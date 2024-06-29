https://anlatilaninotesi.com.tr/20240629/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusuna-ait-techizatin-bulundugu-tren-vuruldu-1085364807.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusuna ait teçhizatın bulunduğu tren vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusuna ait teçhizatın bulunduğu tren vuruldu

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun İskender füzeleriyle Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait teçhizatın bulunduğu treni vurduğunu duyıurdu. 29.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-29T22:38+0300

2024-06-29T22:38+0300

2024-06-29T22:37+0300

ukrayna krizi

rusya savunma bakanlığı

rus ordusu

iskender-m

ukrayna silahlı kuvvetleri

zırhlı araç

buk-m1-2

bmp-2 tipi piyade araçları

zaporojye

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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rus ordusunun İskender-M taktik füzeleriyle Zaporojye bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait askeri teçizatın bulunduğu treni vurduğu belirtildi.Açıklamada, “İskender-M operasyonel-taktik füze sistemi birimleri, Zaparojye bölgesinde yer alan Ukrainka yerleşiminde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait silah ve teçizatın boşaltıldığı treni füzelerle vurdu” denildi.Saldırı sonucundaçok sayıda Ukraynalı asker, ABD yapımı M-113 zırhlı personel taşıyıcıları, yakıt tankerleri, SAM ‘Buk M1’ sistemleri, BMP-2 zırhlı piyade araçları ve askeri kamyonların imha edildiği vurgulandı.Verilen tahribatın SuperKAM dronları tarafından tespit edildiği kaydedildi.

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zaporojye

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rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, iskender-m, ukrayna silahlı kuvvetleri, zırhlı araç, buk-m1-2, bmp-2 tipi piyade araçları, zaporojye