Rusya Savunma Bakanlığı'ndan haftalık bilanço: 14 bin 70 Ukrayna askeri öldürüldü
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Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekata devam eden Rus ordusu, son bir haftada 14 binden fazla düşman askerini etkisiz hale getirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Rus ordusu, 6-12 Temmuz haftasında Ukrayna'daki hedeflere yüksek hassasiyetli hava ve deniz bazlı silahlar ve İHA'lar ile 39 grup taarruzu düzenledi.
Bu taarruzlar sonucunda Ukrayna'ya ait hava üsleri, savunma sanayi işletmeleri ile onların faaliyetlerini sağlayan enerji tesisleri, askeri teçhizat montaj atölyeleri, insansız hücumbot ve İHA depoları başarıyla imha edildi.
Rus güçler, tüm cephelerde yürütülen silahlı faaliyetler sonucu 14 bin 70 Ukrayna askerini ölü olarak ele geçirdi.
4 yerleşim birimi Rus ordusunun kontrolüne geçerken Kırım'a saldırmaya hazırlanan ABD yapımı 7 HIMARS fırlatma rampası onların bakımını yapan yabancı operatörlerle birlikte, S-300 hava savunma sistemine ait radar donanımlı 4 fırlatma rampası, ABD yapımı Hawk füze savunma sistemine ait radar donanımlı 4 fırlatma rampası ve ABD yapımı Patriot füze savunma sistemine ait radar donanımlı 2 fırlatma rampası da yok edildi.
Son bir haftada silah bırakıp teslim olan Ukraynalı askerlerin sayısı 22 olarak kaydedildi.
Bu taarruzlar sonucunda Ukrayna'ya ait hava üsleri, savunma sanayi işletmeleri ile onların faaliyetlerini sağlayan enerji tesisleri, askeri teçhizat montaj atölyeleri, insansız hücumbot ve İHA depoları başarıyla imha edildi.
Rus güçler, tüm cephelerde yürütülen silahlı faaliyetler sonucu 14 bin 70 Ukrayna askerini ölü olarak ele geçirdi.
4 yerleşim birimi Rus ordusunun kontrolüne geçerken Kırım'a saldırmaya hazırlanan ABD yapımı 7 HIMARS fırlatma rampası onların bakımını yapan yabancı operatörlerle birlikte, S-300 hava savunma sistemine ait radar donanımlı 4 fırlatma rampası, ABD yapımı Hawk füze savunma sistemine ait radar donanımlı 4 fırlatma rampası ve ABD yapımı Patriot füze savunma sistemine ait radar donanımlı 2 fırlatma rampası da yok edildi.
Son bir haftada silah bırakıp teslim olan Ukraynalı askerlerin sayısı 22 olarak kaydedildi.