https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/putin-kuzey-kore-gazetesi-icin-yazdi-birlikte-batinin-baskisina-karsi-mucadele-ediyoruz-1084949208.html

Putin, Kuzey Kore gazetesi için yazdı: Birlikte Batı’nın baskısına karşı mücadele ediyoruz

Putin, Kuzey Kore gazetesi için yazdı: Birlikte Batı’nın baskısına karşı mücadele ediyoruz

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova ve Pyongyang’ın omuz omuza Batı’nın baskısına karşı mücadele ettiğini belirterek, “Kuzey Kore'nin Rusya'nın... 18.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-18T09:30+0300

2024-06-18T09:30+0300

2024-06-18T09:30+0300

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Rusya lideri Putin, Kuzey Kore ziyareti öncesinde bu ülkenin resmi gazetesi Rodong Sinmun için kaleme aldığı yazıda, Rusya ve Kuzey Kore arasında eşitlik, karşılıklı saygı ve güven ilkelerine dayanan dostluk ve iyi komşuluk ilişkilerinin 70 yılı aşkın bir geçmişe sahip ve görkemli tarihi geleneklerle dolu olduğunu kaydetti.İki ülke halkının, Japon militarizmine karşı verilen zorlu ortak mücadelenin ve ölen kahramanların anısını yaşatmaya devam ettiğini yazan Putin, 1945 Ağustos ayında Sovyet askerlerinin Koreli yurtseverlerle omuz omuza vererek Japon ordusunu bozguna uğratıp Kore Yarımadası’nı özgürleştirdiğini ve Kore halkının bağımsız şekilde kalkınmasının yolunu açtığını anımsattı.Rusya ve Kuzey Kore’nin çok yönlü ortaklığı aktif şekilde geliştirmeye devam ettiğini belirten Rus lider, “Kuzey Kore'nin Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna verdiği güçlü desteği, kilit uluslararası meselelerde bizimle dayanışma içinde olmasını ve Birleşmiş Milletler platformunda ortak öncelikleri ve görüşleri savunmaya hazır olmasını takdirle karşılıyoruz. Pyongyang, kolektif Batı’nın, adalete, bağımsızlığa, karşılıklı saygıya ve birbirlerinin çıkarlarını dikkate almaya dayanan çok kutuplu bir dünya düzeninin kurulmasını engelleme girişimlerine kararlılıkla karşı çıkmaya hazır, sadık bir kafadaş ve destekçimiz olmuştur ve olmaya devam ediyor” ifadesini kullandı.ABD ve müttefiklerinin, hedeflerinin Rusya'yı stratejik yenilgiye uğratmak olduğunu açıkça beyan ettiğini anımsatan Putin, Batı ülkelerinin, 2014'te Kiev'deki silahlı darbeyi ve ardından Donbas'taki savaşı destekleyerek ve örgütleyerek kendilerinin kışkırttığı Ukrayna'daki çatışmayı uzatmak ve daha da alevlendirmek için ellerinden gelen her şey yaptığını kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü:“Yıllardır süren ekonomik baskı, provokasyon, şantaj ve ABD'nin askeri tehditlerine rağmen Koreli dostlarımızın kendi çıkarlarını aynı etkinlikle savunuyor olmaları memnuniyet verici” diyen Rus lider şunu yazdı:Rusya’nın, Kuzey Kore'yi ve kahraman Kore halkını, sinsi, tehlikeli ve saldırgan bir düşmanla yüzleşmelerinde, bağımsızlık, kimlik ve kendi gelişim yollarını seçme hakkı için verdikleri mücadelede her zaman desteklemiştir ve desteklemeye devam edeceğini vurgulayan Putin, sözlerini şöyle sürdürdü:Rusya Devlet Başkanı Putin bugün Kuzey Kore’ye giderek bu ülkenin lideri Kim Jong-un ile görüşecek. Putin’e Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakaı Andrey Belousov ve diğer yetkililer ve şirket yöneticileri eşlik edecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/putin-24-yil-sonra-kuzey-koreye-gidiyor-1084926899.html

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