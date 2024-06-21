Rus uzman: Gaz merkezi sayesinde Rusya'nın Türkiye ve Avrupa'ya gaz ihracatı artacak

“Bazı ülkeler için bazı nüanslar ve sorunlar var, dolayısıyla şimdilik Rus gazını aracılar ve tarafsız şirketler aracılığıyla alıyorlar. Türkiye’de gaz merkezinin kurulmasıyla, çeşitli gazların karışımı söz konusu, çünkü Rus gazının yanı sıra Azerbaycan ve Türk gazı da burada birikecek. Böylece gaz nötr hale gelecek ve herhangi bir ülke bunu, ‘menşei belirsiz gaz’ olarak satın alabilecek. Bu, gazın fiziksel olarak Rusya'dan gelebileceği, ancak yasal olarak merkezden satın alınacağı ve menşeinin alıcı için önemli olmayacağı anlamına geliyor. Böyle bir merkezin oluşturulması, Rusya'nın Türkiye ve Avrupa'ya daha fazla sıvılaştırılmış ve boru hattı gazı ihraç etmesine yardımcı olacak. Şu anda Moskova ve Ankara bir gaz merkezi oluşturma yönünde çalışmalar yürütüyor.”