https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/putin-kuzey-kore-gazetesi-icin-yazdi-birlikte-batinin-baskisina-karsi-mucadele-ediyoruz-1084949208.html
Putin, Kuzey Kore gazetesi için yazdı: Birlikte Batı’nın baskısına karşı mücadele ediyoruz
Putin, Kuzey Kore gazetesi için yazdı: Birlikte Batı’nın baskısına karşı mücadele ediyoruz
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova ve Pyongyang’ın omuz omuza Batı’nın baskısına karşı mücadele ettiğini belirterek, “Kuzey Kore'nin Rusya'nın... 18.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-18T09:30+0300
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2024-06-18T09:30+0300
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Rusya lideri Putin, Kuzey Kore ziyareti öncesinde bu ülkenin resmi gazetesi Rodong Sinmun için kaleme aldığı yazıda, Rusya ve Kuzey Kore arasında eşitlik, karşılıklı saygı ve güven ilkelerine dayanan dostluk ve iyi komşuluk ilişkilerinin 70 yılı aşkın bir geçmişe sahip ve görkemli tarihi geleneklerle dolu olduğunu kaydetti.İki ülke halkının, Japon militarizmine karşı verilen zorlu ortak mücadelenin ve ölen kahramanların anısını yaşatmaya devam ettiğini yazan Putin, 1945 Ağustos ayında Sovyet askerlerinin Koreli yurtseverlerle omuz omuza vererek Japon ordusunu bozguna uğratıp Kore Yarımadası’nı özgürleştirdiğini ve Kore halkının bağımsız şekilde kalkınmasının yolunu açtığını anımsattı.Rusya ve Kuzey Kore’nin çok yönlü ortaklığı aktif şekilde geliştirmeye devam ettiğini belirten Rus lider, “Kuzey Kore'nin Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna verdiği güçlü desteği, kilit uluslararası meselelerde bizimle dayanışma içinde olmasını ve Birleşmiş Milletler platformunda ortak öncelikleri ve görüşleri savunmaya hazır olmasını takdirle karşılıyoruz. Pyongyang, kolektif Batı’nın, adalete, bağımsızlığa, karşılıklı saygıya ve birbirlerinin çıkarlarını dikkate almaya dayanan çok kutuplu bir dünya düzeninin kurulmasını engelleme girişimlerine kararlılıkla karşı çıkmaya hazır, sadık bir kafadaş ve destekçimiz olmuştur ve olmaya devam ediyor” ifadesini kullandı.ABD ve müttefiklerinin, hedeflerinin Rusya'yı stratejik yenilgiye uğratmak olduğunu açıkça beyan ettiğini anımsatan Putin, Batı ülkelerinin, 2014'te Kiev'deki silahlı darbeyi ve ardından Donbas'taki savaşı destekleyerek ve örgütleyerek kendilerinin kışkırttığı Ukrayna'daki çatışmayı uzatmak ve daha da alevlendirmek için ellerinden gelen her şey yaptığını kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü:“Yıllardır süren ekonomik baskı, provokasyon, şantaj ve ABD'nin askeri tehditlerine rağmen Koreli dostlarımızın kendi çıkarlarını aynı etkinlikle savunuyor olmaları memnuniyet verici” diyen Rus lider şunu yazdı:Rusya’nın, Kuzey Kore'yi ve kahraman Kore halkını, sinsi, tehlikeli ve saldırgan bir düşmanla yüzleşmelerinde, bağımsızlık, kimlik ve kendi gelişim yollarını seçme hakkı için verdikleri mücadelede her zaman desteklemiştir ve desteklemeye devam edeceğini vurgulayan Putin, sözlerini şöyle sürdürdü:Rusya Devlet Başkanı Putin bugün Kuzey Kore’ye giderek bu ülkenin lideri Kim Jong-un ile görüşecek. Putin’e Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakaı Andrey Belousov ve diğer yetkililer ve şirket yöneticileri eşlik edecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/putin-24-yil-sonra-kuzey-koreye-gidiyor-1084926899.html
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rusya, vladimir putin, kuzey kore, kim jong-un, batı, abd, ukrayna, ukrayna krizi, yaptırım, işbirliği
rusya, vladimir putin, kuzey kore, kim jong-un, batı, abd, ukrayna, ukrayna krizi, yaptırım, işbirliği
Putin, Kuzey Kore gazetesi için yazdı: Birlikte Batı’nın baskısına karşı mücadele ediyoruz
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova ve Pyongyang’ın omuz omuza Batı’nın baskısına karşı mücadele ettiğini belirterek, “Kuzey Kore'nin Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna verdiği güçlü desteği takdirle karşılıyoruz” diye kaydetti.
Rusya lideri Putin, Kuzey Kore ziyareti öncesinde bu ülkenin resmi gazetesi Rodong Sinmun için kaleme aldığı yazıda, Rusya ve Kuzey Kore arasında eşitlik, karşılıklı saygı ve güven ilkelerine dayanan dostluk ve iyi komşuluk ilişkilerinin 70 yılı aşkın bir geçmişe sahip ve görkemli tarihi geleneklerle dolu olduğunu kaydetti.
İki ülke halkının, Japon militarizmine karşı verilen zorlu ortak mücadelenin ve ölen kahramanların anısını yaşatmaya devam ettiğini yazan Putin, 1945 Ağustos ayında Sovyet askerlerinin Koreli yurtseverlerle omuz omuza vererek Japon ordusunu bozguna uğratıp Kore Yarımadası’nı özgürleştirdiğini ve Kore halkının bağımsız şekilde kalkınmasının yolunu açtığını anımsattı.
Rusya ve Kuzey Kore’nin çok yönlü ortaklığı aktif şekilde geliştirmeye devam ettiğini belirten Rus lider, “Kuzey Kore'nin Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna verdiği güçlü desteği, kilit uluslararası meselelerde bizimle dayanışma içinde olmasını ve Birleşmiş Milletler platformunda ortak öncelikleri ve görüşleri savunmaya hazır olmasını takdirle karşılıyoruz. Pyongyang, kolektif Batı’nın, adalete, bağımsızlığa, karşılıklı saygıya ve birbirlerinin çıkarlarını dikkate almaya dayanan çok kutuplu bir dünya düzeninin kurulmasını engelleme girişimlerine kararlılıkla karşı çıkmaya hazır, sadık bir kafadaş ve destekçimiz olmuştur ve olmaya devam ediyor” ifadesini kullandı.
ABD, tüm dünyaya sözde kurallara dayalı bir düzen dayatmak için yoğun çaba sarf ediyor. Bu aslında çifte standartlara dayalı küresel bir neo-kolonyal diktatörlükten başka bir şey değil. Bu yaklaşımı kabul etmeyen ve bağımsız politikalar izleyen ülkeler giderek daha şiddetli bir dış baskıyla karşı karşıya kalıyor. Ama bağımsızlığa yönelik böylesi doğal ve meşru bir arzu, ABD yönetimi tarafından hakimiyetine yönelik bir tehdit olarak görülüyor.
ABD ve müttefiklerinin, hedeflerinin Rusya'yı stratejik yenilgiye uğratmak olduğunu açıkça beyan ettiğini anımsatan Putin, Batı ülkelerinin, 2014'te Kiev'deki silahlı darbeyi ve ardından Donbas'taki savaşı destekleyerek ve örgütleyerek kendilerinin kışkırttığı Ukrayna'daki çatışmayı uzatmak ve daha da alevlendirmek için ellerinden gelen her şey yaptığını kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü:
Aynı zamanda, tüm bu yıllar boyunca durumu barışçıl bir şekilde çözmeye yönelik tüm girişimlerimizi defalarca reddettiler. Rusya en zor konularda bile eşit diyaloğa açık oldu ve olmaya da devam edecek… Öte yandan hasımlarımız aksine Kiev’deki neo-nazi rejimine para, silah ve istihbarat sağlamaya devam ediyor ve Rusya topraklarına saldırılar düzenlemek için modern Batı silah ve ekipmanlarını kullanmasına izin veriyor ve hatta teşvik ediyorlar. Çoğu zaman da kasıtlı olarak sivil hedeflere saldırıyorlar. Askeri birliklerini Ukrayna’ya göndermekle tehdit ediyorlar. Aynı zamanda, sürekli yeni yaptırımlarla ekonomimizi yıpratmaya ve ülke içinde sosyal ve siyasi gerilim çıkarmaya çalışıyorlar. Ancak ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar, Rusya'yı çevreleme ve izole etme çabaları başarısız oldu. Ekonomik potansiyelimizi güvenle inşa etmeye, sanayi, teknoloji, altyapı, bilim, eğitim ve kültürümüzü geliştirmeye devam ediyoruz.
“Yıllardır süren ekonomik baskı, provokasyon, şantaj ve ABD'nin askeri tehditlerine rağmen Koreli dostlarımızın kendi çıkarlarını aynı etkinlikle savunuyor olmaları memnuniyet verici” diyen Rus lider şunu yazdı:
Kuzey Kore halkının özgürlüğü, egemenliği ve ulusal gelenekleri için nasıl bir güç, onur ve cesaretle mücadele ettiğini görüyoruz. Ülkenin savunma ve teknolojik, bilimsel ve endüstriyel gücünü güçlendirmede muazzam sonuçlar, gerçek atılımlar elde ediyorlar. Aynı zamanda, Yoldaş Kim Jong-un liderliğindeki ülke yönetimi, mevcut tüm farklılıkları barışçıl bir şekilde çözme arzusunu defalarca dile getirdi. Ancak Washington, daha önce varılan anlaşmaları yerine getirmeyi reddederek sürekli yeni, giderek sertleşen ve kasıtlı olarak kabul edilemez taleplerde bulunuyor.
Rusya’nın, Kuzey Kore'yi ve kahraman Kore halkını, sinsi, tehlikeli ve saldırgan bir düşmanla yüzleşmelerinde, bağımsızlık, kimlik ve kendi gelişim yollarını seçme hakkı için verdikleri mücadelede her zaman desteklemiştir ve desteklemeye devam edeceğini vurgulayan Putin, sözlerini şöyle sürdürdü:
Uluslararası ilişkileri daha demokratik ve istikrarlı hale getirmek için yakın işbirliğine hazırız. Bu amaçla, ticaret ve karşılıklı ödemeler için Batı’nın kontrolü dışındaki alternatif mekanizmalar geliştirecek ve gayrimeşru tek taraflı yaptırımlara karşı birlikte mücadele edeceğiz. Aynı zamanda Avrasya’da eşit ve bölünmez bir güvenlik mimarisi inşa edeceğiz.
Rusya Devlet Başkanı Putin bugün Kuzey Kore’ye giderek bu ülkenin lideri Kim Jong-un ile görüşecek. Putin’e Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakaı Andrey Belousov ve diğer yetkililer ve şirket yöneticileri eşlik edecek.