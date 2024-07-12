Zaharova: NATO Ukrayna'ya üyelik değil 'uçurum' vaat etti
© Sputnik / Valery Sharifulin/Pool / Multimedya arşivine gidinОфициальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
© Sputnik / Valery Sharifulin/Pool/
Abone ol
Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova, NATO Zirvesi'nde Ukrayna'ya vaat edilen 'geri dönüşü olmayan üyelik yolunun' daha çok 'dönüşü olmayan uçurum yolunu' çağrıştırdığını belirtti.
Washington'daki 75. NATO Zirvesi'nde kabul edilen sonuç bildirgesinde Kiev'e 'geri dönüşü olmayan üyelik yolu' vaat edilmesini değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Bildirgede Kiev rejimine 'geri dönüşü olmayan üyelik yolu' vaat edildi. Dürüst olmak gerekirse, 'geri dönüşü olmayan üyelik yolunun' ne olduğunu bilmiyorum ancak bunun bende oluşturduğu tek çağrışım 'dönüşü olmayan uçurum yolu' oldu" ifadelerini kullandı.
NATO'nun Rusya'ya karşı yürüttüğü jeopolitik cepheleşme kampanyasında İttifak'ın Kiev'i sarf malzemesi olarak kullandığının altını çizen Zaharova, Ukrayna'nın üyeliğe kabulü konusunda NATO üyelerinin göstermeye çalıştığı 'göstermelik birliğin' kelimenin tam anlamıyla 'dikişlerin patlamasına' yol açtığını vurguladı.
Rusya Dışişleri Sözcüsü, NATO Zirvesi'nde mutabık kalınan kararların Ukraynalıları silahlı faaliyetlere teşvik etme amacı taşıdığının altını çizerek ancak üye ülkelerin Ukrayna'nın finansmanının süresi ve hacmi konusunda görüş ayrılıklarının olduğunun görüldüğünü belirtti.
ABD'deki NATO Zirvesi'nin son gününde bazı kararlar alındı. Buna göre, müttefiklerin bir anlaşmaya varması ve Kiev’in gerekli koşulları yerine getirmesi halinde NATO ülkeleri Ukrayna’yı üyeliğe davet edeceklerini teyit etti. Ukrayna’ya yalnızca 2025’te 40 milyar euro’luk destek konusunda anlaşmaya varıldı.
NATO'nun Rusya'ya karşı yürüttüğü jeopolitik cepheleşme kampanyasında İttifak'ın Kiev'i sarf malzemesi olarak kullandığının altını çizen Zaharova, Ukrayna'nın üyeliğe kabulü konusunda NATO üyelerinin göstermeye çalıştığı 'göstermelik birliğin' kelimenin tam anlamıyla 'dikişlerin patlamasına' yol açtığını vurguladı.
Rusya Dışişleri Sözcüsü, NATO Zirvesi'nde mutabık kalınan kararların Ukraynalıları silahlı faaliyetlere teşvik etme amacı taşıdığının altını çizerek ancak üye ülkelerin Ukrayna'nın finansmanının süresi ve hacmi konusunda görüş ayrılıklarının olduğunun görüldüğünü belirtti.
ABD'deki NATO Zirvesi'nin son gününde bazı kararlar alındı. Buna göre, müttefiklerin bir anlaşmaya varması ve Kiev’in gerekli koşulları yerine getirmesi halinde NATO ülkeleri Ukrayna’yı üyeliğe davet edeceklerini teyit etti. Ukrayna’ya yalnızca 2025’te 40 milyar euro’luk destek konusunda anlaşmaya varıldı.
2025’in Haziran ayında Hollanda’da yapılacak zirvede yeni mali taahhütler görüşülecek. Ayrıca Ukrayna’ya hava ve füze savunma mimarisini geliştirme konusunda danışmanlık hizmeti sunulacak.