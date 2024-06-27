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TBMM’nin çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de
TBMM’nin çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de
Sputnik Türkiye
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) çalışma süresinin uzatılmasına dair TBMM Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. 27.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-27T02:40+0300
2024-06-27T02:40+0300
2024-06-27T02:40+0300
türkiye
tbmm
çalışma
resmi gazete
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Resmi Gazete’de yayımlanan TBMM Kararına göre, 1 Temmuz Pazartesi günü tatile girmesi gereken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışmalarına devam etmesine, Genel Kurul'un 25.06.2024 tarihli 95. Birleşiminde karar verildi. Karar, Anayasa'nın 93'üncü, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 5. maddelerine göre alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240627/ysk-illerin-milletvekili-sayilarini-belirledi--istanbulun-cikaracagi-milletvekili-sayisi-dustu-1085273294.html
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tbmm, çalışma, resmi gazete
tbmm, çalışma, resmi gazete
TBMM’nin çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) çalışma süresinin uzatılmasına dair TBMM Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.
Resmi Gazete’de yayımlanan TBMM Kararına göre, 1 Temmuz Pazartesi günü tatile girmesi gereken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışmalarına devam etmesine, Genel Kurul'un 25.06.2024 tarihli 95. Birleşiminde karar verildi.
Karar, Anayasa'nın 93'üncü, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 5. maddelerine göre alındı.