https://anlatilaninotesi.com.tr/20240627/cumhurbaskani-erdogandan-a-milli-takima-tebrik-telefonu-1085274009.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Takım’a tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Takım’a tebrik telefonu

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EURO 2024 F Grubu son maçında Çekya'yı 2-1 mağlup ederek son 16'ya kalan A Milli Futbol Takımı'nı telefonla arayarak... 27.06.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

türkiye a milli futbol takımı

recep tayyip erdoğan

euro 2024

euro 2024

euro 2024

euro 2024

çekya

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Şampiyonası'nda Çekya'yı 2-1 yenen ve grupta ikinci olarak son son 16'ya kalan Türkiye A Milli Futbol Takımı'nı telefonla arayarak kutladı. Maç sonu Teknik Direktör Vincenzo Montella ve oyunculardan Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun ve Barış Alper Yılmaz ile konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, galibiyetten ötürü tebrik etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240627/turkiye-a-milli-futbol-takimi-adini-son-16-turuna-yazdirdi-1085269405.html

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