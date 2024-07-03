https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/karayipleri-vuran-beryl-kasirgasinin-200-binden-fazla-kisiyi-etkilemesi-bekleniyor-1085493317.html

Karayipler'i vuran Beryl Kasırgası'nın 200 binden fazla kişiyi etkilemesi bekleniyor

Karayipler'i vuran Beryl Kasırgası'nın 200 binden fazla kişiyi etkilemesi bekleniyor

Sputnik Türkiye

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Atlantik Okyanusu'nda oluşan ve Karayipler'i vuran Beryl Kasırgası'ndan 200 binden fazla kişinin... 03.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-03T18:57+0300

2024-07-03T18:57+0300

2024-07-03T18:57+0300

dünya

kasırga

karayipler

birleşmiş milletler (bm)

iom

uluslararası göç örgütü (iom)

doğal afet

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X sosyal medya platformundan konuya ilişkin paylaşımda bulunan örgüt, açıklamasında, “Beryl Kasırgası'ndan 200 binden fazla kişinin etkilenmesi bekleniyor. Bunların birçoğu da altyapının zarar görmesi nedeniyle yerlerinden edilme riskiyle karşı karşıya" ifadelerini kullanırken, IOM ve ortaklarının, felaketten etkilenenlerin acil ihtiyaçlarını değerlendirmek üzere sahada bulunduğunu kaydetti.Orta Amerika'nın kuzeydoğu kıyısında bulunan Karayip ülkesi Belize'de de kasırga tehlikesine karşı uyarı yapıldı.Kasırga şiddetinin gelecek günlerde birçok kez değişiklik göstereceği belirtilmiş, kasırganın Karayipler'in merkezinde ve Jamaika'ya ilerlerken de şiddetini koruyacağı kaydedilmişti.Beryl Kasırgası nedeniyle 6 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240315/abdyi-dev-hortum-ve-kasirga-vurdu-bircok-kasaba-yerle-bir-oldu--1081731939.html

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Sputnik Türkiye

kasırga, karayipler, birleşmiş milletler (bm), iom, uluslararası göç örgütü (iom), doğal afet