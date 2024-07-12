https://anlatilaninotesi.com.tr/20240712/rusya-savunma-bakanligindan-haftalik-bilanco-14-bin-70-ukrayna-askeri-olduruldu-1085803951.html

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan haftalık bilanço: 14 bin 70 Ukrayna askeri öldürüldü

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan haftalık bilanço: 14 bin 70 Ukrayna askeri öldürüldü

Sputnik Türkiye

Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekata devam eden Rus ordusu, son bir haftada 14 binden fazla düşman askerini etkisiz hale getirdi. 12.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-12T17:19+0300

2024-07-12T17:19+0300

2024-07-12T17:19+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

rusya silahlı kuvvetleri

rus ordusu

ukrayna

donbass

özel askeri harekat

ukrayna krizi

ukrayna ordusu

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Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Rus ordusu, 6-12 Temmuz haftasında Ukrayna'daki hedeflere yüksek hassasiyetli hava ve deniz bazlı silahlar ve İHA'lar ile 39 grup taarruzu düzenledi. Bu taarruzlar sonucunda Ukrayna'ya ait hava üsleri, savunma sanayi işletmeleri ile onların faaliyetlerini sağlayan enerji tesisleri, askeri teçhizat montaj atölyeleri, insansız hücumbot ve İHA depoları başarıyla imha edildi. Rus güçler, tüm cephelerde yürütülen silahlı faaliyetler sonucu 14 bin 70 Ukrayna askerini ölü olarak ele geçirdi.4 yerleşim birimi Rus ordusunun kontrolüne geçerken Kırım'a saldırmaya hazırlanan ABD yapımı 7 HIMARS fırlatma rampası onların bakımını yapan yabancı operatörlerle birlikte, S-300 hava savunma sistemine ait radar donanımlı 4 fırlatma rampası, ABD yapımı Hawk füze savunma sistemine ait radar donanımlı 4 fırlatma rampası ve ABD yapımı Patriot füze savunma sistemine ait radar donanımlı 2 fırlatma rampası da yok edildi.Son bir haftada silah bırakıp teslim olan Ukraynalı askerlerin sayısı 22 olarak kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240712/zaharova-nato-ukraynaya-uyelik-degil-ucurum-vaat-etti-1085803075.html

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