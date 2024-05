https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/taksiciye-kaldirim-tasiyla-saldiran-tutuklu-sanik-posetin-icinde-gofret-var-saniyordum-1083868856.html

Taksiciye kaldırım taşıyla saldıran tutuklu sanık: Poşetin içinde gofret var sanıyordum

Taksiciye kaldırım taşıyla saldıran tutuklu sanık: Poşetin içinde gofret var sanıyordum

Sputnik Türkiye

İzmir'de taksicinin kafasına kaldırım taşıyla vurup gasbetmeye çalışan kişi hakim karşısına çıktı. Taksici müşteki Selim Keleş "Elindeki poşete kimse taş koyup... 16.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-16T01:22+0300

2024-05-16T01:22+0300

2024-05-16T01:22+0300

türkiye

izmir

taksici

taksiciler

saldırı

kaldırım

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/0d/1076296999_0:0:456:258_1920x0_80_0_0_0f16c32ed353a7ab8099638009ef0632.jpg

İzmir'de aracına bindiği taksi şoförünü kafasına kaldırım taşıyla vurarak darp ve gasbetmeye çalışan A.T’nin yargılanmasına başlandı.İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık A.T, müşteki taksici Selim Keleş ve taraf avukatları katıldı.Tutuklu sanık A.T, savunmasında eski taksi şoförü olduğunu, olay günü ailevi sıkıntıları nedeniyle alkol aldığını, eve gitmek üzere taksiye bindiğini ifade etti.'Taşı içine ben koymadım, nasıl girdiğini bilmiyorum'A.T. olaydan dolayı pişman olduğunu belirterek, şunları kaydetti:Poşeti almak için uzandığını, başka bir şey almaya çalışmadığını savunan A.T, kaçarken ailesinin de taksicilik yaptığını düşündüğünü ve üzülerek döndüğünü ancak taksiciyi bulamadığını iddia etti.Sanık, mahkemeden, taksici ve ailesinden özür dilediğini söyledi.Müşteki taksici Selim Keleş, olay öncesinde sanığın hareketlerinde herhangi bir sıkıntı görmediğini söyledi.'Elindeki poşete kimse taş koyup gelmez, planlıdır, öldürme amaçlıdır'Sanıktan şikayetçi olduğunu belirten Keleş, şöyle konuştu:Mahkemede olay anı görüntüleri izletildi.Görüntülerin izletilmesinden sonra sanık bir şey almaya çalışmadığını ve emniyet kemeriyle oynamadığını savunarak, "Bana küfrettiğini sanmıştım ancak görüntülere göre bana küfretmemiş de pişmanım" dedi.Sanık avukatı, müşteki beyanlarına ilişkin yazılı savunma yapacaklarını ve yağma suçunun unsurlarının oluşmadığını savundu.Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.Ne olmuştu?Karabağlar ilçesinde taksi şoförlüğü yapan ve 10 Ekim 2023'te aracına binen A.T. tarafından başına kaldırım taşıyla vurularak darp ve gasbedilmeye çalışılan 62 yaşındaki Selim Keleş, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilmişti.Buca ilçesinde yaşanan olayda, araç kamerası sayesinde yakalanan A.T. tutuklanmış, hakkında "Silahla yağmaya teşebbüs" suçundan dava açılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20231013/taksi-soforune-kaldirim-tasiyla-saldirdi-temiz-yuzlu-oldugu-icin-anlamadim-1076297157.html

türkiye

izmir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

izmir, taksici, taksiciler, saldırı, kaldırım