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Türkiye çeyrek finalde: Maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Türkiye çeyrek finalde: Maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Sputnik Türkiye
Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda karşılaştığı Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Peki Türkiye çeyrek... 03.07.2024, Sputnik Türkiye
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Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada, grup maçlarının ardından son 16 turunda eleme müsabakaları yapıldı. 29 Haziran tarihinde başlayan son 16 turu, Avusturya-Türkiye mücadelesiyle sona erdi.Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya ile karşı karşıya geldi. Tek maç üzerinden yapılan karşılaşmaların ardından 8 takım çeyrek finale kalma başarısı gösterdi.Çeyrek final müsabakaları 5 Temmuz Cuma ve 6 Temmuz Cumartesi günü yine tek maç eleme üzerinden oynanacak. Merih Demiral hangi dakikalarda gol attı?Maçın 57. saniyesinde Arda Güler'in sağ kanattan kullandığı korner sonrasında kale sahasında karambol oluştu. Kaleci Pentz'in çizgi üzerinde müdahale ettiği topu tamamlayan Merih Demiral, ay-yıldızlıları 1-0 öne geçirdi.Türkiye'nin gollerini kim attıMaçta Türkiye'nin ikinci golünü de Merih Demiral attı.Avusturya'nın bulduğu tek gol Gregoritsch tarafından atıldı.Türkiye çeyrek finalde kime karşı oynayacak?Böylece A Milli Futbol Takımı Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Türkiye'nin çeyrek finaldeki rakibi Hollanda oldu. Hollanda D Grubu’nda Avusturya ve Fransa’nın ardından grubunu üçüncü tamamlayarak son 16 turuna yükselmişti. Hollanda son 16 turunda Romanya karşısında sahadan 3-0’lık galibiyetle ayrıldı ve üst tura yükseldi. Peki Hollanda - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Türkiye çeyrek final maçı ne zaman?Avusturya'yı 2-1 mağlup eden Türkiye çeyrek finale yükseldi.A Milli Futbol Takımı'nın rakibi ise Romanya’yı mağlup eden Hollanda oldu.Hollanda - Türkiye karşılaşması 6 Temmuz Cumartesi günü saat 22.00’da oynanacak. Maç TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Hollanda - Türkiye maçına Olympiastadion Stadı ev sahipliği yapacak.Son 16 turu sonuçlarıEURO 2024'te son 16 turunda alınan sonuçlar şöyle:Çeyrek final eşleşmelerÇeyrek finalde (TSİ) maç programı şöyle:
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Türkiye çeyrek finalde: Maçı hangi kanalda, saat kaçta?

00:36 03.07.2024 (güncellendi: 02:13 03.07.2024)
© AA / Halil SağırkayaAlmanya’da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya ile Türkiye takımları Leipzig Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Bir pozisyonda milli takım, gol sevinci yaşadı.
Almanya’da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya ile Türkiye takımları Leipzig Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Bir pozisyonda milli takım, gol sevinci yaşadı. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2024
© AA / Halil Sağırkaya
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Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda karşılaştığı Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Peki Türkiye çeyrek finalde kiminle karşılaşacak? Maç ne zaman ve hangi saatte?
Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada, grup maçlarının ardından son 16 turunda eleme müsabakaları yapıldı.
29 Haziran tarihinde başlayan son 16 turu, Avusturya-Türkiye mücadelesiyle sona erdi.
Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya ile karşı karşıya geldi.
Tek maç üzerinden yapılan karşılaşmaların ardından 8 takım çeyrek finale kalma başarısı gösterdi.
Çeyrek final müsabakaları 5 Temmuz Cuma ve 6 Temmuz Cumartesi günü yine tek maç eleme üzerinden oynanacak.

Merih Demiral hangi dakikalarda gol attı?

Maçın 57. saniyesinde Arda Güler'in sağ kanattan kullandığı korner sonrasında kale sahasında karambol oluştu. Kaleci Pentz'in çizgi üzerinde müdahale ettiği topu tamamlayan Merih Demiral, ay-yıldızlıları 1-0 öne geçirdi.

Türkiye'nin gollerini kim attı

Maçta Türkiye'nin ikinci golünü de Merih Demiral attı.
Avusturya'nın bulduğu tek gol Gregoritsch tarafından atıldı.

Türkiye çeyrek finalde kime karşı oynayacak?

Böylece A Milli Futbol Takımı Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Türkiye'nin çeyrek finaldeki rakibi Hollanda oldu.
Hollanda D Grubu’nda Avusturya ve Fransa’nın ardından grubunu üçüncü tamamlayarak son 16 turuna yükselmişti. Hollanda son 16 turunda Romanya karşısında sahadan 3-0’lık galibiyetle ayrıldı ve üst tura yükseldi.
Peki Hollanda - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye çeyrek final maçı ne zaman?

Avusturya'yı 2-1 mağlup eden Türkiye çeyrek finale yükseldi.A Milli Futbol Takımı'nın rakibi ise Romanya’yı mağlup eden Hollanda oldu.

Hollanda - Türkiye karşılaşması 6 Temmuz Cumartesi günü saat 22.00’da oynanacak. Maç TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Hollanda - Türkiye maçına Olympiastadion Stadı ev sahipliği yapacak.

Son 16 turu sonuçları

EURO 2024'te son 16 turunda alınan sonuçlar şöyle:
İsviçre-İtalya: 2-0
Almanya-Danimarka: 2-0
İngiltere-Slovakya: 2-1
İspanya-Gürcistan: 4-1
Fransa-Belçika: 1-0
Portekiz-Slovenya: 3-0
Romanya-Hollanda: 0-3
Avusturya-Türkiye: 1-2

Çeyrek final eşleşmeler

Çeyrek finalde (TSİ) maç programı şöyle:
5 Temmuz Cuma: 19.00 İspanya-Almanya (Stuttgart Arena) 22.00 Portekiz-Fransa (Volkspark)
6 Temmuz Cumartesi: 19.00 İngiltere-İsviçre (Düsseldorf Arena) 22.00 Hollanda-Türkiye (Olympiastadion)
Final 14 Temmuz
Almanya’da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya ile Türkiye takımları Leipzig Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Bir pozisyonda milli takım, gol sevinci yaşadı. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2024
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Türkiye EURO 2024'de çeyrek finalde
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