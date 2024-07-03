https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/siyasilerden-a-milli-futbol-takimina-tebrik-mesaji--1085461635.html

Siyasilerden A Milli Futbol Takımı'na tebrik mesajı

Siyasilerden A Milli Futbol Takımı'na tebrik mesajı

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş ve birçok siyasi 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselme başarısı gösteren Türkiye A Milli... 03.07.2024, Sputnik Türkiye

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spor

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hakan fidan

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselen A Milli Futbol Takımını tebrik etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:Yılmaz: Çeyrek finalde Hollanda karşısında Milli Takımımıza başarılar diliyorum.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:"Tebrikler 'Bizim Çocuklar'. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselen A Milli Futbol Takımımızı yürekten kutluyorum. Çeyrek finalde Hollanda karşısında Milli Takımımıza başarılar diliyorum." TBMM Başkanı Kurtulmuş, A Milli Futbol Takımı'nı tebrik ettiTBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselen A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti.Kurtulmuş, sosyal medya hesabından A Milli Futbol Takımı'nın fotoğrafını paylaşarak, "2024 Avrupa Futbol Şampiyonasında Avusturya'yı mağlup ederek çeyrek finale yükselen A Milli Futbol Takımı'mızı yürekten tebrik ediyorum. Sizinle gurur duyuyoruz. Bizim Çocuklar" ifadesini kullandı. Altun: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da paylaşımda bulundu. Bakan Fidan paylaşımında şunları yazdı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/turkiye-ceyrek-finalde-maci-hangi-kanalda-saat-kacta--1085461054.html

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