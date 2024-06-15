https://anlatilaninotesi.com.tr/20240615/istanbulda-kurbanlik-dana-firarda-iki-ilce-gezdi-1084889117.html
İstanbul'da kurbanlık dana firarda: İki ilçe gezdi
İstanbul'da kurbanlık dana firarda: İki ilçe gezdi
Sputnik Türkiye
Kağıthane'de sahibinin elinden kaçan kurbanlık ortalığı birbirine kattı. Sahibinin dakikalarca peşinden koştuğu kurbanlık bir türlü zapt edilemedi... 15.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-15T17:16+0300
2024-06-15T17:16+0300
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İstanbul'un Kağıthane ilçesinde yaşanan olayda, saat 13.00 sıralarında satın alınan bir kurbanlık, sahibinden elinden kaçtı. Koşmaya başlayan kurbanlık ilçenin en işlek olan Cendere ve Anadolu Caddelerine girdi. Trafikteki araçların arasında dolaşan kurbanlık dana dakikalarca kovalandı ancak bir türlü zapt edilemedi. Kağıthane'den Sarıyer'e kadar kaçan firari cnın ortalık karıştırdığı anları ise kameralara yansıdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240615/hayvan-yetistiricilerinden-kurban-cagrisi-satis-orani-yuzde-20-civarinda-bizi-tatmin-etmiyor-1084875981.html
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İstanbul'da kurbanlık dana firarda: İki ilçe gezdi
17:16 15.06.2024 (güncellendi: 17:22 15.06.2024)
Kağıthane'de sahibinin elinden kaçan kurbanlık ortalığı birbirine kattı. Sahibinin dakikalarca peşinden koştuğu kurbanlık bir türlü zapt edilemedi. Kağıthane'den Sarıyer'e kadar kaçan firari dananın ortalık karıştırdığı anları ise kameralara yansıdı.
İstanbul'un Kağıthane ilçesinde yaşanan olayda, saat 13.00 sıralarında satın alınan bir kurbanlık, sahibinden elinden kaçtı.
Koşmaya başlayan kurbanlık ilçenin en işlek olan Cendere ve Anadolu Caddelerine girdi.
Trafikteki araçların arasında dolaşan kurbanlık dana dakikalarca kovalandı ancak bir türlü zapt edilemedi.
Kağıthane'den Sarıyer'e kadar kaçan firari cnın ortalık karıştırdığı anları ise kameralara yansıdı.