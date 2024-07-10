https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/bugun-hava-nasil-olacak-10-temmuz-hava-durumu-tahminleri-bugun-yagmur-var-mi-1085713117.html

Meteoroloji 'Çok kuvvetli olacak' diyerek 16 şehir için sarı kodlu alarm verdi: 1 il için özel uyarı

Meteoroloji 'Çok kuvvetli olacak' diyerek 16 şehir için sarı kodlu alarm verdi: 1 il için özel uyarı

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın için 16 ilde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Hava durumu araştırmaları yeni güne girerken hız... 10.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-10T07:15+0300

2024-07-10T07:15+0300

2024-07-10T07:16+0300

meteoroloji

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, ülke genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Marmara'nın doğusu, Ege ve Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar bölgesi, Kahramanmaraş çevresi, İç Anadolu, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun (Bitlis, Hakkari ve Şırnak hariç) ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.Özellikle Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji, bu bölgelerde yaşayan vatandaşları ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.Kuvvetli yağış uyarısıMeteoroloji, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.Kuvvetli rüzgar uyarısıMarmara’nın güney ve batısı ile Ege kıyılarında rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.16 i̇l i̇çin sarı kodlu uyarıMeteoroloji Genel Müdürlüğü, sağanak yağışın beklendiği Artvin, Çorum, Giresun, Kastamonu, Sinop, Tokat, Bayburt, Ardahan, Çankırı, Erzurum, Kars, Ordu, Sivas, Yozgat, Bartın ve Karabük illeri için sarı kodlu uyarı yayımladı.Afyonkarahisar i̇çin özel uyarıAfyonkarahisar'ın kuzey ve doğu kesimlerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi.MARMARAParçalı, doğusu yer yer çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik ve Bursa çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, batı ve güney kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.EGEParçalı, yer yer çok bulutlu, (Manisa hariç) iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.AKDENİZParçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Kahramanmaraş çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.İÇ ANADOLUParçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve güneydoğu kesimlerinin, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölgenin (Sinop hariç) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.DOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, (Bitlis, Hakkari ve Şırnak dışında) bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzeydoğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzeyi yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/annesi-eylem-tok-ile-abdde-yargilanan-timur-cihantimur-ile-ilgili-savci-kararini-verdi-1085712958.html

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