Rusya’nın 6 bölgesinde 36 Ukrayna İHA’sı engellendi

30.06.2024

Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin gece boyunca Kursk, Lipetsk, Voronej, Bryansk, Orel ve Belgorod bölgeleri üzerinde Ukrayna ordusuna ait 36 İHA’nın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.Can kaybı yaşanmadığına dikkat çeken bakanlık, yazılı açıklamasında, “Görevli hava savunma araçları, Kursk bölgesi üzerinde 15 İHA'yı, Lipetsk bölgesi üzerinde 9 İHA'yı, Voronej ve Bryansk bölgeleri üzerinde dörder olmak üzere Orel ve Belgorod bölgeleri üzerinde ikişer İHA'yı imha etti” ifadelerine yer verdi.Lipetsk bölge Valisi Igor Artamonov, Telegram kanalında yaptığı açıklamada, Lipetsk Burnu üzerinde 9 Ukrayna İHA'sının düşürüldüğünü söylerken, “Soruşturma görevlileri şu anda enkazın düştüğü yerde çalışmaya devam ediyor. Herhangi bir can kaybı yok" diye ekledi.Artamonov, parçalardan birinin müstakil bir konutun çatısına düştüğünü, can kaybı olmadığını, yetkililerin onarım konusunda yardımcı olacağını kaydetti.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.Bir gün önce Rusya’nın Tver, Bryansk, Belgorod bölgeleri ve Kırım semalarında 6 İHA düşürülmüştü.

