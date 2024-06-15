https://anlatilaninotesi.com.tr/20240615/istanbulda-kurbanlik-dana-firarda-iki-ilce-gezdi-1084889117.html

İstanbul'da kurbanlık dana firarda: İki ilçe gezdi

İstanbul'da kurbanlık dana firarda: İki ilçe gezdi

Sputnik Türkiye

Kağıthane'de sahibinin elinden kaçan kurbanlık ortalığı birbirine kattı. Sahibinin dakikalarca peşinden koştuğu kurbanlık bir türlü zapt edilemedi... 15.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-15T17:16+0300

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türkiye

istanbul

kağıthane

sarıyer

dana

dana

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İstanbul'un Kağıthane ilçesinde yaşanan olayda, saat 13.00 sıralarında satın alınan bir kurbanlık, sahibinden elinden kaçtı. Koşmaya başlayan kurbanlık ilçenin en işlek olan Cendere ve Anadolu Caddelerine girdi. Trafikteki araçların arasında dolaşan kurbanlık dana dakikalarca kovalandı ancak bir türlü zapt edilemedi. Kağıthane'den Sarıyer'e kadar kaçan firari cnın ortalık karıştırdığı anları ise kameralara yansıdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240615/hayvan-yetistiricilerinden-kurban-cagrisi-satis-orani-yuzde-20-civarinda-bizi-tatmin-etmiyor-1084875981.html

türkiye

istanbul

kağıthane

sarıyer

dana

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