Meteoroloji'den kritik uyarı: Sıcaklık 10 derece birden yükselecek, gölgede bile durulamayacak
© AASıcak hava
© AA
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Ülke genelinde sıcaklıklar, haziran ayı normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Marmara bölgesinde sıcaklıkların 2-3 derece daha artması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre sıcaklıklar, mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyrediyor. Peki, bugün hava nasıl?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 20 Haziran hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre, yurt genelinde sıcak hava etkisini artıracak. Sıcaklıkların 45 dereceye ulaşması beklenirken, gölgede bile sıcaklık rekoru kırılabilir. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer merak edilen illerde beklenen hava durumu şöyle:
İstanbul: Güneşli, 32 derece. Sert poyraz ve yüksek nem ile hava daha bunaltıcı olacak.
Ankara: Açık, 34 derece.
Bursa: 35 derece.
İzmir: Gölgede 38 derece, sert esen rüzgar biraz serinlik sağlıyor.
Antalya: 32 derece, yüksek bağıl nem nedeniyle sıcaklık 40 derece hissedilecek.
Akdeniz'de bağıl nem yine çok yüksek, sıcak çarpması tehlikesi en üst seviyede. Adana ve Isparta 38, Kahramanmaraş 42 derece. Mersin'de hissedilen sıcaklık 39 derece.
Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars, Ağrı kesiminde aniden gelen yaz sağanakaları görülebilecek. Erzurum 30, Malatya açık 40 derece. Güneydoğu'da sıcaklık daha da artıyor, Diyarbakır 43, Gazintep 41, Şanlıurfa 44 derece.
Hava durumu genel görünüm
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin batı, kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Van’ın doğu ilçeleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Uşak, Denizli ve Burdur çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Diğer bölgelerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Sıcaklık artışı ve uyarılar
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği öngörülüyor. Özellikle Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıkların 40 derecenin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Uzmanlar, vatandaşları aşırı sıcaklar konusunda uyarıyor ve gerekli önlemleri almalarını tavsiye ediyor.
Marmara ve Ege'de rüzgar durumu
Rüzgarın, genellikle kuzeyli yönlerden, zamanla güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
Uzmanlardan uyarı: Sıcaklık
Uzmanlar, yüksek sıcaklıkların sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor. Özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanların, güneşin en dik geldiği saatlerde dışarı çıkmaktan kaçınmaları ve bol su tüketmeleri öneriliyor.
Bu sıcak hava dalgası, birçok şehirde hayatı olumsuz etkileyebilir.
MARMARA
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 38°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 31°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 34°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 32°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Uşak ve Denizli çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Uşak ve Denizli çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 35°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
DENİZLİ °C, 41°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 37°C
Az bulutlu
Az bulutlu
MUĞLA °C, 39°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu, iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Burdur çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu, iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Burdur çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 37°C
Az bulutlu, iç kesimleri parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Toroslar kesimi yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Az bulutlu, iç kesimleri parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Toroslar kesimi yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu
Az bulutlu, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu
HATAY °C, 33°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ISPARTA °C, 38°C
Parçalı bulutlu,
Parçalı bulutlu,
İÇ ANADOLU
Az bulutlu, yarın doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu, yarın doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 35°C
Az bulutlu
Az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 35°C
Az bulutlu
Az bulutlu
KONYA °C, 35°C
Az bulutlu
Az bulutlu
SİVAS °C, 32°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 33°C
Az bulutlu
Az bulutlu
SİNOP °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 25°C
Az bulutlu
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 33°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
ARTVİN °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 30°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri ile Igdır, Hakkari çevreleri ve Van'ın doğu ilçeleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri ile Igdır, Hakkari çevreleri ve Van'ın doğu ilçeleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 29°C
Parçalı bulutlu, yarın çok bulutlu ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı bulutlu, yarın çok bulutlu ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 28°C
Parçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 39°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 28°C
Parçalı bulutlu, yarın zamanla çok bulutlu ve doğu ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı bulutlu, yarın zamanla çok bulutlu ve doğu ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 43°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 41°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
SİİRT °C, 41°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ŞANLIURFA °C, 44°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu