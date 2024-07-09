Slovakya Cumhurbaşkanı, Ukrayna'nın NATO'ya bedava bilet alamayacağını söyledi

Elbette en önemli konu bu ve bu sadece Slovakya için geçerli değil. Sizi temin ederim ki diğer ülke temsilcileri de yarın sabah en büyük tartışmanın Ukrayna'nın NATO'ya gelecekteki üyeliğiyle ilgili madde hakkında olacağının sinyallerini veriyor. Vilnius'taki zirveden bir ilerleme kaydedilmesi için hazırlanan ortak bildiride çok ama çok dikkatli bir kelime arayışı var. Her ülkenin kendi geleceği hakkında karar verme hakkına sahip olduğu ve herhangi bir örgüte üyelik talebinde bulunabileceğine dikkat çekilirken, ancak bu kararın her zaman bu örgütün üye ülkelerinin ortak kararına bağlı olduğu da ekleniyor.