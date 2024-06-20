https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/kredi-karti-kartlarina-maasa-bagli-yeni-duzenleme-limit-ve-taksit-sinirlamasi-geliyor-1085021205.html
Kredi kartı kartlarına 'maaşa bağlı' yeni düzenleme: 'Limit ve taksit sınırlaması geliyor'
Kredi kartı kartlarına 'maaşa bağlı' yeni düzenleme: 'Limit ve taksit sınırlaması geliyor'
Sputnik Türkiye
Kredi kartı nakit avans çekim faizlerinin yükseltilmesi, paraya ihtiyacı olanları engelleyemedi. Kredi kartı kullanımında gözlenen hızlı artışın ardından... 20.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-20T08:12+0300
2024-06-20T08:12+0300
2024-06-20T08:12+0300
ekonomi
kredi kartı
kredi kartı limiti
taksit
taksit yasağı
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Mayıs ayı enflasyonu yıllık bazda yüzde 75’i aşarken, uzmanlar bu artışın sebeplerinden biri olarak kredi kartı kullanımındaki yükselişi gösteriyor. İhtiyaç kredi faizlerinin yüzde 80’e yaklaşması, kredi kartı faizlerine oranla daha yüksek kalması nedeniyle, vatandaşlar kredi kartlarına yöneliyor. Ayrıca, kredi kartı nakit avans çekimlerinde ve kredili mevduat kullanımında da artış dikkat çekiyor.Merkez Bankası'nın faiz artışıMart ayında Merkez Bankası, kredi kartı kullanımını kısıtlamak amacıyla nakit avans çekimlerinde faiz oranını yüzde 4,42’den yüzde 5’e yükseltmişti. Kredili mevduat hesabı faizi de yüzde 5’e çıkarılmıştı. Ancak bu önlemler, kredi kartı kullanımını azaltmada yeterli olmadı.Türkiye'deki kart sayıları ve harcama verileriMayıs ayı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 123,1 milyon, banka kartı sayısı 191,6 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 94,8 milyon adede ulaştı. Geçen yılın aynı dönemine göre kredi kartı sayısında yüzde 15, banka kartı sayısında yüzde 8, ön ödemeli kart sayısında ise yüzde 21 artış görüldü. Toplam kart sayısı ise 409,5 milyon adede ulaştı ve bu, yüzde 13'lük bir artışa işaret ediyor.Mayıs ayında kartlarla yapılan toplam ödeme tutarı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 103 artarak 1 trilyon 273 milyar TL oldu. Kredi kartları ile yapılan ödemeler 1 trilyon 73 milyar TL'ye ulaşırken, banka kartları 176,7 milyar TL, ön ödemeli kartlar ise 23,4 milyar TL'lik ödeme gerçekleştirildi. Kredi kartı ödemelerindeki büyüme oranı yüzde 111, banka kartlarında yüzde 64, ön ödemeli kartlarda ise yüzde 129 olarak gerçekleşti.Yeni kısıtlamalar kapıdaDünya gazetesinin haberine göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) gelecek günlerde kredi kartı limitlerine yönelik yeni düzenlemeler yapacağı konuşuluyor. Müşterilerin aylık gelirlerinin 4 ila 8 katı arasında limit belirlenmesi bekleniyor. Kısa süredir kredi kartı kullananlar için maksimum limitin aylık gelirin 4 katı, uzun süredir kart sahibi olan ve düzenli ödeme yapan müşteriler için ise gelirlerinin 8 katı oranında limit tahsis edilmesi planlanıyor. Ayrıca, yüksek taksitli harcamaların azaltılmasına yönelik taksit sayısının düşürüleceği de iddialar arasında.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/ikinci-eyt-geliyor-emeklilik-yasinin-cocuk-sayisina-gore-degismesi-masada-1085020631.html
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kredi kartı, kredi kartı faiz hesaplama, kredi kartı düzenlemesi, taksit sınırlaması
kredi kartı, kredi kartı faiz hesaplama, kredi kartı düzenlemesi, taksit sınırlaması
Kredi kartı kartlarına 'maaşa bağlı' yeni düzenleme: 'Limit ve taksit sınırlaması geliyor'
Kredi kartı nakit avans çekim faizlerinin yükseltilmesi, paraya ihtiyacı olanları engelleyemedi. Kredi kartı kullanımında gözlenen hızlı artışın ardından, ekonomi yönetiminin yeni kısıtlayıcı adımlar atacağı iddia ediliyor. Bu kapsamda, kredi kartı limitlerinin sınırlandırılması ve taksit sayılarının azaltılması gibi önlemler gündeme gelebilir.
Mayıs ayı enflasyonu yıllık bazda yüzde 75’i aşarken, uzmanlar bu artışın sebeplerinden biri olarak kredi kartı kullanımındaki yükselişi gösteriyor. İhtiyaç kredi faizlerinin yüzde 80’e yaklaşması, kredi kartı faizlerine oranla daha yüksek kalması nedeniyle, vatandaşlar kredi kartlarına yöneliyor. Ayrıca, kredi kartı nakit avans çekimlerinde ve kredili mevduat kullanımında da artış dikkat çekiyor.
Merkez Bankası'nın faiz artışı
Mart ayında Merkez Bankası, kredi kartı kullanımını kısıtlamak amacıyla nakit avans çekimlerinde faiz oranını yüzde 4,42’den yüzde 5’e yükseltmişti. Kredili mevduat hesabı faizi de yüzde 5’e çıkarılmıştı. Ancak bu önlemler, kredi kartı kullanımını azaltmada yeterli olmadı.
Türkiye'deki kart sayıları ve harcama verileri
Mayıs ayı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 123,1 milyon, banka kartı sayısı 191,6 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 94,8 milyon adede ulaştı. Geçen yılın aynı dönemine göre kredi kartı sayısında yüzde 15, banka kartı sayısında yüzde 8, ön ödemeli kart sayısında ise yüzde 21 artış görüldü. Toplam kart sayısı ise 409,5 milyon adede ulaştı ve bu, yüzde 13'lük bir artışa işaret ediyor.
Mayıs ayında kartlarla yapılan toplam ödeme tutarı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 103 artarak 1 trilyon 273 milyar TL oldu. Kredi kartları ile yapılan ödemeler 1 trilyon 73 milyar TL'ye ulaşırken, banka kartları 176,7 milyar TL, ön ödemeli kartlar ise 23,4 milyar TL'lik ödeme gerçekleştirildi. Kredi kartı ödemelerindeki büyüme oranı yüzde 111, banka kartlarında yüzde 64, ön ödemeli kartlarda ise yüzde 129 olarak gerçekleşti.
Dünya gazetesinin haberine göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) gelecek günlerde kredi kartı limitlerine yönelik yeni düzenlemeler yapacağı konuşuluyor. Müşterilerin aylık gelirlerinin 4 ila 8 katı arasında limit belirlenmesi bekleniyor. Kısa süredir kredi kartı kullananlar için maksimum limitin aylık gelirin 4 katı, uzun süredir kart sahibi olan ve düzenli ödeme yapan müşteriler için ise gelirlerinin 8 katı oranında limit tahsis edilmesi planlanıyor. Ayrıca, yüksek taksitli harcamaların azaltılmasına yönelik taksit sayısının düşürüleceği de iddialar arasında.