https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/en-dusuk-emekli-maasina-zam-yapilacak-mi-sorusuna-ak-parti-sozcusu-celik-yanit-verdi-1085659906.html
'En düşük emekli maaşına zam yapılacak mı?' sorusuna AK Parti Sözcüsü Çelik yanıt verdi
'En düşük emekli maaşına zam yapılacak mı?' sorusuna AK Parti Sözcüsü Çelik yanıt verdi
Sputnik Türkiye
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "En düşük emekli maaşına zam yapılacak mı?" sorusuna konu üzerinde çalışılıyor, karar verilmiş değil" yanıtını verdi. 08.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-08T17:22+0300
2024-07-08T17:22+0300
2024-07-08T17:22+0300
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en düşük emekli maaşına zam yapılacak mı, en düşük emekli maaşı ne kadar, en düşük emekli maaşına zam ne zaman, emekli maaşına zam yapılacak mı
en düşük emekli maaşına zam yapılacak mı, en düşük emekli maaşı ne kadar, en düşük emekli maaşına zam ne zaman, emekli maaşına zam yapılacak mı
'En düşük emekli maaşına zam yapılacak mı?' sorusuna AK Parti Sözcüsü Çelik yanıt verdi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "En düşük emekli maaşına zam yapılacak mı?" sorusuna konu üzerinde çalışılıyor, karar verilmiş değil" yanıtını verdi.