asist yaptı. 25 yaşındaki oyuncu kariyerinde Lorient ve Rennes formalarını da giydi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/besiktasin-oynayacagi-hazirlik-maclari-belli-oldu--1085579548.html
beşiktaş
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/08/1085638210_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5850ac56bedde583d20538d97e9ea899.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
beşiktaş, beşiktaş, sassuolo, armand lauriente
beşiktaş, beşiktaş, sassuolo, armand lauriente
Beşiktaş'ta kanat transferi için yeni isim
Beşiktaş, İtalya Serie B takımlarından Sassuolo'da forma giyen Armand Lauriente'yi gündemine aldı. Siyah-beyazlı yönetim görüşmelere başlarken Fransız futbolcunun takımdan ayrılmak istediği belirtildi.
Yeni sezon öncesinde çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın, sol kanat transferi için Sassuolo'dan Armand Lauriente'yle ilgilendiği belirtildi.
Sabah gazetesinde yer alan haberde
siyah-beyazlı yönetimin 25 yaşındaki futbolcunun transferi için İtalyan ekibiyle görüşmelere başladığı öne sürüldü.
Sassuolo'nun Serie B'ye düşmesi nedeniyle Fransız futbolcunun takımdan ayrılmak istediği ifade edildi. İtalyan ekibinin bu transfer için 10 milyon euroya yakın bir bonservis talep edebileceği, Lauriente'yle Fenerbahçe'nin de ilgilendiği kaydedildi.
Geride kalan sezonda 40 maça çıkan ve 3078 dakika sahada kalan Lauriente, 5 gol atarken 6 asist yaptı. 25 yaşındaki oyuncu kariyerinde Lorient ve Rennes formalarını da giydi.