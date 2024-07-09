https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/slovakya-cumhurbaskani-ukraynanin-natoya-bedava-bilet-alamayacagini-soyledi-1085687063.html
Slovakya Cumhurbaşkanı, Ukrayna'nın NATO'ya bedava bilet alamayacağını söyledi
Slovakya Cumhurbaşkanı, Ukrayna'nın NATO'ya bedava bilet alamayacağını söyledi
Sputnik Türkiye
Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini, NATO Zirvesi’nde onaylanacak bildirgenin Ukrayna için ittifaka ‘bedava bilet’ anlamına gelmeyeceğini vurgularken, tüm... 09.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-09T12:57+0300
2024-07-09T12:57+0300
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NATO zirvesine katılmak üzere geldiği başkent Washington'da gazetecilere açıklamalarda bulunan Pellegrini, “Ukrayna’nın NATO üyeliğine ilişkin ortak belge, Kiev’in ittifaka kabul edileceği ilanı ya da bedava bilet işlevi göremez, henüz o kadar uzakta değiliz ve güvenlik durumu bunu mümkün kılmıyor" dedi.Pellegrini, NATO Zirvesi sonunda kabul edilen belgenin, örgütün tüm üyelerinin ittifaka yeni ülkelerin kabulü konusunda mutabık kalması gerektiğini garanti altına alması gerektiğini kaydederken şu ifadeleri kullandı:Slovakya Cumhurbaşkanı, ülkesinin zirvede sunulacak belgedeki paragrafta üyelik koşullarının yerine getirilmesi gerektiğinin belirtilmesi ve ülkenin NATO'ya kabulüne ilişkin nihai kararın tüm üye devletlerin mutabakatına bağlı olması konusunda ısrarcı olacağını da sözlerine ekledi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'yla ateşkes yapılması için Rusya'nın şartlarını sıralamış, Ukraynalı birliklerin Rusya'ya katılan yeni bölgelerin tamamından çekilmelerini ve Kiev'den NATO'ya üyelik planları bulunmadığını açıklamalarını talep etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/75-nato-zirvesi-basliyor-1085675215.html
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Slovakya Cumhurbaşkanı, Ukrayna'nın NATO'ya bedava bilet alamayacağını söyledi
Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini, NATO Zirvesi’nde onaylanacak bildirgenin Ukrayna için ittifaka ‘bedava bilet’ anlamına gelmeyeceğini vurgularken, tüm katılımcılarının ülkenin ittifaka katılımını kabul ettiğini teyit etmesi gerektiğini söyledi.
NATO zirvesine katılmak üzere geldiği başkent Washington'da gazetecilere açıklamalarda bulunan Pellegrini, “Ukrayna’nın NATO üyeliğine ilişkin ortak belge, Kiev’in ittifaka kabul edileceği ilanı ya da bedava bilet işlevi göremez, henüz o kadar uzakta değiliz ve güvenlik durumu bunu mümkün kılmıyor" dedi.
Pellegrini, NATO Zirvesi sonunda kabul edilen belgenin, örgütün tüm üyelerinin ittifaka yeni ülkelerin kabulü konusunda mutabık kalması gerektiğini garanti altına alması gerektiğini kaydederken şu ifadeleri kullandı:
Elbette en önemli konu bu ve bu sadece Slovakya için geçerli değil. Sizi temin ederim ki diğer ülke temsilcileri de yarın sabah en büyük tartışmanın Ukrayna'nın NATO'ya gelecekteki üyeliğiyle ilgili madde hakkında olacağının sinyallerini veriyor. Vilnius'taki zirveden bir ilerleme kaydedilmesi için hazırlanan ortak bildiride çok ama çok dikkatli bir kelime arayışı var. Her ülkenin kendi geleceği hakkında karar verme hakkına sahip olduğu ve herhangi bir örgüte üyelik talebinde bulunabileceğine dikkat çekilirken, ancak bu kararın her zaman bu örgütün üye ülkelerinin ortak kararına bağlı olduğu da ekleniyor.
Slovakya Cumhurbaşkanı, ülkesinin zirvede sunulacak belgedeki paragrafta üyelik koşullarının yerine getirilmesi gerektiğinin belirtilmesi ve ülkenin NATO'ya kabulüne ilişkin nihai kararın tüm üye devletlerin mutabakatına bağlı olması konusunda ısrarcı olacağını da sözlerine ekledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'yla ateşkes yapılması için Rusya'nın şartlarını sıralamış, Ukraynalı birliklerin Rusya'ya katılan yeni bölgelerin tamamından çekilmelerini ve Kiev'den NATO'ya üyelik planları bulunmadığını açıklamalarını talep etmişti.