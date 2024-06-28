Milli Savunma Bakanı Güler, Kara Kuvvetleri'nin 2233'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı

Zira içinde bulunduğumuz kaotik güvenlik ortamı ve yaşanan krizler, ülkemizin hak ve menfaatlerini tavizsiz bir şekilde koruyabilmemiz için her açıdan güçlü, etkin ve caydırıcı bir kara kuvvetlerine sahip olmamızı zorunlu kılmaktadır. Bu çerçevede şanlı ordumuzu ve ülkemizi daha da ilerilere taşımak için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da azim ve kararlılıkla çalışmaya, daha çok üretmeye devam edeceğiz. Türk Silahlı Kuvvetleri, dünden çok daha güçlü ve çok daha kararlı.

Ülkemizin iftihar kaynağı olan Kara Kuvvetlerimizin, Cumhuriyetimizin ikinci asrına başladığımız bu tarihi dönemde ve 'Türkiye Yüzyılı' vizyonumuz doğrultusunda, sahip olduğu imkan ve kabiliyetler ile sizler gibi yetenekli personelinin ortaya koyacağı gayretlerle, büyük başarılara imza atacağına ve asil milletimizin gurur kaynağı olacağına yürekten inanıyorum. Bu vesileyle, Mete Han'dan, Sultan Alparslan'a, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten bugüne Kara Kuvvetlerimizin ulaştığı bu üstün seviyeye gelmesinde emeği geçen, katkıda bulunan bütün komutanlarımızı ve kahraman personelimizi minnetle anıyorum. Başta Kara Kuvvetleri Komutanımız olmak üzere tüm seçkin personelimiz ile silah ve mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor, Kara Kuvvetlerimizin 2233'üncü kuruluş yıl dönümünü bir kez daha kutluyorum.