https://anlatilaninotesi.com.tr/20240628/cumhurbaskani-erdogan-suriye-ile-diplomatik-iliskilerin-kurulmamasi-icin-hicbir-sebep-yok-1085324352.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad'a yanıt: 'İlişkilerin kurulmaması için hiçbir sebep yok'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad'a yanıt: 'İlişkilerin kurulmaması için hiçbir sebep yok'

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı sonrası açıklama yaptı. 28.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-28T14:36+0300

2024-06-28T14:36+0300

2024-06-28T14:49+0300

politika

türkiye

recep tayyip erdoğan

suriye

esad

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın sözleri hatırlatılarak, "Suriye ile diplomatik ilişkiler kurulur mu?" sorusuna verdiği yanıtta, "Kurulmaması için hiçbir sebep yok" cümlesini vurguladı."Biz Suriye ile bu ilişkileri geliştirmekte geçmişte nasıl birlikteysek yine aynı şekilde birlikte hareket ederiz" diyen Erdoğan, "Suriye'nin iç işlerine karışmak gibi bir derdimiz, bir hedefimiz asla olamaz. Çünkü Suriye halkı bizim kardeş halklar olarak beraber yaşadığımız bir topluluktur. Nasıl ki biz Suriye'yle ilişkilerimizi çok çok canlı tuttuysak geçmişte ailece görüşmelere varıncaya kadar biliyorsunuz sayın Esad ile biz bu görüşmeleri yaptık. Yarın olmaz diye bir şey kesinlikle mümkün değil, yine olur. Suriye'nin iç işlerine karışmak gibi bir derdimiz asla yok" cümlelerini dile getirdi.'Devlet Bey ile uzun bir süredir çalışmalarımız var'Gazetecilere yaptığı açıklamada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesi hakkında da konuşan Erdoğan, “Biliyorsunuz bizim Cumhur İttifakı'nın önemli bir temsilcisi olarak Devlet Bey ile uzun bir süredir çalışmalarımız var. Uzun bir süredir Devlet Bey ile yaptığımız görüşmeler var. Bu görüşmelerimizi ara vermeden devam ettirdik, devam ettiriyoruz ve bundan sonra da yine aynı şekilde devam ettireceğiz” cümlelerini kaydetti.Erdoğan açıklamasında, “Burada herhangi bir suistimale de fırsat vermeyi asla düşünmüyoruz. Böyle bir şey de söz konusu değil. Yine Devlet Bey ile şu anda ülkemizin siyasi gelişiminde neler var, neler oluyor, ne gibi tedbirler almamız gerekir gibi konuların değerlendirmesini yaptık. Bunların görüşmesini yaptık. Her görüşmemizde de nereden bakarsanız yani bir saat civarında bu değerlendirmeleri yapıyoruz. Bu değerlendirmelerle birlikte gerek Milliyetçi Hareket Partisi gerekse Adalet ve Kalkınma Partisi olarak adımlarımızı atıyoruz” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240627/suriye-devlet-baskani-esaddan-turkiye-mesaji-tum-girisimlereacigiz-1085287904.html

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