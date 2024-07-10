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Meteoroloji 'Çok kuvvetli olacak' diyerek 16 şehir için sarı kodlu alarm verdi: 1 il için özel uyarı
Meteoroloji 'Çok kuvvetli olacak' diyerek 16 şehir için sarı kodlu alarm verdi: 1 il için özel uyarı
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın için 16 ilde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Hava durumu araştırmaları yeni güne girerken hız... 10.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-10T07:15+0300
2024-07-10T07:16+0300
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
hava durumu
istanbul hava durumu
yaşam
türkiye
sağanak
sağanak yağış
sağanak yağış uyarısı
gök gürültülü sağanak
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, ülke genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Marmara'nın doğusu, Ege ve Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar bölgesi, Kahramanmaraş çevresi, İç Anadolu, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun (Bitlis, Hakkari ve Şırnak hariç) ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.Özellikle Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji, bu bölgelerde yaşayan vatandaşları ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.Kuvvetli yağış uyarısıMeteoroloji, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.Kuvvetli rüzgar uyarısıMarmara’nın güney ve batısı ile Ege kıyılarında rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.16 i̇l i̇çin sarı kodlu uyarıMeteoroloji Genel Müdürlüğü, sağanak yağışın beklendiği Artvin, Çorum, Giresun, Kastamonu, Sinop, Tokat, Bayburt, Ardahan, Çankırı, Erzurum, Kars, Ordu, Sivas, Yozgat, Bartın ve Karabük illeri için sarı kodlu uyarı yayımladı.Afyonkarahisar i̇çin özel uyarıAfyonkarahisar'ın kuzey ve doğu kesimlerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi.MARMARAParçalı, doğusu yer yer çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik ve Bursa çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, batı ve güney kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.EGEParçalı, yer yer çok bulutlu, (Manisa hariç) iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.AKDENİZParçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Kahramanmaraş çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.İÇ ANADOLUParçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve güneydoğu kesimlerinin, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölgenin (Sinop hariç) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.DOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, (Bitlis, Hakkari ve Şırnak dışında) bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzeydoğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzeyi yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
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Meteoroloji 'Çok kuvvetli olacak' diyerek 16 şehir için sarı kodlu alarm verdi: 1 il için özel uyarı

07:15 10.07.2024 (güncellendi: 07:16 10.07.2024)
© AA / Orhan KuzuKarabük'te aniden bastıran sağanak
Karabük'te aniden bastıran sağanak - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2024
© AA / Orhan Kuzu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın için 16 ilde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Hava durumu araştırmaları yeni güne girerken hız kazandı. Peki, bugün hava nasıl olacak? 10 Temmuz hava durumu ne? Bugün yağmur yağacak mı?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, ülke genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Marmara'nın doğusu, Ege ve Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar bölgesi, Kahramanmaraş çevresi, İç Anadolu, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun (Bitlis, Hakkari ve Şırnak hariç) ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.
Özellikle Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji, bu bölgelerde yaşayan vatandaşları ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

Kuvvetli rüzgar uyarısı

Marmara’nın güney ve batısı ile Ege kıyılarında rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

16 i̇l i̇çin sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sağanak yağışın beklendiği Artvin, Çorum, Giresun, Kastamonu, Sinop, Tokat, Bayburt, Ardahan, Çankırı, Erzurum, Kars, Ordu, Sivas, Yozgat, Bartın ve Karabük illeri için sarı kodlu uyarı yayımladı.

Afyonkarahisar i̇çin özel uyarı

Afyonkarahisar'ın kuzey ve doğu kesimlerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi.
MARMARA
Parçalı, doğusu yer yer çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik ve Bursa çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, batı ve güney kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
EDİRNE 23°C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 25°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 24°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 23°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı, yer yer çok bulutlu, (Manisa hariç) iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 19°C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 25°C, 39°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 27°C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 25°C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Kahramanmaraş çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 26°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 29°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 25°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 23°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve güneydoğu kesimlerinin, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 20°C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Kuzey ve batı çevrelerinde beklenen yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ÇANKIRI 19°C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Beklenen yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ESKİŞEHİR 19°C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Beklenen yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
SİVAS 16°C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin (Sinop hariç) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 16°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 21°C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP 23°C, 27°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK 22°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA 20°C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN 20°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 23°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 24°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, (Bitlis, Hakkari ve Şırnak dışında) bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzeydoğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM 12°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 12°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 21°C, 36°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN 16°C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzeyi yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 23°C, 40°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP 24°C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT 26°C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 28°C, 40°C
Parçalı ve az bulutlu
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