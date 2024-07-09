https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/sirbistan-cumhurbaskani-vucic-elimizde-ne-zaman-fazla-para-olursa-altin-alacagiz-1085694057.html
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: 'Elimizde ne zaman fazla para olursa altın alacağız'
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: 'Elimizde ne zaman fazla para olursa altın alacağız'
Sputnik Türkiye
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Sırbistan Merkez Bankası’nın Cuma günü 5 ton altın satın aldığını söyleyerek, “Elimizde ne zaman fazla para olursa... 09.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-09T14:31+0300
2024-07-09T14:31+0300
2024-07-09T14:31+0300
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Sırp Pink televizyonuna konuk olan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ekonomiye ve ülkenin mali istikrarı için atılan adımlara ilişkin bilgi verdi.Sırbistan Merkez Bankası’nın Cuma günü 5 ton altın satın aldığını duyuran Vucic, “Bu, bizim zaten tesis ettiğimiz maddi güvenliğe yapılmış bir ilave. En zor zamanlarda bile güvende olmak istiyoruz” ifadelerini kullandı. Sırp lider, “Bu nedenle, elimizde ne zaman fazla para olursa altın satın alacağız. Bu vatandaşlarımız için iyi bir haber. Şu anda 46,5 ton altınımız var” dedi.“Lityum yüzünden savaşlar çıkıyor”Sırbistan’ın lityum rezervleri bulunduğunu ve bu durumun ülkeyi bölgedeki diğer ülkelere göre daha avantajlı bir konuma getirdiğini de ifade eden Vucic, “Bolivya Devlet Başkanı, engellenen darbe girişiminin nedeninin lityum olduğunu söyledi. Lityuma sahip olanlar bir güç haline geliyor. Ben, sahip olduğumuz bu zenginlik sayesinde tüm bölgenin kalkınmasını istiyorum. Lityum yüzünden savaşlar çıkıyor” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/slovakya-cumhurbaskani-ukraynanin-natoya-bedava-bilet-alamayacagini-soyledi-1085687063.html
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sırbistan, aleksandr vucic, altın
sırbistan, aleksandr vucic, altın
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: 'Elimizde ne zaman fazla para olursa altın alacağız'
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Sırbistan Merkez Bankası’nın Cuma günü 5 ton altın satın aldığını söyleyerek, “Elimizde ne zaman fazla para olursa altın satın alacağız. Bu vatandaşlar için iyi bir haber. Şu anda 46.5 ton altınımız var” dedi.
Sırp Pink televizyonuna konuk olan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ekonomiye ve ülkenin mali istikrarı için atılan adımlara ilişkin bilgi verdi.
Sırbistan Merkez Bankası’nın Cuma günü 5 ton altın satın aldığını duyuran Vucic, “Bu, bizim zaten tesis ettiğimiz maddi güvenliğe yapılmış bir ilave. En zor zamanlarda bile güvende olmak istiyoruz” ifadelerini kullandı. Sırp lider, “Bu nedenle, elimizde ne zaman fazla para olursa altın satın alacağız. Bu vatandaşlarımız için iyi bir haber. Şu anda 46,5 ton altınımız var” dedi.
“Lityum yüzünden savaşlar çıkıyor”
Sırbistan’ın lityum rezervleri bulunduğunu ve bu durumun ülkeyi bölgedeki diğer ülkelere göre daha avantajlı bir konuma getirdiğini de ifade eden Vucic, “Bolivya Devlet Başkanı, engellenen darbe girişiminin nedeninin lityum olduğunu söyledi. Lityuma sahip olanlar bir güç haline geliyor. Ben, sahip olduğumuz bu zenginlik sayesinde tüm bölgenin kalkınmasını istiyorum. Lityum yüzünden savaşlar çıkıyor” dedi.