https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/siyasilerden-a-milli-futbol-takimina-tebrik-mesaji--1085461635.html
Siyasilerden A Milli Futbol Takımı'na tebrik mesajı
Siyasilerden A Milli Futbol Takımı'na tebrik mesajı
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş ve birçok siyasi 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselme başarısı gösteren Türkiye A Milli... 03.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-03T00:45+0300
2024-07-03T00:45+0300
2024-07-03T01:53+0300
spor
recep tayyip erdoğan
maç
tarihi maç
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türkiye
a milli futbol takımı
türkiye a milli futbol takımı
fahrettin altun
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselen A Milli Futbol Takımını tebrik etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:Yılmaz: Çeyrek finalde Hollanda karşısında Milli Takımımıza başarılar diliyorum.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:"Tebrikler 'Bizim Çocuklar'. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselen A Milli Futbol Takımımızı yürekten kutluyorum. Çeyrek finalde Hollanda karşısında Milli Takımımıza başarılar diliyorum." TBMM Başkanı Kurtulmuş, A Milli Futbol Takımı'nı tebrik ettiTBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselen A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti.Kurtulmuş, sosyal medya hesabından A Milli Futbol Takımı'nın fotoğrafını paylaşarak, "2024 Avrupa Futbol Şampiyonasında Avusturya'yı mağlup ederek çeyrek finale yükselen A Milli Futbol Takımı'mızı yürekten tebrik ediyorum. Sizinle gurur duyuyoruz. Bizim Çocuklar" ifadesini kullandı. Altun: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da paylaşımda bulundu. Bakan Fidan paylaşımında şunları yazdı:
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recep tayyip erdoğan, maç, tarihi maç, maç yayını, türkiye, a milli futbol takımı, türkiye a milli futbol takımı, fahrettin altun, hakan fidan
Siyasilerden A Milli Futbol Takımı'na tebrik mesajı
00:45 03.07.2024 (güncellendi: 01:53 03.07.2024)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş ve birçok siyasi 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselme başarısı gösteren Türkiye A Milli Futbol Takımı'nı kutladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselen A Milli Futbol Takımını tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Avusturya'yı yenerek çeyrek finale yükselen A Milli Futbol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum. 'Bizim Çocuklar'a şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum."
Yılmaz: Çeyrek finalde Hollanda karşısında Milli Takımımıza başarılar diliyorum.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Tebrikler 'Bizim Çocuklar'. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselen A Milli Futbol Takımımızı yürekten kutluyorum. Çeyrek finalde Hollanda karşısında Milli Takımımıza başarılar diliyorum."
TBMM Başkanı Kurtulmuş, A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselen A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından A Milli Futbol Takımı'nın fotoğrafını paylaşarak, "2024 Avrupa Futbol Şampiyonasında Avusturya'yı mağlup ederek çeyrek finale yükselen A Milli Futbol Takımı'mızı yürekten tebrik ediyorum. Sizinle gurur duyuyoruz. Bizim Çocuklar" ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
Tebrikler A Millî Takım, tebrikler Bizim Çocuklar. Omuz omuza verdik, coşkuyla ilerledik; şimdi gurur duyma zamanı... 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselen A Millî Futbol Takımımızı canıgönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da paylaşımda bulundu. Bakan Fidan paylaşımında şunları yazdı:
Milli takımımızın başarısı hepimize büyük bir gurur ve sevinç yaşattı! Oyuncularımızı, teknik ekibimizi ve bu başarıda emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyorum. Yolumuz açık olsun #BizimÇocuklar