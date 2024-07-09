https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/sirbistan-cumhurbaskani-vucic-elimizde-ne-zaman-fazla-para-olursa-altin-alacagiz-1085694057.html

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: 'Elimizde ne zaman fazla para olursa altın alacağız'

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: 'Elimizde ne zaman fazla para olursa altın alacağız'

Sputnik Türkiye

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Sırbistan Merkez Bankası’nın Cuma günü 5 ton altın satın aldığını söyleyerek, “Elimizde ne zaman fazla para olursa... 09.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-09T14:31+0300

2024-07-09T14:31+0300

2024-07-09T14:31+0300

dünya

sırbistan

aleksandr vucic

altın

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Sırp Pink televizyonuna konuk olan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ekonomiye ve ülkenin mali istikrarı için atılan adımlara ilişkin bilgi verdi.Sırbistan Merkez Bankası’nın Cuma günü 5 ton altın satın aldığını duyuran Vucic, “Bu, bizim zaten tesis ettiğimiz maddi güvenliğe yapılmış bir ilave. En zor zamanlarda bile güvende olmak istiyoruz” ifadelerini kullandı. Sırp lider, “Bu nedenle, elimizde ne zaman fazla para olursa altın satın alacağız. Bu vatandaşlarımız için iyi bir haber. Şu anda 46,5 ton altınımız var” dedi.“Lityum yüzünden savaşlar çıkıyor”Sırbistan’ın lityum rezervleri bulunduğunu ve bu durumun ülkeyi bölgedeki diğer ülkelere göre daha avantajlı bir konuma getirdiğini de ifade eden Vucic, “Bolivya Devlet Başkanı, engellenen darbe girişiminin nedeninin lityum olduğunu söyledi. Lityuma sahip olanlar bir güç haline geliyor. Ben, sahip olduğumuz bu zenginlik sayesinde tüm bölgenin kalkınmasını istiyorum. Lityum yüzünden savaşlar çıkıyor” dedi.

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sırbistan, aleksandr vucic, altın