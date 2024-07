https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/izmirde-taksicinin-kafasina-kaldirim-tasiyla-vuran-saniga-8-yil-15-ay-hapis-cezasi-1085539037.html

İzmir'de taksicinin kafasına kaldırım taşıyla vuran sanığa 8 yıl 1.5 ay hapis cezası

İzmir'de taksiciye kaldırım taşıyla saldırarak gasbetmeye çalışan tutuklu sanık, 8 yıl 1 ay 15 gün hapse çarptırıldı. Taksicinin avukatı olayda kullanıldığı... 04.07.2024, Sputnik Türkiye

İzmir'de aracına bindiği taksi şoförünü kafasına kaldırım taşıyla vurarak gasbetmeye çalışan sanık, 8 yıl 1 ay 15 gün hapse çarptırıldı.İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık A.T, müşteki taksici Selim Keleş ve taraf avukatları katıldı.Sanık A.T, daha önceki heyete savunmasına tam yapamadığını belirterek, yeniden savunma yapmak istediğini belirtti.'Aşırı alkollü olduğum için vurdum'Talebi kabul edilen A.T. olaydan dolayı özür dileyerek, "Yaptığım hatanın farkındayım. Parasına, malına teşebbüs etmek gibi bir şey olmadı. Aşırı alkollü olduğum için vurdum. Poşetin içindeki taşı alkol alırken üzerine oturmak için koymuştum. İçinde alkol var sanıp yanıma almışım. Vurduğum için çok pişmanım. Yağma gibi bir durumum yoktu. Eşim ve 3 yaşındaki oğlum ortada kaldı. Eşimle boşanma aşamasına geldik. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.A.T, taksicinin, babası ve amcasından 5 milyon lira para istediğini öne sürdü.Müşteki taksici Selim Keleş de sanığın amcasının kendisini telefonla aradığını ve buluşmak istediğini ifade ederek, "Bir kafede oturduk. 'Helalleşelim, adını koyalım' dedi. Ben de durumun ciddiyetini anlattım. Ben felç kalsam ne olacaktı dedim. O gün öylesine '5 milyon verin helalleşelim' dedim. Onlar da bana 70 bin lira teklif ettiler" diye konuştu.Daha sonra müşteki avukatı, olayda kullanıldığı iddia edilen 3 kilo 600 gram ağırlığındaki parke taşını delil olarak, "taşla öldürmeye tam teşebbüs" konusunda inceleme yapılması için mahkemeye sundu.Mahkeme heyeti, olayda kullanıldığı iddia edilen parke taşını suç delili olarak emanete alınmasına karar verdi.Ayrıca, müşteki taksici ve avukatı, sanığın öldürmeye tam teşebbüsten yargılanmasını, ek iddianame düzenlenmesini istedi.'Müvekkilim hakkımda beraat talebinde bulunmuyorum'Cumhuriyet savcısı mütalaasının hazır olduğunu belirterek, sanığın "gece vakti silahla yağma" suçundan cezalandırılmasını talep etti.Sanık avukatı savunmasında, insan olarak sanığın karşısında olduğunu belirterek müvekkilini kınadığını vurgulayıp, "Müvekkilim hakkında beraat talebinde bulunmuyorum. Ancak öldürmeye teşebbüs suçlamasına da karşı çıkıyorum" dedi.Son sözleri sorulan sanık A.T. oğlu ve eşine kavuşmak istediğini bildirdi. Mahkeme heyeti karar için ara verdi.Aranın ardından heyet, sanığı "gece vakti silahla yağma" suçundan alt sınırdan uzaklaşarak 13 yıl hapse çarptırdı.Olayın teşebbüs aşamasında kalmasından dolayı cezada indirim yapan mahkeme heyeti, cezayı önce 9 yıl 9 aya sonra da iyi hal indirimi yaparak 8 yıl 1 ay 15 güne düşürdü.Ne olmuştu?Karabağlar ilçesinde taksi şoförlüğü yapan ve 10 Ekim 2023'te aracına binen A.T. tarafından başına kaldırım taşıyla vurularak darp ve gasbedilmeye çalışılan 62 yaşındaki Selim Keleş, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilmişti.Buca ilçesinde yaşanan olayda, araç kamerası sayesinde yakalanan A.T. tutuklanmış, hakkında "Silahla yağmaya teşebbüs" suçundan dava açılmıştı.

