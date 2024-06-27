https://anlatilaninotesi.com.tr/20240627/ysk-illerin-milletvekili-sayilarini-belirledi--istanbulun-cikaracagi-milletvekili-sayisi-dustu-1085273294.html

YSK illerin milletvekili sayılarını belirledi: İstanbul'un çıkaracağı milletvekili sayısı düştü

YSK illerin milletvekili sayılarını belirledi: İstanbul'un çıkaracağı milletvekili sayısı düştü

Sputnik Türkiye

Yüksek Seçim Kurulu'nca 2023 yılı nüfus verileri kapsamında bazı illerin milletvekili sayılarında değişiklik yapıldı. Kararla İstanbul'un çıkaracağı... 27.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-27T02:06+0300

2024-06-27T02:06+0300

2024-06-27T02:13+0300

türkiye

resmi gazete

türkiye

tbmm

türkiye futbol federasyonu (tff)

yüksek seçim kurulu

yüksek seçim kurulu (ysk)

türkiye istatistik kurumu (tüik)

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Resmi Gazete'de yayımlanan YSK kararında, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından en son 2023 yılına ait nüfus bilgileri çerçevesinde 600 milletvekilinin il ve seçim bölgelerine göre dağılımları yer aldı.TRT Haber'in aktardığı karara göre İstanbul'un çıkaracağı milletvekili sayısı 98'den 96'ya, Hatay'ın 11'den 10'a, Kütahya'nın da 5'ten 4'e düştü.Bursa'nın çıkaracağı milletvekili sayısı 20'den 21'e, Eskişehir'in 6'dan 7'ye, Tunceli ve Bayburt'un çıkaracağı milletvekili sayısı da 1'den 2'ye çıkarıldı. YSK'nın belirlediği yeni milletvekili sayıları şu şekilde:

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