'En düşük emekli maaşına zam yapılacak mı?' sorusuna AK Parti Sözcüsü Çelik yanıt verdi

© AA / Fatih Kurt AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik © AA / Fatih Kurt

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "En düşük emekli maaşına zam yapılacak mı?" sorusuna konu üzerinde çalışılıyor, karar verilmiş değil" yanıtını verdi.