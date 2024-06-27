https://anlatilaninotesi.com.tr/20240627/ysk-illerin-milletvekili-sayilarini-belirledi--istanbulun-cikaracagi-milletvekili-sayisi-dustu-1085273294.html
YSK illerin milletvekili sayılarını belirledi: İstanbul'un çıkaracağı milletvekili sayısı düştü
YSK illerin milletvekili sayılarını belirledi: İstanbul'un çıkaracağı milletvekili sayısı düştü
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Yüksek Seçim Kurulu'nca 2023 yılı nüfus verileri kapsamında bazı illerin milletvekili sayılarında değişiklik yapıldı. Kararla İstanbul'un çıkaracağı... 27.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-27T02:06+0300
2024-06-27T02:06+0300
2024-06-27T02:13+0300
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yüksek seçim kurulu (ysk)
türkiye istatistik kurumu (tüik)
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Resmi Gazete'de yayımlanan YSK kararında, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından en son 2023 yılına ait nüfus bilgileri çerçevesinde 600 milletvekilinin il ve seçim bölgelerine göre dağılımları yer aldı.TRT Haber'in aktardığı karara göre İstanbul'un çıkaracağı milletvekili sayısı 98'den 96'ya, Hatay'ın 11'den 10'a, Kütahya'nın da 5'ten 4'e düştü.Bursa'nın çıkaracağı milletvekili sayısı 20'den 21'e, Eskişehir'in 6'dan 7'ye, Tunceli ve Bayburt'un çıkaracağı milletvekili sayısı da 1'den 2'ye çıkarıldı. YSK'nın belirlediği yeni milletvekili sayıları şu şekilde:
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resmi gazete kararları, son dakika, ysk'nın yeni kararları, istanbul milletvekili sayısı, illerin milletvekili sayısı,
resmi gazete kararları, son dakika, ysk'nın yeni kararları, istanbul milletvekili sayısı, illerin milletvekili sayısı,
YSK illerin milletvekili sayılarını belirledi: İstanbul'un çıkaracağı milletvekili sayısı düştü
02:06 27.06.2024 (güncellendi: 02:13 27.06.2024)
Yüksek Seçim Kurulu'nca 2023 yılı nüfus verileri kapsamında bazı illerin milletvekili sayılarında değişiklik yapıldı. Kararla İstanbul'un çıkaracağı milletvekili sayısı 98'den 96'ya düştü.
Resmi Gazete'de yayımlanan YSK kararında, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından en son 2023 yılına ait nüfus bilgileri çerçevesinde 600 milletvekilinin il ve seçim bölgelerine göre dağılımları yer aldı.
TRT Haber'in aktardığı karara göre İstanbul'un çıkaracağı milletvekili sayısı 98'den 96'ya, Hatay'ın 11'den 10'a, Kütahya'nın da 5'ten 4'e düştü.
Bursa'nın çıkaracağı milletvekili sayısı 20'den 21'e, Eskişehir'in 6'dan 7'ye, Tunceli ve Bayburt'un çıkaracağı milletvekili sayısı da 1'den 2'ye çıkarıldı.
YSK'nın belirlediği yeni milletvekili sayıları şu şekilde: