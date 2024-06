https://anlatilaninotesi.com.tr/20240628/milli-savunma-bakani-guler-kara-kuvvetlerinin-2233uncu-kurulus-yil-donumunu-kutladi-1085330670.html

Milli Savunma Bakanı Güler, Kara Kuvvetleri'nin 2233'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "İçinde bulunduğumuz kaotik güvenlik ortamı ve yaşanan krizler, ülkemizin hak ve menfaatlerini tavizsiz bir şekilde koruyabilmemiz için her açıdan güçlü, etkin ve caydırıcı bir kara kuvvetlerine sahip olmamızı zorunlu kılmaktadır" dedi.Güler, daha önce kendisinin de Kara Kuvvetleri Komutanı olduğunu, bu görevi büyük bir gurur ve onurla yürüttüğünü hatırlattı.Kara Kuvvetleri Komutanlığının temellerinin milattan önce 209'da Mete Han tarafından atıldığını belirten Güler, binlerce yıllık köklü geçmişini, modern kuvvet yapısı ve üstün muharebe tecrübesi ile birleştirerek emsalleri arasındaki seçkin ve saygın konumunu her geçen gün pekiştirdiğini ifade etti.Bakan Güler, Kara Kuvvetleri Komutanlığının adını tarihe altın harflerle yazdırdığına vurgu yaparak, "Tüm komutanlarımızın ve fedakar personelimizin gösterdiği büyük gayretler ile hudutlarımızın güvenliğinin sağlanmasından, terörle mücadeleye kadar kendisine tevdi edilen tüm görevleri büyük bir başarıyla icra etmektedir" diye konuştu.Kara Kuvvetlerinin, Kafkaslardan Balkanlara, Karadeniz'den Afrika'ya kadar bölgesel ve küresel barışın tesisi için ayak bastığı her coğrafyada Türkiye'nin hak ve menfaatlerini korurken dost ve müttefik ülkelere de destek olduğunu belirten Güler, "Bugüne kadar üstlendikleri tüm bu görevleri büyük bir adanmışlık duygusuyla ve üstün bir başarıyla yerine getiren Kara Kuvvetlerimizin siz kahraman ve fedakar personelini yürekten kutluyorum" ifadesini kullandı.'Bugünlere kolay gelinmedi'Milli Savunma Bakanı Güler, Türkiye'nin uluslararası alanda etkin roller üstlendiği, Türk Silahlı Kuvvetlerinin son bir asrın en kapsamlı faaliyetlerini icra ettiği süreçte, Kara Kuvvetlerinin de aynı etkinlik ve yoğunlukta faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi.Kara Kuvvetlerinin köklü tarihi, yetenekli personeli, üstün teknolojisi, elde ettiği büyük başarılarıyla ülkenin iftihar kaynağı olduğuna dikkati çeken Güler, "Şu hususa dikkatinizi çekmek isterim ki bugünlere kolay gelinmedi. Sizler gibi nice kahramanlar, Kara Kuvvetlerimizin bu uzun ve meşakkatli yolculuğunda önemli bir mihenk taşı olan milli savunma sanayi hamlemizin gelişmesi için büyük gayret sarf etti, mücadele verdi. Geldiğimiz bu seviyeyle, gurur duymak hepimizin en doğal hakkıdır." diye konuştu.Bakan Güler, savunma sanayinin birbirinden değerli ve kritik projeleri hayata geçirdiğini, Hava ve Deniz Kuvvetlerinde olduğu gibi Kara Kuvvetlerinin de envanterine her geçen gün yeni ürünler dahil ederek, ordunun imkan ve kabiliyetlerini artırdığını aktardı.Üzerlerine düşen en önemli görevin, 'başarının bir varış değil, bir yolculuk olduğunun' bilinciyle Kara Kuvvetlerini ve kahraman orduyu, en gelişmiş, en modern silah, araç ve gereçlerle donatmaya devam etmek olduğuna dikkati çeken Güler şunları kaydetti:

