https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/meteorolojiden-kritik-uyari-sicaklik-10-derece-birden-yukselecek-golgede-bile-durulamayacak-1085022362.html

Meteoroloji'den kritik uyarı: Sıcaklık 10 derece birden yükselecek, gölgede bile durulamayacak

Meteoroloji'den kritik uyarı: Sıcaklık 10 derece birden yükselecek, gölgede bile durulamayacak

Sputnik Türkiye

Ülke genelinde sıcaklıklar, haziran ayı normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Marmara bölgesinde sıcaklıkların 2-3 derece daha artması bekleniyor... 20.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-20T09:23+0300

2024-06-20T09:23+0300

2024-06-20T09:23+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 20 Haziran hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre, yurt genelinde sıcak hava etkisini artıracak. Sıcaklıkların 45 dereceye ulaşması beklenirken, gölgede bile sıcaklık rekoru kırılabilir. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer merak edilen illerde beklenen hava durumu şöyle:Akdeniz'de bağıl nem yine çok yüksek, sıcak çarpması tehlikesi en üst seviyede. Adana ve Isparta 38, Kahramanmaraş 42 derece. Mersin'de hissedilen sıcaklık 39 derece.Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars, Ağrı kesiminde aniden gelen yaz sağanakaları görülebilecek. Erzurum 30, Malatya açık 40 derece. Güneydoğu'da sıcaklık daha da artıyor, Diyarbakır 43, Gazintep 41, Şanlıurfa 44 derece.Hava durumu genel görünümMeteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin batı, kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Van’ın doğu ilçeleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Uşak, Denizli ve Burdur çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Diğer bölgelerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Sıcaklık artışı ve uyarılarHava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği öngörülüyor. Özellikle Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıkların 40 derecenin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Uzmanlar, vatandaşları aşırı sıcaklar konusunda uyarıyor ve gerekli önlemleri almalarını tavsiye ediyor.Marmara ve Ege'de rüzgar durumuRüzgarın, genellikle kuzeyli yönlerden, zamanla güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.Uzmanlardan uyarı: Sıcaklık Uzmanlar, yüksek sıcaklıkların sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor. Özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanların, güneşin en dik geldiği saatlerde dışarı çıkmaktan kaçınmaları ve bol su tüketmeleri öneriliyor.Bu sıcak hava dalgası, birçok şehirde hayatı olumsuz etkileyebilir.MARMARAParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.EGEParçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Uşak ve Denizli çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.AKDENİZAz bulutlu, iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Burdur çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.İÇ ANADOLUAz bulutlu, yarın doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DOĞU ANADOLUParçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri ile Igdır, Hakkari çevreleri ve Van'ın doğu ilçeleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

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