Bakan Koca paylaştı: Kurban Bayramı'nda et tüketiminde nelere dikkat edilmeli?

Bakan Koca paylaştı: Kurban Bayramı'nda et tüketiminde nelere dikkat edilmeli?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kurban etini bir gün dinlendirdikten sonra tüketmek sağlık için daha faydalıdır. Etin yanında sebze, salata, yoğurt, tam taneli...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "kurban eti tüketimi" konusunda uyarıda bulundu.Bakan Koca, sosyal medya hesabından, Kurban Bayramı'nda et tüketiminde dikkat edilmesi gerekenlere ilişkin paylaşımda bulundu.Paylaşımında, Uzman Diyetisyen Hümeyra Arslan'ın, kurban eti tüketimiyle ilgili bilgilendirmelerinin olduğu videoya da yer veren Bakan Koca, şunları kaydetti:

