https://anlatilaninotesi.com.tr/20240629/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusuna-ait-techizatin-bulundugu-tren-vuruldu-1085364807.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusuna ait teçhizatın bulunduğu tren vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusuna ait teçhizatın bulunduğu tren vuruldu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun İskender füzeleriyle Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait teçhizatın bulunduğu treni vurduğunu duyıurdu. 29.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-29T22:38+0300
2024-06-29T22:38+0300
2024-06-29T22:37+0300
ukrayna krizi
rusya savunma bakanlığı
rus ordusu
iskender-m
ukrayna silahlı kuvvetleri
zırhlı araç
buk-m1-2
bmp-2 tipi piyade araçları
zaporojye
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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rus ordusunun İskender-M taktik füzeleriyle Zaporojye bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait askeri teçizatın bulunduğu treni vurduğu belirtildi.Açıklamada, “İskender-M operasyonel-taktik füze sistemi birimleri, Zaparojye bölgesinde yer alan Ukrainka yerleşiminde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait silah ve teçizatın boşaltıldığı treni füzelerle vurdu” denildi.Saldırı sonucundaçok sayıda Ukraynalı asker, ABD yapımı M-113 zırhlı personel taşıyıcıları, yakıt tankerleri, SAM ‘Buk M1’ sistemleri, BMP-2 zırhlı piyade araçları ve askeri kamyonların imha edildiği vurgulandı.Verilen tahribatın SuperKAM dronları tarafından tespit edildiği kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240627/rusya-ukraynanin-batili-savas-ucaklari-yerlestirmeyi-planladigi-usler-vuruldu-1085290478.html
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rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, iskender-m, ukrayna silahlı kuvvetleri, zırhlı araç, buk-m1-2, bmp-2 tipi piyade araçları, zaporojye
rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, iskender-m, ukrayna silahlı kuvvetleri, zırhlı araç, buk-m1-2, bmp-2 tipi piyade araçları, zaporojye
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusuna ait teçhizatın bulunduğu tren vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun İskender füzeleriyle Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait teçhizatın bulunduğu treni vurduğunu duyıurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rus ordusunun İskender-M taktik füzeleriyle Zaporojye bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait askeri teçizatın bulunduğu treni vurduğu belirtildi.
Açıklamada, “İskender-M operasyonel-taktik füze sistemi birimleri, Zaparojye bölgesinde yer alan Ukrainka yerleşiminde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait silah ve teçizatın boşaltıldığı treni füzelerle vurdu” denildi.
Saldırı sonucundaçok sayıda Ukraynalı asker, ABD yapımı M-113 zırhlı personel taşıyıcıları, yakıt tankerleri, SAM ‘Buk M1’ sistemleri, BMP-2 zırhlı piyade araçları ve askeri kamyonların imha edildiği vurgulandı.
Verilen tahribatın SuperKAM dronları tarafından tespit edildiği kaydedildi.