Milyonların gözü bu kararda, masada 2 farklı formül var: En düşük emekli maaşı kaç lira olacak?

Hükümet, en düşük emekli aylığının artırılması için çalışma başlattı. Bu düzenlemeden, kök maaşı 10 bin liranın altında olan 1.8 milyon emekli yararlanacak... 10.07.2024

Emekliler için beklenen düzenlemeler ve zam oranları, milyonlarca emeklinin maaşlarında önemli değişiklikler yaratacak. En düşük emekli maaşının artırılması, özellikle düşük gelirli emekliler için büyük bir rahatlama sağlaması bakımından önem teşkil ediyor.Son olarak 3 Temmuz itibarıyla milyonlarca memur ve emeklinin zamlı maaşları belli oldu. Emekliler, yüzde 24.73 oranında enflasyon farkı aldı. Bu artışla birlikte, dul ve yetim aylıklarında da değişiklikler yapıldı.Dul ve yetim aylıkları nasıl hesaplanıyor?Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş'un Milliyet'e yaptığı açıklamaya göre, vefat eden emeklinin maaşının yüzde 50'si eşine, her bir çocuğa ise yüzde 25 oranında aylık bağlanıyor. Örneğin, 10 bin TL emekli maaşı olan bir kişinin çocuğu yoksa, eşi 7 bin 500 TL maaş alıyor. Çocuğu varsa, eş 5 bin TL, çocuk ise 2 bin 500 TL maaş alıyor. Eğer iki çocuk varsa, her bir çocuk 2 bin 500'er TL alıyor.Çeyiz ödeneği ve yaş kriterleriKız çocukları evlenene kadar, erkek çocukları ise 18 yaşına kadar yetim aylığı alabiliyor. Yetim aylığı alan kız çocukları evlendiklerinde, aldıkları maaşın 24 katı kadar çeyiz yardımı alabiliyor.Gözler en düşük emekli̇ maaşında: Düzenleme nasıl olacak?"En düşük emekli aylığına bir düzenleme bekliyoruz" diyen Kurtuluş sözlerine şöyle devam etti:En düşük emekli maaşı artırılacak mı?Şu an en düşük emekli maaşı 10 bin TL. Ancak, bu maaşın 12 bin 500 TL ile 13 bin TL arasında belirlenebileceği düşünülüyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, emekli maaşlarıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini ve henüz kesin bir karar alınmadığını belirtti.

