https://anlatilaninotesi.com.tr/20240627/cumhurbaskani-erdogandan-a-milli-takima-tebrik-telefonu-1085274009.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Takım’a tebrik telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Takım’a tebrik telefonu
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EURO 2024 F Grubu son maçında Çekya'yı 2-1 mağlup ederek son 16'ya kalan A Milli Futbol Takımı'nı telefonla arayarak... 27.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-27T02:58+0300
2024-06-27T02:58+0300
2024-06-27T02:59+0300
türkiye
türkiye a milli futbol takımı
recep tayyip erdoğan
euro 2024
euro 2024
euro 2024
euro 2024
çekya
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Şampiyonası'nda Çekya'yı 2-1 yenen ve grupta ikinci olarak son son 16'ya kalan Türkiye A Milli Futbol Takımı'nı telefonla arayarak kutladı. Maç sonu Teknik Direktör Vincenzo Montella ve oyunculardan Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun ve Barış Alper Yılmaz ile konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, galibiyetten ötürü tebrik etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240627/turkiye-a-milli-futbol-takimi-adini-son-16-turuna-yazdirdi-1085269405.html
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türkiye a milli futbol takımı, recep tayyip erdoğan, euro 2024, euro 2024, euro 2024, euro 2024, çekya
türkiye a milli futbol takımı, recep tayyip erdoğan, euro 2024, euro 2024, euro 2024, euro 2024, çekya
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Takım’a tebrik telefonu
02:58 27.06.2024 (güncellendi: 02:59 27.06.2024)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EURO 2024 F Grubu son maçında Çekya'yı 2-1 mağlup ederek son 16'ya kalan A Milli Futbol Takımı'nı telefonla arayarak kutladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Şampiyonası'nda Çekya'yı 2-1 yenen ve grupta ikinci olarak son son 16'ya kalan Türkiye A Milli Futbol Takımı'nı telefonla arayarak kutladı.
Maç sonu Teknik Direktör Vincenzo Montella ve oyunculardan Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun ve Barış Alper Yılmaz ile konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, galibiyetten ötürü tebrik etti.