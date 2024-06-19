https://anlatilaninotesi.com.tr/20240619/rus-ordusu-ukraynadaki-cephe-hattinda-7-muhimmat-deposunu-imha-etti-1085002173.html

Rus ordusu Ukrayna’daki cephe hattında 7 mühimmat deposunu imha etti

Rus ordusu Ukrayna’daki cephe hattında 7 mühimmat deposunu imha etti

Sputnik Türkiye

Rusya Silahlı Kuvvetleri, özel askeri harekat bölgesindeki ilerleyişini sürdürürken son bir gün içerisinde bin 895 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi. 19.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-19T14:14+0300

2024-06-19T14:14+0300

2024-06-19T14:14+0300

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Rusya Silahlı Kuvvetleri, özel askeri harekat bölgesindeki ilerleyişini sürdürürken son bir gün içerisinde bin 895 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi.‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirerek yaklaşık 300 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi ve bir mühimmat deposunu imha etti.‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birimleri daha avantajlı hatlara ulaşarak iki karşı saldırıyı engelledi. Ukrayna ordusunun kaybı yaklaşık 450 asker, bir tank ve iki zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti. Ayrıca iki mühimmat deposu havaya uçuruldu.‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi. Düşman güçler, 560 asker ve ABD yapımı M113 ve Humvee olmak üzere iki zırhlı savaş aracını kaybetti. Ukrayna ordusunun iki mühimmat deposu vuruldu.‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu birlikleri taktik konumunu iyileştirdi. Beş karşı saldırısı akamete uğratılan Ukrayna ordusunun kaybı 355 asker oldu.‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu daha avantajlı konumlara yerleşti. 120 kadar asker ve iki zırhlı savaş aracı kaybeden Ukrayna ordusunun iki mühimmat deposu imha edildi.‘Dnepr’ Askeri Grubu güçleri, 110 kadar Ukraynalı askeri etkisiz hale getirerek ABD yapımı M113 zırhlı savaş aracını yok etti.Rus hava savunma güçleri son bir günde Ukrayna ordusuna ait 43 İHA, 9 adet ABD yapımı HIMARS ve 3 adet Fransa yapımı Hammer uçak bombasını engelledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/rusya-savunma-bakanligi-son-bir-gunde-bin-840-ukraynali-asker-etkisiz-hale-getirildi-1084962022.html

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