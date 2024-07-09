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Beryl Kasırgası’nda bilanço ağırlaşıyor
Beryl Kasırgası’nda bilanço ağırlaşıyor
Sputnik Türkiye
Amerika kıtasında büyük yıkıma yol açan Beryl Kasırgası etkisini sürdürürken, kasırgada toplam can kaybı 17'ye yükseldi. 09.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-09T15:08+0300
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Son olarak ABD'nin Texas eyaletini vuran kasırga nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti, 2.7 milyon ev ve iş yeri elektriksiz kaldı.Montgomery County Yargıcı Mark Keough, fırtınanın şiddetiyle ağaç devrilmesi sonucu bir traktör sürücüsünün ve ormanlık alandaki bir çiftin hayatını kaybettiğini belirtti. Texas Vali Yardımcısı Dan Patrick ise 2'si ağaç devrilmesi, 1'i boğulma olmak üzere 3 kişinin daha yaşamını yitirdiğini aktardı.Patrick, kasırga nedeniyle 2.7 milyon ev ve iş yerinin elektriksiz kaldığını, 2 bin 500'den fazla personelin sahada görevlendirildiğini aktardı.Bin 300 uçuş iptalTexas'ı vuran kasırga, şiddetli fırtına ve yağışı beraberinde getirdi. Ağaçlar ve elektrik hatları devrilirken, yollar kapandı, bazı yollar ise sular altında kaldı. Houston Belediye Başkanı John Whitmire, sel sularının Houston'ın büyük bölümünde 25 santimetreyi aştığını belirerek, “Houston'ın her yerinden yardım çağrısı alıyoruz" dedi. Eyalet genelinde bin 300 uçuş iptal edildi.Beryl'in Texas'ın ardından Oklahoma, Arkansas ve Missouri'yi vurması bekleniyor.Venezüella'da can kaybı 6'ya yükseldiVenezüella'da, Atlantik Okyanusu'nda oluşan Beryl Kasırgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya çıktı.Beryl Kasırgası'nın yol açtığı şiddetli yağışlar nedeniyle 7 bin 960 evde hasar oluşurken, Cumanacoa kentindeki Manzanares Nehri'nin taşması sonucu ev ve araziler sular altında kaldı.Yetkililer, kasırgadan toplam 29 bin kişinin olumsuz etkilendiğini, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun talimatları doğrultusunda gerekli yardımların ulaştırıldığını bildirdi.Daha önce Grenada, St Vincent ve Grenadinler ile Jamaika'da can kaybına yol açan Beryl Kasırgası'nda hayatını kaybedenlerin sayısı, Texas'taki 6 can kaybıyla birlikte 17'ye yükseldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/karayipleri-vuran-beryl-kasirgasinin-200-binden-fazla-kisiyi-etkilemesi-bekleniyor-1085493317.html
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kasırga, doğal afet, şiddetli yağış, texas, abd, venezüella, venezuela, karayipler
kasırga, doğal afet, şiddetli yağış, texas, abd, venezüella, venezuela, karayipler

Beryl Kasırgası’nda bilanço ağırlaşıyor

15:08 09.07.2024
© İHA / Carlos RamirezBeryl Kasırgası Teksas
Beryl Kasırgası Teksas - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2024
© İHA / Carlos Ramirez
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Amerika kıtasında büyük yıkıma yol açan Beryl Kasırgası etkisini sürdürürken, kasırgada toplam can kaybı 17'ye yükseldi.
Son olarak ABD'nin Texas eyaletini vuran kasırga nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti, 2.7 milyon ev ve iş yeri elektriksiz kaldı.
Montgomery County Yargıcı Mark Keough, fırtınanın şiddetiyle ağaç devrilmesi sonucu bir traktör sürücüsünün ve ormanlık alandaki bir çiftin hayatını kaybettiğini belirtti.
Texas Vali Yardımcısı Dan Patrick ise 2'si ağaç devrilmesi, 1'i boğulma olmak üzere 3 kişinin daha yaşamını yitirdiğini aktardı.Patrick, kasırga nedeniyle 2.7 milyon ev ve iş yerinin elektriksiz kaldığını, 2 bin 500'den fazla personelin sahada görevlendirildiğini aktardı.

Bin 300 uçuş iptal

Texas'ı vuran kasırga, şiddetli fırtına ve yağışı beraberinde getirdi. Ağaçlar ve elektrik hatları devrilirken, yollar kapandı, bazı yollar ise sular altında kaldı.
Houston Belediye Başkanı John Whitmire, sel sularının Houston'ın büyük bölümünde 25 santimetreyi aştığını belirerek, “Houston'ın her yerinden yardım çağrısı alıyoruz" dedi. Eyalet genelinde bin 300 uçuş iptal edildi.
Beryl'in Texas'ın ardından Oklahoma, Arkansas ve Missouri'yi vurması bekleniyor.

Venezüella'da can kaybı 6'ya yükseldi

Venezüella'da, Atlantik Okyanusu'nda oluşan Beryl Kasırgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya çıktı.
Beryl Kasırgası'nın yol açtığı şiddetli yağışlar nedeniyle 7 bin 960 evde hasar oluşurken, Cumanacoa kentindeki Manzanares Nehri'nin taşması sonucu ev ve araziler sular altında kaldı.
Yetkililer, kasırgadan toplam 29 bin kişinin olumsuz etkilendiğini, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun talimatları doğrultusunda gerekli yardımların ulaştırıldığını bildirdi.
Daha önce Grenada, St Vincent ve Grenadinler ile Jamaika'da can kaybına yol açan Beryl Kasırgası'nda hayatını kaybedenlerin sayısı, Texas'taki 6 can kaybıyla birlikte 17'ye yükseldi.
Beryl Kasırgası - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2024
DÜNYA
Karayipler'i vuran Beryl Kasırgası'nın 200 binden fazla kişiyi etkilemesi bekleniyor
3 Temmuz, 18:57
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