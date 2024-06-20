https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/kredi-karti-kartlarina-maasa-bagli-yeni-duzenleme-limit-ve-taksit-sinirlamasi-geliyor-1085021205.html

Kredi kartı kartlarına 'maaşa bağlı' yeni düzenleme: 'Limit ve taksit sınırlaması geliyor'

Kredi kartı kartlarına 'maaşa bağlı' yeni düzenleme: 'Limit ve taksit sınırlaması geliyor'

Sputnik Türkiye

Kredi kartı nakit avans çekim faizlerinin yükseltilmesi, paraya ihtiyacı olanları engelleyemedi. Kredi kartı kullanımında gözlenen hızlı artışın ardından... 20.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-20T08:12+0300

2024-06-20T08:12+0300

2024-06-20T08:12+0300

ekonomi

kredi kartı

kredi kartı limiti

taksit

taksit yasağı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/1e/1082222084_0:162:2472:1553_1920x0_80_0_0_9f108cf0df826d27683dc1c68128e3b7.jpg

Mayıs ayı enflasyonu yıllık bazda yüzde 75’i aşarken, uzmanlar bu artışın sebeplerinden biri olarak kredi kartı kullanımındaki yükselişi gösteriyor. İhtiyaç kredi faizlerinin yüzde 80’e yaklaşması, kredi kartı faizlerine oranla daha yüksek kalması nedeniyle, vatandaşlar kredi kartlarına yöneliyor. Ayrıca, kredi kartı nakit avans çekimlerinde ve kredili mevduat kullanımında da artış dikkat çekiyor.Merkez Bankası'nın faiz artışıMart ayında Merkez Bankası, kredi kartı kullanımını kısıtlamak amacıyla nakit avans çekimlerinde faiz oranını yüzde 4,42’den yüzde 5’e yükseltmişti. Kredili mevduat hesabı faizi de yüzde 5’e çıkarılmıştı. Ancak bu önlemler, kredi kartı kullanımını azaltmada yeterli olmadı.Türkiye'deki kart sayıları ve harcama verileriMayıs ayı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 123,1 milyon, banka kartı sayısı 191,6 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 94,8 milyon adede ulaştı. Geçen yılın aynı dönemine göre kredi kartı sayısında yüzde 15, banka kartı sayısında yüzde 8, ön ödemeli kart sayısında ise yüzde 21 artış görüldü. Toplam kart sayısı ise 409,5 milyon adede ulaştı ve bu, yüzde 13'lük bir artışa işaret ediyor.Mayıs ayında kartlarla yapılan toplam ödeme tutarı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 103 artarak 1 trilyon 273 milyar TL oldu. Kredi kartları ile yapılan ödemeler 1 trilyon 73 milyar TL'ye ulaşırken, banka kartları 176,7 milyar TL, ön ödemeli kartlar ise 23,4 milyar TL'lik ödeme gerçekleştirildi. Kredi kartı ödemelerindeki büyüme oranı yüzde 111, banka kartlarında yüzde 64, ön ödemeli kartlarda ise yüzde 129 olarak gerçekleşti.Yeni kısıtlamalar kapıdaDünya gazetesinin haberine göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) gelecek günlerde kredi kartı limitlerine yönelik yeni düzenlemeler yapacağı konuşuluyor. Müşterilerin aylık gelirlerinin 4 ila 8 katı arasında limit belirlenmesi bekleniyor. Kısa süredir kredi kartı kullananlar için maksimum limitin aylık gelirin 4 katı, uzun süredir kart sahibi olan ve düzenli ödeme yapan müşteriler için ise gelirlerinin 8 katı oranında limit tahsis edilmesi planlanıyor. Ayrıca, yüksek taksitli harcamaların azaltılmasına yönelik taksit sayısının düşürüleceği de iddialar arasında.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/ikinci-eyt-geliyor-emeklilik-yasinin-cocuk-sayisina-gore-degismesi-masada-1085020631.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kredi kartı, kredi kartı faiz hesaplama, kredi kartı düzenlemesi, taksit sınırlaması