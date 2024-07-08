https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/besiktasta-kanat-transferi-icin-yeni-isim-1085638367.html

Beşiktaş'ta kanat transferi için yeni isim

Beşiktaş'ta kanat transferi için yeni isim

Sputnik Türkiye

Beşiktaş, İtalya Serie B takımlarından Sassuolo'da forma giyen Armand Lauriente'yi gündemine aldı. Siyah-beyazlı yönetim görüşmelere başlarken Fransız... 08.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-08T09:54+0300

2024-07-08T09:54+0300

2024-07-08T09:54+0300

spor

beşiktaş

beşiktaş

sassuolo

armand lauriente

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Yeni sezon öncesinde çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın, sol kanat transferi için Sassuolo'dan Armand Lauriente'yle ilgilendiği belirtildi.Sabah gazetesinde yer alan haberde siyah-beyazlı yönetimin 25 yaşındaki futbolcunun transferi için İtalyan ekibiyle görüşmelere başladığı öne sürüldü. Sassuolo'nun Serie B'ye düşmesi nedeniyle Fransız futbolcunun takımdan ayrılmak istediği ifade edildi. İtalyan ekibinin bu transfer için 10 milyon euroya yakın bir bonservis talep edebileceği, Lauriente'yle Fenerbahçe'nin de ilgilendiği kaydedildi.Geride kalan sezonda 40 maça çıkan ve 3078 dakika sahada kalan Lauriente, 5 gol atarken 6 asist yaptı. 25 yaşındaki oyuncu kariyerinde Lorient ve Rennes formalarını da giydi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/besiktasin-oynayacagi-hazirlik-maclari-belli-oldu--1085579548.html

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beşiktaş, beşiktaş, sassuolo, armand lauriente