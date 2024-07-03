https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/karayipleri-vuran-beryl-kasirgasinin-200-binden-fazla-kisiyi-etkilemesi-bekleniyor-1085493317.html
Karayipler'i vuran Beryl Kasırgası'nın 200 binden fazla kişiyi etkilemesi bekleniyor
Karayipler'i vuran Beryl Kasırgası'nın 200 binden fazla kişiyi etkilemesi bekleniyor
Sputnik Türkiye
Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Atlantik Okyanusu'nda oluşan ve Karayipler'i vuran Beryl Kasırgası'ndan 200 binden fazla kişinin... 03.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-03T18:57+0300
2024-07-03T18:57+0300
2024-07-03T18:57+0300
dünya
kasırga
karayipler
birleşmiş milletler (bm)
iom
uluslararası göç örgütü (iom)
doğal afet
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X sosyal medya platformundan konuya ilişkin paylaşımda bulunan örgüt, açıklamasında, “Beryl Kasırgası'ndan 200 binden fazla kişinin etkilenmesi bekleniyor. Bunların birçoğu da altyapının zarar görmesi nedeniyle yerlerinden edilme riskiyle karşı karşıya" ifadelerini kullanırken, IOM ve ortaklarının, felaketten etkilenenlerin acil ihtiyaçlarını değerlendirmek üzere sahada bulunduğunu kaydetti.Orta Amerika'nın kuzeydoğu kıyısında bulunan Karayip ülkesi Belize'de de kasırga tehlikesine karşı uyarı yapıldı.Kasırga şiddetinin gelecek günlerde birçok kez değişiklik göstereceği belirtilmiş, kasırganın Karayipler'in merkezinde ve Jamaika'ya ilerlerken de şiddetini koruyacağı kaydedilmişti.Beryl Kasırgası nedeniyle 6 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240315/abdyi-dev-hortum-ve-kasirga-vurdu-bircok-kasaba-yerle-bir-oldu--1081731939.html
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kasırga, karayipler, birleşmiş milletler (bm), iom, uluslararası göç örgütü (iom), doğal afet
kasırga, karayipler, birleşmiş milletler (bm), iom, uluslararası göç örgütü (iom), doğal afet
Karayipler'i vuran Beryl Kasırgası'nın 200 binden fazla kişiyi etkilemesi bekleniyor
Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Atlantik Okyanusu'nda oluşan ve Karayipler'i vuran Beryl Kasırgası'ndan 200 binden fazla kişinin etkilenmesinin beklendiğini açıkladı.
X sosyal medya platformundan konuya ilişkin paylaşımda bulunan örgüt, açıklamasında, “Beryl Kasırgası'ndan 200 binden fazla kişinin etkilenmesi bekleniyor. Bunların birçoğu da altyapının zarar görmesi nedeniyle yerlerinden edilme riskiyle karşı karşıya" ifadelerini kullanırken, IOM ve ortaklarının, felaketten etkilenenlerin acil ihtiyaçlarını değerlendirmek üzere sahada bulunduğunu kaydetti.
Orta Amerika'nın kuzeydoğu kıyısında bulunan Karayip ülkesi Belize'de de kasırga tehlikesine karşı uyarı yapıldı.
Kasırga şiddetinin gelecek günlerde birçok kez değişiklik göstereceği belirtilmiş, kasırganın Karayipler'in merkezinde ve Jamaika'ya ilerlerken de şiddetini koruyacağı kaydedilmişti.
Beryl Kasırgası nedeniyle 6 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.