Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO'nun bel kemiği olan ülkeler arasında yer alıyoruz

NATO üyesi ülkelerinin hepsinin Türkiye'ye bakışı da böyledir. Bundan sonra da bu gücmüzü artırarar devam ettirmek istiyoruz. Yeni genel sekreter olarak Rutte'nin gelişinde Türkiye'nin rolü üst düzeyde olmuştur. Göreve başlamadan Türkiye'ye ziyaret edeceğini söylemişti. Stoltenberg ile çok samimi bir havada sürdürdüysek Rutte ile de aynı şekilde olacağından eminim.