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Milyonların gözü bu kararda, masada 2 farklı formül var: En düşük emekli maaşı kaç lira olacak?
Milyonların gözü bu kararda, masada 2 farklı formül var: En düşük emekli maaşı kaç lira olacak?
Sputnik Türkiye
Hükümet, en düşük emekli aylığının artırılması için çalışma başlattı. Bu düzenlemeden, kök maaşı 10 bin liranın altında olan 1.8 milyon emekli yararlanacak... 10.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-10T07:48+0300
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Emekliler için beklenen düzenlemeler ve zam oranları, milyonlarca emeklinin maaşlarında önemli değişiklikler yaratacak. En düşük emekli maaşının artırılması, özellikle düşük gelirli emekliler için büyük bir rahatlama sağlaması bakımından önem teşkil ediyor.Son olarak 3 Temmuz itibarıyla milyonlarca memur ve emeklinin zamlı maaşları belli oldu. Emekliler, yüzde 24.73 oranında enflasyon farkı aldı. Bu artışla birlikte, dul ve yetim aylıklarında da değişiklikler yapıldı.Dul ve yetim aylıkları nasıl hesaplanıyor?Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş'un Milliyet'e yaptığı açıklamaya göre, vefat eden emeklinin maaşının yüzde 50'si eşine, her bir çocuğa ise yüzde 25 oranında aylık bağlanıyor. Örneğin, 10 bin TL emekli maaşı olan bir kişinin çocuğu yoksa, eşi 7 bin 500 TL maaş alıyor. Çocuğu varsa, eş 5 bin TL, çocuk ise 2 bin 500 TL maaş alıyor. Eğer iki çocuk varsa, her bir çocuk 2 bin 500'er TL alıyor.Çeyiz ödeneği ve yaş kriterleriKız çocukları evlenene kadar, erkek çocukları ise 18 yaşına kadar yetim aylığı alabiliyor. Yetim aylığı alan kız çocukları evlendiklerinde, aldıkları maaşın 24 katı kadar çeyiz yardımı alabiliyor.Gözler en düşük emekli̇ maaşında: Düzenleme nasıl olacak?"En düşük emekli aylığına bir düzenleme bekliyoruz" diyen Kurtuluş sözlerine şöyle devam etti:En düşük emekli maaşı artırılacak mı?Şu an en düşük emekli maaşı 10 bin TL. Ancak, bu maaşın 12 bin 500 TL ile 13 bin TL arasında belirlenebileceği düşünülüyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, emekli maaşlarıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini ve henüz kesin bir karar alınmadığını belirtti.
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Milyonların gözü bu kararda, masada 2 farklı formül var: En düşük emekli maaşı kaç lira olacak?

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Hükümet, en düşük emekli aylığının artırılması için çalışma başlattı. Bu düzenlemeden, kök maaşı 10 bin liranın altında olan 1.8 milyon emekli yararlanacak. Peki, en düşük emekli aylığı ne kadar olacak?
Emekliler için beklenen düzenlemeler ve zam oranları, milyonlarca emeklinin maaşlarında önemli değişiklikler yaratacak. En düşük emekli maaşının artırılması, özellikle düşük gelirli emekliler için büyük bir rahatlama sağlaması bakımından önem teşkil ediyor.
Son olarak 3 Temmuz itibarıyla milyonlarca memur ve emeklinin zamlı maaşları belli oldu. Emekliler, yüzde 24.73 oranında enflasyon farkı aldı. Bu artışla birlikte, dul ve yetim aylıklarında da değişiklikler yapıldı.

Dul ve yetim aylıkları nasıl hesaplanıyor?

Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş'un Milliyet'e yaptığı açıklamaya göre, vefat eden emeklinin maaşının yüzde 50'si eşine, her bir çocuğa ise yüzde 25 oranında aylık bağlanıyor. Örneğin, 10 bin TL emekli maaşı olan bir kişinin çocuğu yoksa, eşi 7 bin 500 TL maaş alıyor. Çocuğu varsa, eş 5 bin TL, çocuk ise 2 bin 500 TL maaş alıyor. Eğer iki çocuk varsa, her bir çocuk 2 bin 500'er TL alıyor.

Çeyiz ödeneği ve yaş kriterleri

Kız çocukları evlenene kadar, erkek çocukları ise 18 yaşına kadar yetim aylığı alabiliyor. Yetim aylığı alan kız çocukları evlendiklerinde, aldıkları maaşın 24 katı kadar çeyiz yardımı alabiliyor.

Gözler en düşük emekli̇ maaşında: Düzenleme nasıl olacak?

"En düşük emekli aylığına bir düzenleme bekliyoruz" diyen Kurtuluş sözlerine şöyle devam etti:
"Şu anda tüm emeklilere enflasyon farkı olarak yüzde 24.73 oranında zam yapıldı. Bu durum 8 bin TL’nin altında kök maaşı olanların herhangi bir zam almaması anlamına geliyor. Bu durum 8 bin TL’nin altında olmamasına rağmen 10 bin TL’ye kadar olan kişilerin de düşük oranla emekli zammı alması anlamına geliyor. Kısa dönemde kök maaşla ilgili bir düzenleme beklemediğimiz için en düşük emekli aylığı tutarının yükseltileceği kanaatindeyiz. Şu anda en düşük emekli maaşı 10 bin TL olarak ödenir ibaresi olduğundan maaşları 10 bin TL’nin altında kalan emekliler Hazine yardımıyla 10 bin TL emekli maaşı almaktadırlar. Bu 10 bin TL’nin 12 bin 500 TL ile 13 bin TL arasında belirlenebileceği kanaatindeyiz.”

En düşük emekli maaşı artırılacak mı?

Şu an en düşük emekli maaşı 10 bin TL. Ancak, bu maaşın 12 bin 500 TL ile 13 bin TL arasında belirlenebileceği düşünülüyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, emekli maaşlarıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini ve henüz kesin bir karar alınmadığını belirtti.
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