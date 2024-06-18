https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/rusya-savunma-bakanligi-son-bir-gunde-bin-840-ukraynali-asker-etkisiz-hale-getirildi-1084962022.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Son bir günde bin 840 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi

Rusya Savunma Bakanlığı: Son bir günde bin 840 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, devam eden özel askeri harekat bölgesinde son 24 saat içerisinde Ukrayna ordusunun 10 karşı saldırısı püskürtülürken bin 840 Ukraynalı... 18.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-18T14:39+0300

2024-06-18T14:39+0300

2024-06-18T14:39+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

rus ordusu

askeri operasyon

ukrayna

insansız hava aracı (iha)

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Rusya Savunma Bakanlığı, devam eden özel askeri harekat bölgesinde son 24 saat içerisinde Ukrayna ordusunun 10 karşı saldırısı püskürtülürken bin 840 Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiğini belirtti.‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, düşman güçlerin 2 karşı saldırısını püskürterek yaklaşık 130 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi, ABD yapımı Strker dahil iki zırhlı savaş aracını imha etti.‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birimleri daha avantajlı hatlara ulaştı. Dört karşı saldırısı akamete uğratılan Ukrayna ordusunun kaybı yaklaşık 455 asker olarak gerçekleşti.‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi. Düşman güçler, 665 askerini ve ABD yapımı M113 dahil iki zırhlı savaş aracını kaybetti.‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu birlikleri taktik konumunu iyileştirdi. Dört karşı saldırısı engellenen Ukrayna ordusunun kaybı 355 asker, ABD yapımı MaxxPro dahil iki zırhlı aracı oldu.‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu daha avantajlı konumlara yerleşti. 155 kadar asker kaybeden Ukrayna ordusunun bir zırhlı savaş aracı da yok edildi.‘Dnepr’ Askeri Grubu güçleri, 80 kadar Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi.Rusya Silahlı Kuvvetleri, hava, İHA, füze ve topçu saldırılar kullanarak Ukrayna’nın farklı bölgelerinde düşmanın S-300 hava savunma sisteminin radarını ve iki füze rampasını, bir İHA üretim atölyesini, Batı yapımı silah ve mühimmatın bulunduğu bir depoyu havaya uçurdu.Rus hava savunma güçleri son bir günde Ukrayna ordusuna ait 24 İHA ve bir adet Neptun-MD güdümlü uzun menzilli füzeyi engelledi.

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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, askeri operasyon, ukrayna, insansız hava aracı (iha)