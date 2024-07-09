Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO'nun bel kemiği olan ülkeler arasında yer alıyoruz
09:39 09.07.2024 (güncellendi: 10:23 09.07.2024)
© AA / TCCB / Mustafa KamacıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Washington'daki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere ABD'ye hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.
© AA / TCCB / Mustafa Kamacı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye, NATO'nun misyonlarına ve harekatlarına en fazla katkı sağlayan ilk 5 müttefikten biridir. NATO'nun bel kemiği olan ülkeler arasında yer alıyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'ye hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda düzenlenen basın toplantısında konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşamalarından satır başları şu şekilde:
NATO zirvesinde dünyada artan terör tehdidine dikkat çekeceğiz.
NATO'nun savaşın tarafı haline getirilmemesi ve adil barışın sağlanması konusunda ilkeli tutumumuzu sürdürüyoruz.
Gazze'de kalıcı barışa giden yolu açmak için elimizi başından beri taşın altına koyduk.
Zirveden beklentimiz müttefiklerimizin milli güvenlik hassasiyetlerini gözeten, ittifak dayanışmasını güçlendiren neticelerin elde edilmesidir.
Türkiye, NATO'nun misyonlarına ve harekatlarına en fazla katkı sağlayan ilk 5 müttefikten biridir. NATO'nun bel kemiği olan ülkeler arasında yer alıyoruz.
Ortak değerlerimizin samimiyet testinden geçmekte olduğu Gazze'de Filistin halkına yönelik katliamları gündeme taşıyacağız.
Rusya-Ukrayna Savaşı'nda kalıcı barışa giden yolu açmak için elimizi başından beri taşın altına koyduk.
NATO üyesi ülkelerinin hepsinin Türkiye'ye bakışı da böyledir. Bundan sonra da bu gücmüzü artırarar devam ettirmek istiyoruz. Yeni genel sekreter olarak Rutte'nin gelişinde Türkiye'nin rolü üst düzeyde olmuştur. Göreve başlamadan Türkiye'ye ziyaret edeceğini söylemişti. Stoltenberg ile çok samimi bir havada sürdürdüysek Rutte ile de aynı şekilde olacağından eminim.
NATO ile İsrail-Filistin konusunda beklediğimizi henüz alabilmiş değiliz. ABD'deki görüşmelerimizde inşallah bunları tekrar gündeme getirerek beklediğimizi neticeyi alırız diye temenni ediyorum.