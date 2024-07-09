Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO'nun bel kemiği olan ülkeler arasında yer alıyoruz

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
4 dk
SEYİR HALİ
'Fransız halkı üzerine düşeni yaptı ve aşırı sağa geçit vermedi'
07:04
116 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'Üreticiye üretme, tüketiciye de tüketme diyorlar'
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
6 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
4 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Halaçoğlu: Her partiyle istişarede bulunuruz ama birlikte seçime girmek gibi bir düşüncemiz yok
12:04
85 dk
HABER MASASI
Türkiye’de En Çok Boğulma Vakası Yaşanan İller Hangileridir?
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin plaj haritası
19:14
39 dk
ÖZEL HABER
Türkiye'nin turizm rotası
20:02
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
4 dk
SEYİR HALİ
'Bitcoin ya da kripto paralarla ilgileniyorsanız, size kötü bir haberimiz var'
07:04
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Siyasette 90’lar ruhu
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:03
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/cumhurbaskani-erdogan-konusuyor-1085674343.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO'nun bel kemiği olan ülkeler arasında yer alıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO'nun bel kemiği olan ülkeler arasında yer alıyoruz
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye, NATO'nun misyonlarına ve harekatlarına en fazla katkı sağlayan ilk 5 müttefikten biridir. NATO'nun bel kemiği... 09.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-09T09:39+0300
2024-07-09T10:23+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
abd
abd
nato
israil
israil-filistin
gazze
gazze şeridi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/09/1085676670_0:139:3148:1910_1920x0_80_0_0_ce5dedb7cb7b50b5f8a1dfce94b390a6.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'ye hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda düzenlenen basın toplantısında konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşamalarından satır başları şu şekilde:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/en-dusuk-emekli-maasina-zam-yapilacak-mi-sorusuna-ak-parti-sozcusu-celik-yanit-verdi-1085659906.html
türkiye
abd
israil
gazze
gazze şeridi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/09/1085676670_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_d7918be71f96cf2eacb152255ea55dd2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan, abd, abd, nato, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi
recep tayyip erdoğan, abd, abd, nato, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO'nun bel kemiği olan ülkeler arasında yer alıyoruz

09:39 09.07.2024 (güncellendi: 10:23 09.07.2024)
© AA / TCCB / Mustafa KamacıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Washington'daki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere ABD'ye hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Washington'daki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere ABD'ye hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2024
© AA / TCCB / Mustafa Kamacı
Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye, NATO'nun misyonlarına ve harekatlarına en fazla katkı sağlayan ilk 5 müttefikten biridir. NATO'nun bel kemiği olan ülkeler arasında yer alıyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'ye hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda düzenlenen basın toplantısında konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşamalarından satır başları şu şekilde:
NATO zirvesinde dünyada artan terör tehdidine dikkat çekeceğiz.
NATO'nun savaşın tarafı haline getirilmemesi ve adil barışın sağlanması konusunda ilkeli tutumumuzu sürdürüyoruz.
Gazze'de kalıcı barışa giden yolu açmak için elimizi başından beri taşın altına koyduk.
Zirveden beklentimiz müttefiklerimizin milli güvenlik hassasiyetlerini gözeten, ittifak dayanışmasını güçlendiren neticelerin elde edilmesidir.
Türkiye, NATO'nun misyonlarına ve harekatlarına en fazla katkı sağlayan ilk 5 müttefikten biridir. NATO'nun bel kemiği olan ülkeler arasında yer alıyoruz.
Ortak değerlerimizin samimiyet testinden geçmekte olduğu Gazze'de Filistin halkına yönelik katliamları gündeme taşıyacağız.
Rusya-Ukrayna Savaşı'nda kalıcı barışa giden yolu açmak için elimizi başından beri taşın altına koyduk.
NATO üyesi ülkelerinin hepsinin Türkiye'ye bakışı da böyledir. Bundan sonra da bu gücmüzü artırarar devam ettirmek istiyoruz. Yeni genel sekreter olarak Rutte'nin gelişinde Türkiye'nin rolü üst düzeyde olmuştur. Göreve başlamadan Türkiye'ye ziyaret edeceğini söylemişti. Stoltenberg ile çok samimi bir havada sürdürdüysek Rutte ile de aynı şekilde olacağından eminim.
NATO ile İsrail-Filistin konusunda beklediğimizi henüz alabilmiş değiliz. ABD'deki görüşmelerimizde inşallah bunları tekrar gündeme getirerek beklediğimizi neticeyi alırız diye temenni ediyorum.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2024
TÜRKİYE
'En düşük emekli maaşına zam yapılacak mı?' sorusuna AK Parti Sözcüsü Çelik yanıt verdi
Dün, 17:22
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала